Befinden sich die USA auf einem Kollisionskurs mit China wegen des Iran? – Von Shahbazz Afzal (globalresearch.ca)

Der Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Teheran im Januar 2016 legte den Grundstein für ein künftiges Partnerschaftsabkommen. Er erklärte, er wolle ein „neues Kapitel“ in den Beziehungen Chinas zum Iran aufschlagen. Der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei sagte: „Die Islamische Republik wird Chinas Zusammenarbeit während der Sanktionszeit niemals vergessen.“

Im Juli 2020 berichtete die New York Times, sie habe ein 18-seitiges Dokument mit dem Titel „Umfassende strategische Partnerschaft zwischen Iran und China“ erworben, mit dem langfristige Handels- und Militärverhandlungen zwischen China und dem Iran abgeschlossen wurden – und China 400 US-Dollar investieren würde Milliarden in den nächsten 25 Jahren im Iran.

Es würde „die chinesische Präsenz in Banken, Telekommunikation, Häfen, Eisenbahnen und Dutzenden anderer Projekte erheblich ausbauen“ und es China ermöglichen, iranisches Öl zu einem reduzierten Preis zu erhalten, um seinen wachsenden Energiebedarf zu decken. In der Eröffnungserklärung des Dokuments heißt es: „Zwei alte asiatische Kulturen, zwei Partner in den Bereichen Handel, Wirtschaft, Politik, Kultur und Sicherheit mit ähnlichen Perspektiven und vielen gegenseitigen bilateralen und multilateralen Interessen werden sich gegenseitig als strategische Partner betrachten.“

Die Partnerschaft bietet dem Iran viele Vorteile. Obwohl sie nicht Mitglied der strategischen Shanghai Cooperation Organization (SCO) sind, zu der auch der iranische Nachbar Pakistan gehört, macht das Potenzial für größere Chancen mit China mit der derzeitigen Vereinbarung die Erreichung der SCO-Mitgliedschaft weniger wichtig. Als Gegenleistung für billigere iranische Ölexporte und andere Zugeständnisse bringt China Milliarden von Dollar in seine schwache Wirtschaft. China ist heute der größte Handelspartner des Iran, sein größter Ölkäufer und sein größter ausländischer Investor. Mit der wirtschaftlichen Isolation des Iran aufgrund von Sanktionen unter amerikanischer Führung bietet China eine dringend benötigte Rettungsleine.

Das Abkommen über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen dem Iran und China hat für Amerika erhebliche Besorgnis ausgelöst. China kann als Untergrabung des amerikanischen Plans zur Isolierung des Iran angesehen werden, und dies versetzt China in einen direkten Kollisionskurs mit Amerika. Als die Trump-Regierung Amerika 2018 aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan (Iran Nuclear Deal) herauszog, verhängte sie strengere Sanktionen gegen den Iran und drohte den Ländern mit Bestrafung, wenn sie Geschäfte mit dem Iran machten

Zuvor war die Haltung Amerikas möglicherweise einer der Hauptfaktoren, die Chinas Beziehung zum Iran einschränkten. Im Juli 2020 hatte das in Amerika ansässige „Center for Strategic and International Studies“ argumentiert, dass die verstärkte Partnerschaft der Auftakt zu einer ernsthaften chinesischen Herausforderung für die amerikanische Position sowohl am Persischen Golf als auch im Indischen Ozean sein könnte. China trotzt jetzt Amerikas Position gegenüber dem Iran.

