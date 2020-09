Aruba, Curacao – Könnte Venezuela von hier aus angegriffen werden? (Orinoco Tribune)

Von Andre Vltchek und Yayoi Segi – 25. September 2020

Es ist nur einen Steinwurf von Venezuela entfernt. „Aruba The Happy Island“ nennen sie es. Genauer gesagt, definieren die Anzeigen es als solches.

In Wirklichkeit ist es überhaupt nicht zu glücklich. Diese niederländische Kolonie, umgeben von der Karibik, ist zutiefst frustriert und unsicher über ihre Identität. Im Vergleich zu Kuba oder sogar Jamaika geben die Leute hier nicht gern Interviews. Wenn sie sich bereit erklären, etwas zu kommentieren, tun sie dies unter der strengen Bedingung der Anonymität. Aruba ist nicht in Frieden mit sich selbst oder mit der Welt. Durch die Vereinigung ist es Teil der NATO. Es ist abhängig von seinem europäischen Meister in Übersee. Infolgedessen schüchtert es seine Schwester, seine schöne und stolze Nachbarin Venezuela, ein.

Die Seegrenze zwischen Aruba und Venezuela ist jetzt hermetisch geschlossen, Flüge zwischen den beiden Ländern wurden auf unbestimmte Zeit eingestellt. Eine riesige CITGO-Raffinerie oder zumindest ein großer Teil davon, in der früher venezolanisches Rohöl verarbeitet wurde, wird stillgelegt. Einige Teile davon verrotten. „Aufgrund des US-Embargos“ wird uns immer wieder gesagt.

CITGO garantierte früher hohe Einkommen. Das angenehme Klima und die beeindruckenden Strände zogen jährlich Hunderttausende ausländischer Touristen an, hauptsächlich aus den USA. Der Tourismus wurde jedoch durch COVID-19 schwer beschädigt.

Ein weiteres „großes Geschäft“ floriert immer noch – ein Geschäft, eine niederländische Kolonie zu sein, die potenzielle Startrampe der NATO gegen das sozialistische Venezuela zu sein. Sowohl Aruba als auch Curacao sind Gastgeber des US Southern Command (SOUTHCOM). Beide spielen mit dem Feuer.

Diese „Politik“ bringt Geld, und es gibt sehr wenig Kritik. „Wir sind ein Teil von Holland“, erklärt eine Taxifahrerin, die uns vom Flughafen zum Hotel gefahren hat. „Warum sollten wir protestieren?“

Wir trafen einen prominenten lokalen Geschäftsmann, der mit einer venezolanischen Frau verheiratet ist. Er wollte nicht genannt werden, sprach aber wütend und leidenschaftlich:

„Ich habe 17 Jahre in den Niederlanden gelebt und weiß, wie es ist, dort zu sein. wie sie Nicht-Holländer behandeln. Es ist wahr, dass Venezuela jetzt von rechten, faschistischen Regimen umgeben ist und dass es eine ständige Bedrohung und einen Versuch gibt, das Land anzugreifen, aber ich glaube, dass dies nicht passieren wird, da Venezuela stark von Russland, China und dem Iran unterstützt wird. Es kann keinen Weltkrieg geben.

Sie wissen, dass die Taktik, die Imperialisten anwenden wollen: alles blockieren – Essen und Medizin und Menschen verhungern lassen. Geld spricht. Auf Aruba sind die Menschen nicht wirklich gegen die USA. Auf Curaçao sind 1500 niederländische Soldaten dort und bereit zu kämpfen. Aber die Leute öffnen nach und nach die Augen. “

Wir erwähnten die riesige, geisterhafte Raffinerie, die wir einige Tage zuvor fotografieren konnten. Unser Freund erklärte bitter:

„Als die Raffinerie hier auf Aruba geschlossen wurde, wurde viel Öl von multinationalen Unternehmen gestohlen. Zuvor gab es eine sehr gute Beziehung zwischen Aruba und Venezuela. Tolles Geschäft mit viel Geld.

CITGO ist erst drei oder vier Jahre hier auf Aruba und mietet Räumlichkeiten von Aruba. Es ist eine Tochtergesellschaft von CITGO mit Sitz in den USA (mit US-Investitionen), die von sehr korrupten Venezolanern in den USA betrieben wird. Natürlich funktioniert dieses Geschäft nur mit Öl, das aus Venezuela stammt. “

Unterstützen oder lehnen die Menschen auf Aruba militärische Aktionen gegen Venezuela ab?

