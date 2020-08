Wer profitiert von der Tragödie in Beirut? – von Pepe Escobar

Quelle:

Die Erzählung, dass die Explosion in Beirut eine ausschließliche Folge von Nachlässigkeit und Korruption durch die derzeitige libanesische Regierung war, ist jetzt zumindest im atlantischen Bereich in Stein gemeißelt.

Und doch, wenn wir tiefer graben, stellen wir fest, dass Nachlässigkeit und Korruption durch Sabotage vollständig ausgenutzt wurden, um sie zu konstruieren.

Der Libanon ist das Hauptgebiet von John Le Carré. Eine multinationale Spionagehöhle aller Schattierungen – House of Saud-Agenten, zionistische Aktivisten, Waffenbroker der „gemäßigten Rebellen“, Hisbollah-Intellektuelle, verschlechterte arabische „Könige“, selbstverherrlichte Schmuggler – im Kontext einer wirtschaftlichen Katastrophe mit vollem Spektrum, von der ein Mitglied der EU betroffen ist. Axis of Resistance, ein beständiges Ziel Israels neben Syrien und dem Iran.

Als ob dies nicht vulkanisch genug wäre, trat Präsident Trump in die Tragödie ein, um die – bereits kontaminierten – Gewässer des östlichen Mittelmeers zu trüben. Trump wurde am Dienstag von „unseren großen Generälen“ informiert und sagte: „Ihnen zufolge würden sie es besser wissen als ich – aber sie scheinen zu glauben, dass es ein Angriff war.“

Trump fügte hinzu: „Es war eine Art Bombe.“

Hat er mit dieser weißglühenden Bemerkung die Katze aus dem Sack gelassen, indem er Verschlusssachen enthüllte? Oder startete der Präsident ein weiteres Non Sequitur?

Trump nahm schließlich seine Kommentare etwas zurück, nachdem das Pentagon sich geweigert hatte, seine Behauptung über das, was die „Generäle“ gesagt hatten, zu bestätigen, und sein Verteidigungsminister Mark Esper die Erklärung des Unfalls für die Explosion unterstützte.

Es ist eine weitere grafische Darstellung des Krieges, der den Beltway verschlingt. Trump: Angriff. Pentagon: Unfall. „Ich glaube, niemand kann das jetzt sagen“, sagte Trump am Mittwoch. „Ich habe etwas in beide Richtungen gehört.“

Dennoch ist es erwähnenswert, dass die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtet, dass zum Zeitpunkt der Explosionen vier Aufklärungsflugzeuge der US Navy in der Nähe von Beirut gesichtet wurden. Ist den USA bekannt, was wirklich im gesamten Spektrum der Möglichkeiten passiert ist?

Das Ammoniumnitrat

Die Sicherheit im Hafen von Beirut – dem wichtigsten Wirtschaftszentrum des Landes – müsste als oberste Priorität angesehen werden. Aber um eine Zeile aus Roman Polanskis Chinatown anzupassen: „Vergiss es, Jake. Es ist Beirut. „

Diese mittlerweile legendären 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat kamen im September 2013 an Bord der Rhosus, einem Schiff unter moldauischer Flagge, mit Kurs von Batumi in Georgien nach Mosambik, in Beirut an. Die Rhosus wurde schließlich von Beiruts Hafenstaatkontrolle beschlagnahmt.

In der Folge wurde das Schiff de facto von seinem Eigner, dem zwielichtigen Geschäftsmann Igor Grechushkin, der in Russland geboren und in Zypern ansässig ist, zurückgelassen. Er verlor verdächtig das Interesse an seiner relativ kostbaren Fracht und versuchte nicht einmal, sie zu verkaufen, sondern nutze die Fracht um seine Schulden auszulösen.

Grechushkin bezahlte seine Besatzung nie, die mehrere Monate lang kaum überlebte, bevor sie aus humanitären Gründen zurückgeführt wurde. Die zyprische Regierung bestätigte, dass Interpol vom Libanon nicht aufgefordert wurde, ihn festzunehmen. Die ganze Operation fühlt sich wie eine Tarnung an – wobei die wirklichen Empfänger des Ammoniumnitrats möglicherweise „gemäßigte Rebellen“ in Syrien sein könnten, die daraus IEDs herstellen und Selbstmord-LKWs ausrüsten, wie den, der das Al Kindi-Krankenhaus in Aleppo zerstört hat.

Die 2.750 Tonnen – verpackt in 1-Tonnen-Säcken mit der Aufschrift „Nitroprill HD“ – wurden am Kai in das Lager des Hangar 12 gebracht. Was folgte, war ein erstaunlicher Fall von serieller Fahrlässigkeit.

Von 2014 bis 2017 wurden Briefe von Zollbeamten – eine Reihe von ihnen – sowie vorgeschlagene Optionen, die gefährliche Fracht loszuwerden, sie zu exportieren oder auf andere Weise zu verkaufen, einfach ignoriert. Jedes Mal, wenn sie versuchten, eine rechtliche Entscheidung zur Entsorgung der Ladung zu treffen, erhielten sie keine Antwort von der libanesischen Justiz.

