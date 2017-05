Samstag, 27.Mai, 15.00h, Friedenskundgebung am Brandenburger Tor, Berlin und im Anschluss Menschenkette zwischen US-Botschaft und Russischer Botschaft für Verständigung und Frieden, bitte kommen!