Landebahn des Flughafens Aruba in hervorragendem Zustand

„Wir Arubaner sind gegen die Errichtung einer US-Basis hier. Aber wir sind Teil des Königreichs der Niederlande und sie haben hier ihre Marinebasis. Wir haben unsere eigene freiwillige Streitmacht namens ARUMIL und haben das Potenzial, sie wachsen zu lassen.

Es wäre eine verheerende Katastrophe für die Insel, wenn ein militärischer Zusammenstoß mit Venezuela stattfinden würde und die Niederlande ihre „Verteidigung“ als Teil des NATO-Bündnisses „aktivieren“ würden.

Die Infrastruktur ist hier sehr gut. Auf der Landebahn des Flughafens können problemlos Militärflugzeuge untergebracht werden, und unser Hafen kann sich in einen Marinehof verwandeln.

Es ist wahr, dass Venezuela in den letzten Jahren heftig angegriffen wurde. Aber meiner Meinung nach, wenn ich sehr oft nach Venezuela gehe, sehe ich das Land dank der hervorragenden Partnerschaft mit Russland, China und dem Iran wachsen. Amerikaner können versuchen, nach Venezuela einzureisen. Aber sie würden niemals da rauskommen. Ein sehr raues Gelände und mutige Leute. “

Gibt es lokale NGOs, die dafür bezahlt werden, Propaganda gegen Venezuela zu verbreiten?

„Es gibt keine lokale Organisation, die dafür bezahlt, Propaganda gegen Venezuela zu führen. Es ist eher eine Gruppe von Menschen, die eher anonym in sozialen Medien wie Facebook aktiv sind und auch die Zeitung Diario verwenden, um Artikel gegen Venezuela zu veröffentlichen. Auch gegen China.

Die Zeitung gehörte früher einem Araber namens Jossy Mansur (Libanesen), der ein bekannter Menschenhändler aller Art war. Mit Geld ist alles möglich. Politiker oder solche mit Zinsen und Geld zahlen viel für den Angriff auf Venezuela.

Die Gefahr, wie ich sie jetzt sehe, sind die Niederlande. Wenn der Premierminister beschließt, sich den Niederlanden zu unterwerfen, hätten wir viele Probleme, wir wären in großen Schwierigkeiten.

Ich fühle mich schrecklich, weil es los ist und es nicht einfach ist, nach Venezuela zu reisen. Wir alle zahlen für die Folgen der schrecklichen Außenpolitik der Niederlande. Indem wir ein Teil davon sind, sind wir alle betroffen.

Die Menschen auf Aruba haben Angst, sich zu äußern. Ich habe nichts zu verlieren und spreche meine Meinung aus. Sie sprechen sich aus, verlieren Jobs, verlieren ihren Lebensunterhalt usw. Wie Sie wissen, sind wir hier eine Insel. Sie wissen, wie abhängig wir hier sind. Auf diesen Inseln ist alles kompliziert. “

Vom Grapefield Beach aus kann man deutlich einen riesigen Gefängniskomplex sehen, der für die Insel mit nur 112.000 Einwohnern unverhältnismäßig groß ist. Die Kriminalitätsrate ist hier hoch, nicht so hoch wie in Curacao, das die Arubaner gerne als „verrückt“ bezeichnen, aber dennoch hoch.

Erstaunlich ist die Anzahl der Kommunikationsantennen, Radargeräte und anderer Überwachungsgeräte am südlichen Ende der Insel, die auf Venezuela gerichtet sind.

Oranjestad Hafen in Aruba

In der Stadt Savaneta fotografiere ich den Eingang zu Korps Mariniers, der ständigen niederländischen Militärbasis, die kurzfristig in Alarmbereitschaft gesetzt werden könnte.

Tatsächlich ist Aruba mit „ruhenden“ militärischen Einrichtungen übersät: von der massiven Landebahn und dem Militärgelände am internationalen Flughafen Queen Beatrix bis zum Kreuzfahrtterminal in der Hauptstadt Oranjestad, an dem kurzfristig NATO-Schlachtschiffe stattfinden können.

Die militärische Präsenz in Curacao ist noch ausgeprägter.

