Die ewige Gelbe Gefahr – Wie die Berichterstattung der deutschen Medien dabei hilft, China zum Feindbild Europas und der NATO aufzubauen. (NDS)

Das Bild, das die deutschen Medien von China zeichnen, ist eine hässliche Karikatur der Wirklichkeit und die eindimensionale Darstellung der chinesischen Regierung als verlogener Antagonist macht es unmöglich, innerstaatliche oder geopolitische Herausforderungen Chinas realistisch zu beurteilen. Diese Berichterstattung klärt nicht auf, sie wiegelt auf. Und wem die unverkennbare Übereinstimmung nicht nur der deutschen, sondern einer großen Vielzahl der Leitmedien in den NATO-Staaten in allen Sachen China auffällt, der kann leicht zu dem Schluss kommen, dass dies politisch motiviert ist und beim Aufbau genau des Feindbildes behilflich sein soll, das die US-Regierung sich zu wünschen scheint.

den ganzen Artikel hier lesen:

https://www.nachdenkseiten.de/?p=61844