Wenn der libanesische Premierminister Hassan Diab jetzt verkündet: „Die Verantwortlichen werden den Preis zahlen“, ist der Kontext absolut notwendig.

Weder der Premierminister noch der Präsident oder einer der Kabinettsminister wussten, dass das Ammoniumnitrat im Hangar 12 gelagert wurde, bestätigt der ehemalige iranische Diplomat Amir Mousavi, der Direktor des Zentrums für strategische Studien und internationale Beziehungen in Teheran. Wir sprechen von einem massiven IED (Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung) mitten in der Stadt.

Die Bürokratie in Beiruts Hafen und die Mafias, die tatsächlich verantwortlich sind, sind unter anderem eng mit der al-Mostaqbal-Fraktion verbunden, die vom ehemaligen Premierminister Saad al-Hariri geführt wird, der selbst vollständig vom Haus Saud unterstützt wird.

Der immens korrupte Hariri wurde im Oktober 2019 unter schweren Protesten entmachtet. Seine Freunde „verschwanden“ mindestens 20 Milliarden US-Dollar aus der libanesischen Staatskasse – was die Währungskrise der Nation ernsthaft verschärfte.

Kein Wunder, dass die derzeitige Regierung, in der Premierminister Diab von der Hisbollah unterstützt wird, nicht über das Ammoniumnitrat informiert wurde.

Ammoniumnitrat ist ziemlich stabil und damit einer der sichersten Sprengstoffe im Bergbau. Feuer löst es normalerweise nicht aus. Es wird nur dann hochexplosiv, wenn es kontaminiert ist – beispielsweise durch Öl – oder bis zu einem Punkt erhitzt wird, an dem es chemischen Veränderungen ausgesetzt ist, die eine Art undurchlässigen Kokon um sich herum erzeugen, in dem sich Sauerstoff auf ein gefährliches Niveau aufbauen kann, bei dem eine Zündung eine Explosion verursachen kann.

Warum juckte es diesen Haufen plötzlich, nachdem er sieben Jahre im Hangar 12 geschlafen hatte, plötzlich zu explodieren?

Bisher deutet die Erklärung des Experten für den Nahen Osten, Elijah Magnier, auf die Tragödie hin, die buchstäblich von einem ahnungslosen Schmied beim Schweissen ausgelöst wurde, durch Arbeiten in der Nähe des ungesicherten Ammoniumnitrats. Ungesichert aufgrund von Nachlässigkeit und Korruption – oder als Teil eines vorsätzlichen „Fehlers“, der die Möglichkeit einer zukünftigen Explosion vorwegnimmt.

Dieses Szenario erklärt jedoch nicht die anfängliche Explosion eines „Feuerwerks“. Und erklärt sicherlich nicht, wovon niemand – zumindest im Westen – spricht: die absichtlichen Brände, die auf einen iranischen Markt in Ajam in den Vereinigten Arabischen Emiraten und unmittelbar danach auf eine Reihe von Lebensmittel- / Agrarlagern in Najaf im Irak gerichtet sind, die Tragödie von Beirut.

Folgen Sie dem Geld

Der Libanon – mit Vermögenswerten und Immobilien im Wert von Billionen Dollar – ist ein saftiger Pfirsich für globale Finanzgeier. Es ist einfach unwiderstehlich, diese Vermögenswerte mitten in der Neuen Weltwirtschaftskrise zu Tiefstpreisen zu erwerben. Parallel dazu würde der IWF-Geier in den vollständigen Shakedown-Modus eintreten und schließlich einige von Beiruts Schulden „erlassen“, solange eine harte Variation der „Strukturanpassung“ auferlegt wird.

Wer in diesem Fall profitiert, sind die geopolitischen und geoökonomischen Interessen der USA, Saudi-Arabiens und Frankreichs. Es ist kein Zufall, dass Präsident Macron, ein pflichtbewusster Rothschild- Diener, am Donnerstag in Beirut ankam, um die neokoloniale „Unterstützung“ durch Paris zuzusagen und wie ein Vizekönig eine umfassende Reihe von „Reformen“ durchzusetzen. Ein von Monty Python durchdrungener Dialog mit starkem französischen Akzent könnte folgendermaßen folgen: „Wir wollen Ihren Hafen kaufen.“ „Es ist nicht zum Verkauf.“ „Oh, wie schade, ein Unfall ist gerade passiert.“

Bereits vor einem Monat „warnte“ der IWF, dass sich die „Implosion“ im Libanon „beschleunigt“. Premierminister Diab musste das sprichwörtliche „Angebot, das man nicht ablehnen kann“ annehmen und damit „Spendengelder in Milliardenhöhe freischalten“. Oder aber. Der ununterbrochene Lauf der libanesischen Währung seit über einem Jahr war nur eine – relativ höfliche – Warnung.