Wir haben auf Aruba einen prominenten Anhänger Venezuelas getroffen, einen echten Chavista, der in unserem Mietwagen sein Zeugnis abgab. Er bat jedoch darum, nicht namentlich identifiziert zu werden:

„In Savaneta gibt es eine militärische Einrichtung. Ich war schon mehrmals dort. Sie sind einmal im Jahr am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, für die Öffentlichkeit zugänglich. Sie können Demonstrationen des Einsatzes der Waffen sehen und sogar die Boote betreten.

Sie haben Marineschiffe, aber diese sind nicht dort, sondern draußen im Meer zur Überwachung stationiert. Im Gefängnis gibt es Radargeräte, die die illegale Einfahrt von Booten erkennen und das Wasser zwischen Aruba und Venezuela überwachen.

US-amerikanische Seite des Flughafens Aruba

Am Flughafen gibt es zwei Teile: den US-amerikanischen und den arubanischen. Es gibt keine ständige Präsenz der USA, aber wenn der Vizepräsident der USA nach Südamerika geht, beispielsweise nach Kolumbien und Argentinien, stationieren sie hier das offizielle Präsidentenflugzeug. Normalerweise kein Kriegsflugzeug oder ähnliches. Wenn der König der Niederlande kommt, überwachen sie Aruba und die anderen Inseln mit verfügbaren Militärflugzeugen aus der Region. “

Ich habe den militärischen Teil des Flughafens beobachtet und fotografiert. Es ist perfekt für militärische Aktionen ohne Vorankündigung.

Unser Kamerad setzte sein Zeugnis fort:

„Zum Zeitpunkt des von den USA unterstützten gescheiterten Staatsstreichs gegen Venezuela Anfang dieses Jahres gab es hier tatsächlich eine hohe Alarmbereitschaft. Die Premierministerin von Aruba sagte, wenn es dort einen Krieg gäbe, würde sie die Niederlande auffordern, die Insel zu schützen.

Einige Leute hatten Angst. Wir wussten nicht, wie die Situation eskalieren würde. Ich denke, das Konsulat von Venezuela auf Aruba würde geschlossen, weil es nicht damit einverstanden wäre, dass Aruba als Basis für solche militärischen Abenteuer dient.

In den Medien gibt es viel Propaganda gegen Venezuela, insbesondere durch die lokale Zeitung Diario. Viele Artikel gegen die Migration von Venezolanern.

Im politischen Bereich ist der Premierminister sehr gegen die Maduro-Regierung, aber es scheint eine interne Spaltung zu geben, da es einen Minister gibt, der mit einer venezolanischen Frau verheiratet ist. Er unterstützt Venezuela. Die Leute hier sind sehr gespalten; Hier arbeiten mehr als 90 Nationalitäten.

Auf Facebook wird viel Propaganda gegen Venezuela gespielt. Es gibt viele Kommentare von Arubans gegen Venezuela und Venezolaner. Sie veröffentlichen auch Bilder und Videos, wenn Venezolaner abgeschoben werden und wenn Sie Diario kaufen, gibt es immer etwas gegen Maduro und Venezuela.

Ich persönlich kenne keine gegen Venezuela gegründete NGO, aber ich wäre nicht überrascht, wenn es eine geben würde, da dieser Ort stark von den USA finanziert wird. Aruba ist sehr amerikanisiert. Es ist wirklich kein organisiertes System bekannt, um Chavismo zu unterstützen und gegen den Imperialismus zu kämpfen.

Yury Bracho ist die einzige, die ich kenne, nicht weil sie eine Organisation hat, sondern weil sie an die Sache glaubt. Sie ist eine sehr bekannte Figur, die wichtigste auf Aruba, würde ich sagen. “

Und Frau Yury Bracho ist zufällig unsere „Führerin“ auf Aruba. eine Freundin, die finstere Pläne des Reiches gegen ihr geliebtes Venezuela aufdeckt.

Luftaufnahme des Flughafens Aruba, der auch von der US Air Force genutzt wird

Unser Chavista-Kamerad beendet sein Zeugnis:

„Diplomatisch ist unser venezolanisches Konsulat hier, aber sie werden immer angegriffen. Die Medien parken sich vor dem Konsulat, um zu berichten und zu filmen. Keine physischen Angriffe, aber Aruba ist ein kleiner Ort, an dem es ziemlich schädlich wird, wenn Sie von den Medien angegriffen werden.

