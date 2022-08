Russen und Ukrainer sind ein Volk ! Sie haben nur einen Feind – den Faschismus. Menschheit steht am Scheideweg: Menschlichkeit oder Barbarei – Von Brigitte Queck

Die Neuerscheinung des Buches von Brigitte Queck „Russen und Ukrainer sind ein Volk“ schlägt einen Bogen von der Kiewer Rus bis zur Gegenwart unter ausführlicher Einbeziehung der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine.

Dieses Buch greift ein wichtiges Thema unserer Zeit auf, nämlich den vor unseren Augen ablaufenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Es gibt einen breiten ausführlichen Einblick in die gemeinsame Geschichte beider Staaten und zeigt die gemeinsamen geschichtlichen Wurzeln beider Staaten auf.

Es beleuchtet die Gründe für das militärische Eingreifen der Russen am 24. Februar 2022.

Es weist auf begangene Verbrechen seit dem vom Westen finanzierten Regimechange in der Ukraine im Jahre 2014 an den Bewohnern des Donbass hin.

Es zeigt die Verwicklung des Westens in die Vorbereitung von Kriegsverbrechen auf, die er bisher auf dem Gebiet der heutigen Ukraine (Biolabors) ungestraft vorbereiten konnte.

Es räumt mit wichtigen Vorwürfen und Lügen (Fakes ) gegenüber den Russen seitens westlicher Politiker und Medien auf, in diesen Krieg völlig rücksichtslos gegenüber der Zivilbevölkerung vorzugehen ( Butscha, Mariupol ).

Es gibt einen Ausblick, wie die Staaten der Welt nach diesem Krieg zusammenarbeiten könnten und sollten.

Das Buch will zur Aufklärung der Beziehungen zwischen Russen und Ukrainern beitragen und allen, die sich für Politik interessieren, einen aufschlussreichen Einblick in wichtige geschichtliche und politische Zusammenhänge vermitteln.

Bestellungen unter Brigitte Queck: T/F/A: 0331 71 17 71 bzw. unter e-mail: anna.demok@gmx.de

