Der Weltfriedensrat verurteilt die wachsende imperialistische Aggressivität und die Eskalation der Spannungen rund um die Ukraine

http://wpc-in.org/statements/world-peace-council-condemns-growing-imperialist-aggressiveness-and-escalation-tensions

Der Weltfriedensrat (WPC) bringt seine tiefste Besorgnis über die eskalierenden Spannungen in Osteuropa und insbesondere um die Ukraine zum Ausdruck, die vor allem durch die zunehmend aggressive Expansion der NATO nach Osteuropa, ihre massive Stationierung von Truppen von der Ostsee bis nach Bulgarien und Schaffung eines Gürtels, der auf die Einkreisung der Russischen Föderation abzielt.



Seit dem Staatsstreich 2014 in Kiew und der Regierungsübernahme durch reaktionäre und nationalsozialistische Kräfte, unterstützt von den USA, der NATO und der Europäischen Union, plant und realisiert die NATO ihre weitere Expansion mit dem Ziel der Integration der Ukraine in die größte Kriegsmaschine, die im Laufe ihrer Geschichte Kriege, Verbrechen und Staatsstreiche begangen hat.



Die NATO tritt offen für ihre aggressiven Ziele ein und verbirgt sie nicht. Sie hat sich auf ihrem Warschauer Gipfel 2016 sogar zu einem Atomschlag gegen ihre Gegner bereit erklärt. Die riesigen Militärübungen wie das jüngste „Defender Europe 2021“ und seine neue Strategie der NATO 2030, die von allen NATO-Mitgliedern unterstützt wird, eskalieren die Spannungen auf grausame Weise und eröffnen die reale Gefahr eines regionalen Krieges, der zu einem Krieg von globalen Ausmaßen führen könnte.



Der Weltfriedensrat (WPC) ist sich bewusst, dass Konflikte und Kriege um der Kontrolle von Rohstoffen, Energieressourcen und Straßen, um der Profite und Märkte und um der Kontrolle von Einflusssphären mächtiger Staaten willen stattfinden. Die jährlichen globalen Militärausgaben von über 1,7 Billionen US-Dollar (davon allein 40 % von den USA) auf der einen Seite und die 820 Millionen Hungernden auf der Welt auf der anderen Seite zeigen deutlich die Ungerechtigkeit der heutigen Welt, dominiert vom imperialistischen System. In Zeiten der globalen Gesundheitspandemie wird es noch offensiver zu beobachten, wie der Zugang der Völker in vielen Ländern – insbesondere in Afrika – zu Impfungen und Medikamenten von den multinationalen Pharmakonzernen und den jeweiligen Regierungen gehandhabt wird.



Die anhaltenden Spannungen und Kriegsrhetorik in Osteuropa und die militärische Aufrüstung an den Grenzen der Ukraine haben auch schwerwiegende Folgen für das tägliche Leben der Völker in Europa und der Welt, einschließlich der Vervielfachung der Kraftstoff- und Erdgaspreise Die konkurrierenden Energieriesen machen riesige Gewinne.



Die Kriegsübungen werden auch von einer ideologischen Kampagne zur Umschreibung der Geschichte begleitet, in der die Europäische Union eine führende Rolle spielt, indem sie reaktionäre faschistische Theorien und Aktionen der Nazis mit denen gleichsetzt, die sich vor sieben Jahrzehnten erhoben und diese Kräfte besiegt haben.



In der gegenwärtigen Situation sollten die friedliebenden Menschen und Kräfte in der Welt die imperialistische Kriegsrhetorik und -pläne anprangern und verurteilen, den Abzug der NATO-Truppen aus der Region um die Ukraine und die Deeskalation der Situation von allen fordern Seiten. Die WPC hat seit ihren Gründungstagen gegen die NATO gekämpft, ihre Auflösung gefordert und den Kampf der Völker und ihrer Bewegungen in den NATO-Staaten für den Austritt aus diesem Bündnis unterstützt.

Der WPC bekennt sich zum Kampf gegen die NATO und wird sich aktiv mit seinen Partnern an den Anti-NATO-Aktionen in Madrid am 29. – 30. Juni 2022 mit deutlicher Präsenz beteiligen und wie bei früheren Gelegenheiten eigene Veranstaltungen unter dem Motto „ Ja zum Frieden – Nein zur Nato.“

Der Weltfriedensrat als historische antiimperialistische internationale Organisation von Friedensbewegungen ist grundsätzlich gegen imperialistische Kriege und verteidigt die Rechte der Völker und ihre gerechten Anliegen und kämpft für eine Welt frei von imperialistischen Kriegen und Ausbeutung, für eine Welt Frieden und soziale Gerechtigkeit.

Das WPC-Sekretariat,

10. Februar 2022