Es besteht immer die Möglichkeit einer Invasion, da sich die Inseln vor der Küste Venezuelas befinden. Insbesondere die Beziehungen zwischen Aruba und den USA sind sehr stark. Die Tatsache, dass das Vizepräsidentenflugzeug während seiner offiziellen Besuche in Südamerika hier stationiert ist, spricht viel für sich. Aruba kann Militärflugzeuge und Marineboote aufnehmen. Die Infrastruktur der Insel ist sehr gut.

Aruba ist Teil des Königreichs der Niederlande, also ja, es ist ein NATO-Land. Es gab eine Unabhängigkeitsbewegung, aber ein Referendum wurde abgehalten und mit den 60 gegen 40 für die Unabhängigkeit verloren. Wirklich, es gibt keine Proteste gegen die NATO oder für Venezuela. Das ist so ein kleines Land. Wenn Sie sich engagieren, werden Sie fotografiert, erscheinen auf einer Facebook-Seite oder in einer Zeitung und Ihr Leben ist buchstäblich vorbei.

Curaçao hatte die Möglichkeit, 2010 die Unabhängigkeit zu erlangen, aber nicht.

Venezuela ist in der Tat von den rechten faschistischen Ländern umgeben – Kolumbien, Guyana, Aruba, Curaçao, Brasilien.

Derzeit ist geplant, die auf Aruba ruhenden Öltanks zu tanken. Denken Sie daran, dass Aruba eine strategische Öltankstelle war, die während des Zweiten Weltkriegs die europäischen Mächte versorgte.

Die Raffinerie war schon immer im Besitz von Amerikanern. Eine amerikanische Tochtergesellschaft von CITGO gibt es. Die Tanks haben Öl, um vorerst den lokalen Markt zu versorgen.

Alles andere ist in Curaçao. Bonaire ist sehr klein. Da ist wirklich nichts.

Sollte es beispielsweise zu einem Bombenanschlag auf einen iranischen Öltanker auf dem Weg nach Venezuela kommen, würde Curaçao eine wichtige Rolle spielen, aber Aruba wäre auch da, um mit Treibstoff oder anderem Material zu helfen. Beide Inseln sind ungefähr 20 km von der Küste Venezuelas entfernt. “

Unsere Freundin, Frau Yury Bracho, ist die prominenteste in Venezuela geborene arubanische Sozialaktivistin. Sie ist buchstäblich empört über die anti-venezolanische Position der Insel:

„Ich verstehe nicht, warum Aruba die Grenzen zu Venezuela geschlossen hat und die Einheimischen hier gegen mein Land sind. Die Venezolaner hier machen nichts falsch, begehen keine Verbrechen, töten oder ähnliches. Gleiches gilt für diejenigen, die vor der Schließung der Grenzen gekommen waren. Ich sehe keinen Grund für die Feindseligkeit.

Curaçao ist ein viel unheimlicherer Fall, der viele schmutzige Jobs gegen Venezuela mit den US-amerikanischen und niederländischen Militärstützpunkten erledigt und sich dort engagiert, während das Land weiterhin von Venezuela profitiert, beispielsweise durch den Handel mit Waren.

Ich möchte, dass Sie etwas über die politische Position der Venezolaner hier verstehen: Diese Menschen haben wirklich Angst und sind besorgt. Sie sagen, sie sind gegen die venezolanische Regierung, damit sie kein Asyl verlieren. In Wirklichkeit sind sie überhaupt nicht gegen die venezolanische Regierung. “

Wir fahren in verschiedene Teile der Insel. Wir sprechen mit vielen venezolanischen Migranten. Viele von ihnen leben unter bedauerlichen Bedingungen, einige sogar mit Schweinen und anderen Haustieren. Sie sind wie „Schatten im Paradies“. Dieses hedonistische Touristenziel für Gringos behandelt sie trotz allem schrecklich.

Aber das brutale, verrückte westliche Embargo und die Sanktionen gegen ihr Heimatland machten sie verzweifelt. Sie verließen ihr einst wohlhabendes Land für eine ungewisse Zukunft. In Aruba angekommen, wurden die meisten gedemütigt und ihrer Würde beraubt.

Die venezolanische Frau von Herrn Juan, einem arubanischen Geschäftsmann mit engen Beziehungen zu Venezuela:

„Ich weiß, dass der Premierminister von Aruba das Land vollständig an die Niederlande verkauft hat. Angesichts einer zunehmenden Eskalation gegen Venezuela befürchte ich, dass die Beteiligung Arubas an einem möglichen militärischen Vorfall schrecklich sein könnte und tatsächlich passieren könnte. “

* *

Am 3. Mai 2020 sandte Venezuela eine starke Warnung an Aruba:

„Venezuela hat die Regierung von Aruba auf die Nutzung seines Territoriums aufmerksam gemacht, um terroristische Söldnergruppen, die die venezolanische Souveränität bedrohen, logistisch zu unterstützen und zu unterstützen.

