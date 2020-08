Samstag, 15. August Pariser Platz / Brandenburger Tor /Frente Unido America Latina #HaendeWegVonVenezuela

CASTELLANO: 15.8. Mauro, CP Peru, La crisis política en Perú – Frente Unido America Latina #HaendeWegVonVenezuela

https://youtu.be/jga1eKiQmqc



DEUTSCH: 15.8.2020 Mauro, KP Peru, Die Krise in Perú – Frente Unido America Latina #HaendeWegVonVenezuela

https://youtu.be/qZYD8rvFoNg



15.8.2020 Rede Gerhard Mertschenk, Frente Unido America Latina Berlin #NoMasBloqueo

https://youtu.be/wJfevfUu9S4



15.8. Berlin #Frente Unido America Latina #HandsOffVenezuela Renate, Irland-Gruppe

https://youtu.be/APso2fx_tlI



15.8.2020 Internationale Solidarität / Frente Unido America Latina Berlin #NoMasBloqueo

https://youtu.be/5wd2yoh9S6I

Frente Unido America Latina Berlin / Covid-19 Soli Peru –

15.8.2020 Eindrücke Brandenburger Tor

https://youtu.be/Xf1Gi1eG-Zc

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

