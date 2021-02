Boliviens Präsident Luis Arce sagte am Donnerstag, dass eine Massenimpfkampagne gegen die neuartige Coronavirus-Krankheit in diesem Monat beginnen wird, nachdem am Tag zuvor mit China eine Vereinbarung über die Lieferung des Impfstoffs des Pharmaunternehmens Sinopharm unterzeichnet worden war.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related