Dies berichtete der Exekutivvizepräsident der Republik, Delcy Rodríguez, nach einem Treffen mit dem niederländischen Botschafter in Venezuela, Norbert Braakhuis.

Bei der Aussprache der Ereignisse in den frühen Morgenstunden dieses Sonntags, als eine Gruppe von Söldnern einen Einfall gegen die nationale Souveränität unternahm, wies der Vizepräsident darauf hin, dass „das internationale Engagement gegen den Terrorismus keine Doppelmoral haben kann, sondern nur eine sein muss und kann nicht verwendet werden, um eine konstitutionelle und legitime Regierung zu stürzen. “

Rodríguez erklärte, dass der Kampf gegen den Terrorismus in den internationalen Gesetzen geregelt sein muss, die die Angelegenheit und die justizielle Zusammenarbeit regeln; „Das ist der Weg: Legalität.“

In diesem Sinne wird der venezolanische Staat energisch für die Verteidigung der legitimen Rechte Venezuelas auf seine territoriale Sicherheit, Souveränität und Frieden eintreten, teilte der Vizepräsident während einer Botschaft mit, die der Nation aus dem Presseraum „Simón Bolívar“ des Palastes von angeboten wurde Miraflores. „

Bereits 2009 hat der venezolanische Präsident Hugo Chavez den Westen angegriffen:

„Niederlande und USA planen militärische Aggression gegen Venezuela von den Niederländischen Antillen“

Dann, im Jahr 2019, veröffentlichte Orinoco Tribune einen Bericht „ Ein Spaziergang durch US-Militärstützpunkte in Curaçao und Aruba “:

„Die Entwicklung der Nutzung dieser US-Militärstützpunkte hat zur Bildung eines„ strategischen Bogens “geführt, der sich aus Angriffstruppen zusammensetzt, die in Kontroll- und Überwachungssiedlungen mehrerer Länder Mittelamerikas und der Karibik stationiert sind, mit dem Ziel Aufgaben der elektronischen Kriegsführung, Spionage und Konzentration von Logistikgeräten zu erfüllen.

Der Verdacht auf die operative Umgestaltung dieser „FOLs“ ist nicht unbeantwortet geblieben, wie die Enthüllungen der Absichten des Weißen Hauses zur militärischen Intervention in Venezuela zur Absetzung des legalen Präsidenten Nicolás Maduro in den letzten Monaten belegen.

Im Februar dieses Jahres erklärte die kubanische Regierung in einer Erklärung zwischen dem 6. und 10. Juli, sie habe Flüge von Militärtransportflugzeugen aus den USA zu Stützpunkten in Puerto Rico, der Dominikanischen Republik und anderen karibischen Inseln festgestellt, „sicherlich ohne Wissen der Regierungen dieser Nationen. „

Diese Bewegungen „entstanden in US-Militäranlagen, von denen aus Einheiten der Special Operations Forces und des Marine Corps operieren, die für verdeckte Aktionen eingesetzt werden, selbst gegen Führer anderer Länder“, warnte die kubanische Regierung.

Tatsächlich würde der militärische Schritt als angebliche „humanitäre Intervention“ in Venezuela getarnt und einen taktischen Einsatz beinhalten, um das venezolanische Oberkommando direkt anzugreifen und eine Kriegssituation von größerem Ausmaß auszulösen. “

Madeleine Klinkhamer, eine der Mitbegründerinnen von Vrede, traf Venezuela-handsoffvenezuela.nl und eine Co-Produzentin dieses Berichts, erklärte die Position ihrer Organisation gegenüber Angriffen gegen Venezuela:

„Wir haben uns zusammengeschlossen, um Venezuela zu unterstützen, weil wir der Meinung sind, dass die Verteidigung der Souveränität Venezuelas für die Menschheit von entscheidender Bedeutung ist. Kriegstreiberei, Wirtschaftskrieg und Putschversuche haben an Zahl, Intensität und Wahnsinn zugenommen; Macht ist richtig, übernimmt zunehmend die Grundprinzipien der Souveränität und des Völkerrechts.

