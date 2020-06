Friedensnobelpreis für Kubas Ärzte

https://www.cubanobel.org/nobelcuba

Selbstlosigkeit, Solidarität und das Streben nach dem Gemeinwohl prägen das, worum es beim Friedensnobelpreis gehen sollte. Diese Eigenschaften beschreiben treffend die kubanische Henry Reeve International Medical Brigade, die seit 2005 über 80.000 Menschenleben gerettet hat und in 27 Ländern gegen COVID-19 gekämpft hat. Bitten Sie gemeinsam mit uns das Nobelkomitee, der kubanischen Henry Reeve International Medical Brigade einen Friedensnobelpreis zu verleihen!

An das Friedensnobelpreiskomitee:

Inmitten dieser in der modernen Geschichte beispiellosen globalen Pandemie gibt es eine Gruppe aus einem kleinen Land, die Menschen auf der ganzen Welt Hoffnung und Inspiration gegeben hat: die kubanischen Ärzte und Krankenschwestern, die Teil der Henry Reeve International Medical Brigade sind, in der sie jetzt arbeiten und in 22 Ländern gegen Covid-19 kämpfen. In Anerkennung ihrer großartigen Solidarität und Selbstlosigkeit, die Tausende von Menschenleben retten, indem sie ihr eigenes Leben gefährden, bitten wir Sie, ihnen den diesjährigen Friedensnobelpreis zu verleihen.

Henry Reeve war ein 19-jähriger US-Amerikaner, der sein Zuhause in Brooklyn, New York, verließ, um sich Ende des 19. Jahrhunderts dem kubanischen Befreiungskampf gegen die Spanier anzuschließen. Die nach ihm benannte Brigade wurde 2005 vom verstorbenen kubanischen Führer Fidel Castro gegründet, nachdem die USA ein Angebot abgelehnt hatten, 1.500 kubanische Ärzte zu entsenden, um nach dem Hurrikan Katrina Hilfe zu leisten.

Seit ihrer Gründung ist das medizinische Personal der Brigade, das sich nun aus 7.400 freiwilligen Mitarbeitern des Gesundheitswesens zusammensetzt, an vorderster Front, um Katastrophenhilfe zu leisten. Vor COVID-19 hatte es mehr als 3,5 Millionen Menschen in 21 Ländern behandelt, die von den schlimmsten Naturkatastrophen und Epidemien der Welt heimgesucht wurden. Schätzungsweise 80.000 Menschenleben wurden als direkte Folge der medizinischen Notfallbehandlungen an vorderster Front der Brigade gerettet.

Eine ihrer heldenhaftesten Taten war 2014-2015, als die Brigade über 400 Ärzte, Krankenschwestern und andere Gesundheitshelfer nach Westafrika entsandte, um sich der gefährlichen Ebola-Pandemie zu stellen. Sie arbeitete in Regionen, in denen Gesundheitseinrichtungen und sogar grundlegende Infrastrukturen wie Straßen und Kommunikation nur minimal vorhanden sind und kaum ein Gesundheitswesen existiert. Dieses Team war die größte medizinische Operation vor Ort in Sierra Leone, Guinea und Liberia. In Anerkennung der Arbeit dieser Spezialisten verlieh ihnen die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2017 den renommierten Dr. Lee Jong-Wook-Gedenkpreis für öffentliche Gesundheit.

Die Henry Reeve Brigade ist nur ein Teil des kubanischen medizinischen Systems, das vom kubanischen Gesundheitsministerium koordiniert wird und mehr Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Übersee entsandt hat als die gesamte Weltgesundheitsorganisation.

Jetzt, da die Welt unter einer verheerenden Pandemie leidet, arbeitet die Brigade weltweit daran, die Ausbreitung zu stoppen und sich um die Kranken zu kümmern. Die Welt war so bewegt zu sehen, wie die Kubaner in den am stärksten infizierten Teil Italiens, in die Lombardei, zogen, um Leben zu retten. Bis zum 1. Mai kämpften über 1.450 kubanische Mediziner in 22 Ländern gegen COVID-19: Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Barbados, Belize, Kap Verde, Dominica, Grenada, Haiti, Honduras, Italien, Jamaika, Mexiko, Nicaragua, Katar, St. Lucia, St. Kitts und Nevis, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suriname, Togo und Venezuela.

Mit freundlichen Grüßen,

Heinrich Buecker

Coop Anti-War Cafe Berlin

Unterstützende Organisationen:

ALBA Movimientos, International

Casa Natal de José Martí, Cuba

Centro de Estudios Martianos, Cuba

CODEPINK, USA

Confederation of Workers, Honduras

Cooperation Cuba-France

Council on Hemispheric Affairs, USA

Cuba Linda, France

Cuba Support group Spain

Cuban Americans for Engagement (CAFÉ), USA

ELAM Doctors, Tunisia

Euskadi Cuba Foundation for Alternatives, Barcelona

France-Cuba Friendship Group in the National Assembly, France

Friends of Cuba, Belgium

Foro de São Paulo, USA

International Committee for Peace

Irish Cuba Network

International Committee for Peace, Justice and Dignity, International

Justice and Dignity for the People, UK,

Latin America Tarsasag Magyar Munkaspart, Budapest

Left Party, Europe

Network in Defense of Humanity, US Chapter, USA

Netzwerk Cuba, Germany

Nobel for Cuban Doctors, Hungary

Oficina Programa Martiano, Cuba

Pastors for Peace, USA

SHARE El Salvador, USA

Sociedad Cultural José Martí, Cuba

Task Force on the Americas, USA

Umbra Solidarity Committee, Italy

