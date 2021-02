Europäisches Solidaritätsnetzwerk mit Venezuela verurteilt nachdrücklich die feindselige Haltung der Europäischen Union

Quelle:

https://www.bricspsuv.com/2021/02/26/red-europea-solidaridad-con-venezuela-condena-firmemente-actitud-hostil-ue/

Wir, Vertreter von Organisationen mit einer Geschichte internationalistischer Kämpfe, die sich im Europäischen Solidaritätsnetzwerk mit Venezuela versammelt haben , drücken hiermit unsere feste Verurteilung der Entscheidung der Europäischen Union (EU) aus, den Vertreter der Bolivarischen Republik zur Persona non grata Venezuelas zu erklären die EU, Botschafterin Claudia Salerno.

Venezuela war in den letzten Jahren das Opfer einer vielgestaltigen und dauerhaften Aggression, die zu einer offensichtlichen Verletzung der Menschenrechte des venezolanischen Volkes und der Souveränität dieses Landes geführt hat. Aus diesem Grund drücken wir aus dem europäischen Solidaritätsnetzwerk mit Venezuela dem Volk und der bolivarischen Regierung Venezuelas angesichts dieser neuen Aggression unsere uneingeschränkte UNTERSTÜTZUNG aus .

Wir verurteilen, dass die EU weiterhin entschlossen ist, die gescheiterte Strategie der Sanktionen zu fördern, die nur der US-Strategie gedient haben, dem venezolanischen Volk Schmerzen und Schäden zuzufügen. Damit verstößt er nicht nur gegen die Normen des Völkerrechts, sondern zeigt auch unwürdige Anzeichen von Arroganz und Ungeschicklichkeit. Diese neuen EU-Sanktionen gegen Venezuela tauchen unerklärlicherweise wenige Tage nach der UNO selbst auf. In einem vorläufigen Bericht des Sonderberichterstatters über die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Wahrnehmung der Menschenrechte verurteilte Frau Alena Douhan die Sanktionen gegen Venezuela als „verheerend“.

Wir lehnen auch die feindliche und kontraproduktive Haltung ab, die die EU in den letzten Jahren gegenüber Venezuela eingenommen hat. Weit davon entfernt, den Dialog und die Versöhnung zu fördern, die sie zu unterstützen behaupten, scheinen ihre Maßnahmen (einseitige Sanktionen, Anerkennung als „Interimspräsident“ von Juan Guaidó und ständige feindliche Rhetorik gegenüber der legitimen Regierung von Präsident Nicolás Maduro) genau darauf ausgelegt zu sein, jeden Normalisierungsversuch zu untergraben der komplexen Situation, von der das venezolanische Volk betroffen ist.

Wir bedauern, eine Europäische Union ohne demokratische Berufung zu sehen und unbestreitbare Anzeichen von Unterwürfigkeit zu zeigen. Es ist beschämend zu sehen, dass es einer Europäischen Union an Unabhängigkeit und eigenen Kriterien mangelt, um außenpolitische Entscheidungen zu treffen.

Aus dem europäischen Solidaritätsnetzwerk mit Venezuela drücken wir Botschafterin Claudia Salerno, die Venezuela in allen Bereichen der EU mit Respekt und Würde verteidigt hat, unsere Solidarität und Anerkennung aus. Gleichzeitig bekräftigen wir unsere Verpflichtung, uns als Verteidiger der Souveränität und Selbstbestimmung des venezolanischen Volkes und seines revolutionären Prozesses zu verstehen.

Es lebe Venezuela!

Es lebe das venezolanische Volk!

Brüssel, 26. Februar 2021

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related