Im Dezember 2020 behauptete das Wall Street Journal, der Iran habe die von den USA geführten Sanktionen umgangen und in den letzten Monaten mehr Öl nach China und in andere Länder exportiert, was eine Lebensader für die angeschlagene Wirtschaft darstelle und die sogenannte Maximaldruckkampagne der Trump-Regierung untergrabe gegen Teheran. “ Am 26. Januar 2021 berichtete die chinesische Zeitung ‚Global Times‘, dass Chinas oberster Gesetzgeber, Li Zhanshu , engere Beziehungen zum Iran forderte: „China ist bereit, mit dem Iran zusammenzuarbeiten, um den wichtigen Konsens zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs umzusetzen Förderung der weiteren Entwicklung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Iran. “

Einige Beobachter argumentieren, dass es in der amerikanischen Besessenheit gegenüber dem Iran darum geht, den Zugang zu den reichlich vorhandenen iranischen Ressourcen, Öl und Erdgas zu sichern – und ohne eine konforme iranische Führung ist dies schwierig. Amerika hat viele Maßnahmen ergriffen, um die Voraussetzungen für die richtige Führung zu schaffen. Strenge und schwerwiegende lähmende Wirtschaftssanktionen gegen das iranische Volk inmitten einer globalen Pandemie bleiben bestehen. Dies hat das Potenzial, die Bedingungen für zivile Unruhen zu schaffen, unter denen die iranische Führung fallen könnte. Die Sanktionen belaufen sich auf eine der vielen rücksichtslosen und bösartigen Maßnahmen Amerikas im Nahen Osten.

Im Jahr 2017 schrieb der Schriftsteller und Journalist Andrew Buncombe einen Artikel für die britische Zeitung „The Independent“ – und fasste wahrscheinlich die Meinung vieler zusammen. Er beschrieb die Auswirkungen der amerikanischen Intervention und Politik im Nahen Osten wie folgt: „Millionen Menschenleben wurden auf den Kopf gestellt, Isis durfte eitern und sich ausbreiten, und der Irak ist eine Nation, die vom Auseinanderbrechen bedroht ist. Darüber hinaus wurden unzählige unschuldige Zivilisten getötet – durch Krankheit, Krankheit, grausame Folterungen durch einheimische und ausländische Aufständische sowie durch die von den USA und Großbritannien geführte Militärkampagne. “

In Bezug auf das Verhalten Chinas und des Iran ist die weltweite Empörung über schreckliche Berichte über Chinas Behandlung muslimischer Uiguren weit verbreitet, zu denen Behauptungen von Völkermord, systematischer Vergewaltigung, Massenhaft, Sklavenarbeit und Zwangssterilisation gehören – und der Iran ist die Ursache für Destabilisierung im Nahen Osten wurde argumentiert.

Anfang dieses Jahres berichtete Reuters, dass der britische Außenminister Dominic Raab und der amerikanische Außenminister Antony Blinken Gespräche darüber führten, wie mit dem „destabilisierenden Verhalten“ des Iran umgegangen und China an seinen internationalen Verpflichtungen festgehalten werden kann. Der amerikanische nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan erklärte China, Afghanistan und den Iran zu den wichtigsten Prioritäten für die neue Regierung.

Anfang dieses Monats bestätigte der US- Präsident Joe Biden, dass Amerika seine Wirtschaftssanktionen gegen den Iran nicht aufheben werde, um Teheran wieder an den Verhandlungstisch zu bringen und zu diskutieren, wie der „Iran Nuclear Deal“ wiederbelebt werden kann. Die iranische Führung hat gefordert, dass Amerika alle Sanktionen aufhebt, bevor Verhandlungen stattfinden.

China hat entscheidend dazu beigetragen, dass der Iran durch den Abschluss des „Iran Nuclear Deal“ der tiefen Isolation entkommen und wieder in die Weltwirtschaft eintreten kann. Mit seiner mehrdimensionalen Partnerschaft mit dem Iran stellt China Amerika vor eine direkte Herausforderung. Beide Nationen laufen Gefahr, in die tödliche „Thukydides-Falle“ zu geraten – und der Iran könnte zum Schlachtfeld zwischen einer schnell aufsteigenden Macht und einer etablierten Macht werden.

Shahbazz Afzal ist ein unabhängiger Schriftsteller und politischer Aktivist.