Nach Jahren des Fortschritts in Lateinamerika und Millionen von Menschen, die in einer Reihe von ressourcenreichen Ländern, die Einnahmen vor Ort beschäftigen, aus der Armut befreit wurden, übernimmt der militärische Industriekomplex die Kontrolle (und die Gewinne) von Ländern zurück, die ihren eigenen Weg beschreiten möchten Bolivien und die Bedrohung anderer mit der größten Flotte von Kriegsschiffen aus den USA, Kanada, den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich seit 1989, die in der Nähe des Kontinents vor der Küste Venezuelas mobilisiert wurden.

Für die ganze Welt ist es wichtig, dass das Gleichgewicht auf dem Kontinent auf die richtige Weise gekippt wird und dass die Kriegstreiber nicht mit dieser nächsten Stufe des rücksichtslosen imperialistischen Angriffs davonkommen. “

Das ist natürlich richtig. Seit Jahrzehnten, nachdem eine linke Regierung Lateinamerikas nacheinander gestürzt wurde, sind Länder von der Dominikanischen Republik bis Chile in Blut getaucht. Es muss aufhören. Wenn nicht aus gutem Grund, dann mit Gewalt. Das westliche Reich muss konfrontiert und abgeschreckt werden. Und seine unterwürfigen Kolonien sollten davon überzeugt sein, dass es sich nicht lohnt, aggressiven, mörderischen Herren zu dienen.

Aruba ist kein Paradies. Es ist eine Insel, die dem nordamerikanischen Geschmack überlassen ist: Touristen, Militärplanern und Falken. Und die zunehmend rechtsgerichteten Niederlande spielen dazwischen. Es pimpt buchstäblich seine Kolonien und bietet sie für einen unmoralischen Kampf gegen Venezuela an.

Es ist Venezuela, das schön ist. Manchmal, wenn das Wetter gut ist, können seine Ufer von erhöhten Stellen aus gesehen werden.

Ich kenne venezolanische Städte, ich kenne ihre Ufer und Inseln, hohe Berge, Ebenen, Wasserfälle, mächtige Flüsse. Und ich kenne sein politisches System, das für Südamerika am besten geeignet ist.

Wenn Venezuela fällt, wird ganz Südamerika.

Der venezolanische Sozialismus muss mit allen Mitteln verteidigt werden. Und es ist; und es wird sein.

Heute haben wir einen der Außenposten entdeckt, der der bedrohlichen bolivarischen Revolution gegenübersteht. Dieser Außenposten ist Aruba.

Wir werden hier nicht aufhören. Nacheinander werden Feinde Venezuelas besucht, analysiert und beschämt. Für die Menschen in Venezuela und auf dem Kontinent.

Ausgewähltes Bild: Die Curaçao / Aruba FOL operiert am internationalen Flughafen Curaçao Hato, um militärische Operationen gegen lateinamerikanische und karibische Länder voranzutreiben. (Foto: US Air Force). Alle übrigen Fotos von Andre Vltchek und Yayoi Segi.

(HandsOffVenezuela.NL)

Andre Vltchek starb am 22. September 2020 in Istanbul, Türkei, unter „verdächtigen Umständen“. Er war ein guter Freund von Venezuela und Chavismo, und der Herausgeber der Orinoco Tribune, Jesus Rodriguez-Espinoza, hatte diesbezüglich mehrere E-Mail-Interaktionen mit ihm letzter Besuch in Aruba. „Wir werden Andre auf jeden Fall vermissen“, sagte Rodriguez-Espinoza gegenüber unserem Nachrichtenportal.

Andre Vltchek

Website | + Beiträge

Andre Vltchek ist Philosoph, Schriftsteller, Filmemacher und investigativer Journalist. Er hat über Kriege und Konflikte in Dutzenden von Ländern berichtet. Drei seiner neuesten Bücher sind Revolutionary Optimism, Western Nihilism, ein revolutionärer Roman „Aurora“ und ein Bestseller politischer Sachbücher: „Exposing Lies Of The Empire“. Sehen Sie sich Ruanda Gambit an, seinen bahnbrechenden Dokumentarfilm über Ruanda und die Demokratische Republik Kongo und seinen Film / Dialog mit Noam Chomsky „On Western Terrorism“. Vltchek lebt derzeit in Ostasien und im Nahen Osten und arbeitet weiterhin weltweit. Er kann über seine Website und sein Twitter erreicht werden. Er schreibt speziell für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

