Mario Cavalo, in China lebender US-Amerikaner verurteilt antichinesische Propaganda aus den USA. Permanente Lügen über Covid-19 und Xinjiang

Hier ein interessanter Artikel über Mario Cavalo in der Beijing Rundschau

Der in Shenyang in der nordostchinesischen Provinz Liaoning ansässige italienisch-amerikanische Schriftsteller hatte am 5. Februar auf der beruflichen Networking-Seite LinkedIn einen Kommentar über die globalen Reaktionen auf China während des laufenden Ausbruchs der Coronavirus-Epidemie geschrieben.

Der Artikel mit dem Titel „Something’s Not Right Here Folks“ befasst sich insbesondere mit den Überreaktionen einiger westlicher Regierungen, der Diskriminierung des chinesischen Volkes und der westlichen Medienberichterstattung, die die Bemühungen der chinesischen Regierung zur Kontrolle der Epidemie diskreditiert. Cavolo vergleicht auch die Reaktion Chinas auf die neuartige Coronavirus-Epidemie mit der H1N1-Pandemie 2009 in den Vereinigten Staaten und hebt die gegensätzlichen Reaktionen beider Regierungen auf die jeweilige Gesundheitskrise hervor.

weiterlesen hier:

https://cutt.ly/hkL3cQ3

more on Mario Cavalo:

Youtube

https://www.youtube.com/c/TheDragonRoarsOn/videos

