Frankreich und Syrien: Fälschungen, Lügen und Verleumdungen aus der Hollande-Regierung. Westliche Staaten im UN-Sicherheitsrat an der Aufklärung von Kriegsverbrechen in Syrien nicht interessiert. (Luz María De Stéfano Zuloaga de Lenkait, Juristin und Diplomatin a.D.)

Freie Bahn für Fälschungen, Lügen und Verleumdungen aus der Hollande-Regierung

Westliche Staaten, die im UN-Sicherheitsrat sitzen, sind an der Aufklärung von Kriegsverbrechen in Syrien nicht interessiert. Vor allem Frankreich, das die Intrige über Sarin-Gas gegen die syrische Regierung immer weiter treibt, wie seine Agentur AFP bekanntgab (20.4.). Die Initiative der UN-Vollversammlung, die schon im Dezember 2016 eine Sonderermittlung beschloss, scheint deshalb paralysiert, da für deren Aufgaben jetzt mehrere Millionen Dollar fehlen. Die Aufklärung der Kriegsverbrechen in Syrien, wie der angebliche Einsatz von Sarin-Gas oder anderem Giftgas droht an fehlender Finanzierung zu scheitern.

ganzer Artikel hier

http://bit.ly/2oUSjvC

