„Keine Kampfdrohnen für die Bundeswehr“ Protest beim Kirchentag Berlin, Gedächtniskirche

Die zwei Aktivistinnen waren Anette Henßler der Berliner Attac AG Globalisierung und Krieg und Elsa Rassbach (DFG-VK, Attac, und Sprecherin CODEPINK in Deutschland). es gibt im Tagesspiegel diesen Beitrag zum gestrigen Protest in Berlin beim Bundeswehr-Gottesdienst in der Gedächtniskirche: http://www.tagesspiegel.de/…/proteste-beim-ki…/19857346.html

Siehe auch vom bundeswehrnahen Blog Augen geradeaus:

http://augengeradeaus.net/…/friedesgottesdienst-mit-von-de…/

ZDF Heute: (ab 9:00 Minuten): https://www.zdf.de/…/heute-sendung…/heute-19-gesamt-114.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge