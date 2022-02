Titelseite Frankfurter Rundschau: Sofort alle Truppen abziehen – auch die der NATO

Erfreuliche Titelseite der Frankfurter Rundschau vom 9. Februar – wohltuend bei der Kriegshysterie in vielen Medien. Was Martina Fischer sagt, entspricht dem Auftrag des 2+4-Vertrages, der die Vertragsstaaten auffordert, sich für eine #Friedensordnung einzusetzen, die die Sicherheitsinteressen aller Staaten, also auch Russlands, berücksichtigt. Das ist der Auftrag auch an die Bundesregierung.

zum Artikel hier:

https://www.fr.de/politik/ukraine-konflikt-russland-grenze-nato-truppen-militaer-interview-lage-91289838.html

