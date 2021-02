Weltweite Forderung an 35 Regierungen: Sofortiger Truppenabzug aus Afghanistan! Danke an 6 Regierungen, die dies bereits getan haben.

von World BEYOND War am 21. Februar 2021



Die Regierungen von Albanien, Armenien, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Georgien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mongolei, Niederlande, Nord-Mazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, die Türkei, die Ukraine, Großbritannien und die USA haben immer noch Truppen in Afghanistan stationiert und müssen diese von dort abziehen.

Die Anzahl dieser Truppen reicht von Sloweniens 6 bis zu den 2.500 der Vereinigten Staaten von Amerika. Die meisten Länder haben weniger als 100 Truppen stationiert. Abgesehen von den USA hat nur Deutschland über 1.000. Nur fünf andere Länder haben mehr als 300.

Zu den Regierungen, die in diesem Krieg Truppen hatten, diese aber abgezogen haben, gehören Neuseeland, Frankreich, Jordanien, Kroatien, Nordmakedonien und Irland.

Wir planen, jeder Regierung, die alle ihre Truppen aus Afghanistan abzieht, ein großes Dankeschön zu übermitteln, zusammen mit den Namen und Kommentaren aller Unterzeichner dieser Petition .

Wir planen, jeder Regierung, die dies nicht getan hat, die Forderung zu stellen, alle Truppen abzuziehen – zusammen mit den Namen und Kommentaren aller Unterzeichner dieser Petition .

Die US-Regierung ist der Anführer dieser Koalition, und der Großteil ihrer Tötungen erfolgt aus der Luft, aber – angesichts des Mangels an Demokratie in der US-Regierung, die jetzt ihren dritten Präsidenten hat, der versprochen hat, den Krieg zu beenden, dies aber nicht getan hat – ist es so wichtig, dass andere Regierungen ihre Truppen abziehen. Diese Truppen, die in sehr kleiner Truppenstärke anwesend sind, sind dazu da, ein Verhalten zu legitimieren, das ansonsten als gesetzlos und empörend bezeichnet werden könnte. Eine Regierung, der der Mut fehlt, den Druck der USA abzulehnen, hat nichts damit zu tun, eine beliebige Anzahl ihrer Bewohner zu schicken , um in einem US / NATO-Krieg zu töten oder zu sterben.

Diese Petition wird von Menschen in jeder am Krieg beteiligten Nation, einschließlich der Nation Afghanistan, unterzeichnet.

Bitte unterschreiben Sie die Petition, fügen Sie Kommentare hinzu, wenn Sie etwas hinzufügen möchten, und teilen Sie die Petition mit anderen.

Wenn Sie Teil der Übermittlung der Petition an eine bestimmte Regierung sein möchten, wenden Sie sich an World BEYOND War .

Hier ist die Petition:

An: Regierungen mit Truppen, die Afghanistan besetzen

Von: SIE

Wir, die Menschen auf der Welt, fordern, dass jede Regierung mit Truppen, die sich noch in Afghanistan befinden, diese abziehen. Wir danken den Regierungen, die dies getan haben.

Bitte verbreiten Sie diesen Text weiter.