Dies geschieht inmitten einer massiven globalen Vermögensübernahme, die im größeren Kontext durch einen Rückgang des US-amerikanischen BIP um fast 40%, Insolvenzanordnungen, eine Handvoll Milliardäre, die unglaubliche Gewinne ansammeln, und Megabanken, die zu groß sind, um zu scheitern, die ordnungsgemäß mit einem Tsunami gerettet wurden, gekennzeichnet durch kostenloses Geld.

Dag Detter, ein schwedischer Finanzier, und Nasser Saidi, ein ehemaliger libanesischer Minister und Vizegouverneur der Zentralbank, schlagen vor , das Vermögen der Nation in einen nationalen Vermögensfonds zu überführen. Zu den saftigen Vermögenswerten zählen die Electricité du Liban (EDL), Wasserversorger, Flughäfen, die MEA-Fluggesellschaft, das Telekommunikationsunternehmen OGERO und das Casino du Liban.

Die EDL, Electricité du Liban ist beispielsweise für 30% des Haushaltsdefizits in Beirut verantwortlich.

Für den IWF und die westlichen Megabanken ist das bei weitem nicht genug. Sie wollen das Ganze verschlingen, plus viele Immobilien.

„Der wirtschaftliche Wert öffentlicher Immobilien kann mindestens so viel wert sein wie das BIP und oft ein Mehrfaches des Wertes des operativen Teils eines Portfolios“, sagen Detter und Saidi.

Wer spürt die Schockwellen?

Wieder einmal ist Israel der sprichwörtliche Elefant in einem Raum, der von westlichen Unternehmensmedien als „Libanons Tschernobyl“ bezeichnet wird.

Ein Szenario wie die Beiruter Katastrophe ist seit Februar 2016 mit israelischen Plänen verbunden.

Israel gab zu, dass Hangar 12 kein Waffenlager der Hisbollah war. Entscheidend ist jedoch, dass Premierminister Netanjahu am selben Tag der Explosion in Beirut und nach einer Reihe verdächtiger Explosionen im Iran und Hochspannungen an der syrisch-israelischen Grenze twitterte : „Wir haben eine Zelle getroffen und jetzt schlagen wir die Disponenten. Wir werden das Notwendige tun, um uns zu verteidigen. Ich schlage allen vor, einschließlich der Hisbollah, dies zu berücksichtigen. “

Dies steht im Zusammenhang mit der Absicht, die libanesische Infrastruktur zu bombardieren, wenn die Hisbollah den Soldaten der israelischen Verteidigungskräfte oder der israelischen Zivilbevölkerung Schaden zufügt.

Eine Überschrift – „Beiruter Explosionsschockwellen werden lange Zeit von der Hisbollah gefühlt“ – bestätigt, dass das einzige, was für Tel Aviv wichtig ist, von der Tragödie zur Dämonisierung der Hisbollah und durch die Vereinigung des Iran zu profitieren. Dies steht im Zusammenhang mit dem US-Kongress „Gegen die Hisbollah im libanesischen Militärgesetz von 2019“ {S.1886}, der Beirut beinahe befiehlt, die Hisbollah aus dem Libanon auszuschließen.

Und doch wurde Israel seltsamerweise moderater.

Die saudischen Informationen, die Zugang zum Mossad haben und die Hisbollah weit mehr als Israel dämonisieren, trüben das Wasser noch mehr. Alle Quellen, mit denen ich gesprochen habe, lehnen es ab, etwas knkretes zu sagen, angesichts der extremen Sensibilität des Themas.

Dennoch muss betont werden, dass eine saudische Informationsquelle, deren Handelsbestand ein häufiger Informationsaustausch mit dem Mossad ist, behauptet, das ursprüngliche Ziel seien Hisbollah-Raketen gewesen, die im Hafen von Beirut gelagert wurden. Seine Geschichte ist, dass Premierminister Netanjahu den Streik würdigen wollte – im Anschluss an seinen Tweet. Aber dann erkannte der Mossad, dass die Operation schrecklich falsch geworden war und zu einer großen Katastrophe wurde.

Das Problem beginnt mit der Tatsache, dass dies kein Waffendepot der Hisbollah war – wie selbst Israel zugab. Wenn Waffendepots in die Luft gesprengt werden, gibt es eine primäre Explosion, gefolgt von mehreren kleineren Explosionen, die tagelang anhalten können. Das ist in Beirut nicht passiert. Der anfänglichen Explosion folgte eine massive zweite Explosion – mit ziemlicher Sicherheit eine große chemische Explosion – und dann herrschte Stille.

Thierry Meyssan , der den syrischen Informationen sehr nahe steht, befürwortet die Möglichkeit, dass der „Angriff“ mit einer unbekannten Waffe durchgeführt wurde, einer Rakete – und nicht einer Atombombe -, die im Januar 2020 in Syrien getestet wurde. (Der Test ist im Anhang dargestellt Video.) Weder Syrien noch der Iran haben jemals auf diese unbekannte Waffe Bezug genommen, und ich habe keine Bestätigung über ihre Existenz erhalten.

Angenommen, der Hafen von Beirut wurde von einer „unbekannten Waffe“ getroffen, hätte Präsident Trump möglicherweise die Wahrheit gesagt: Es war ein „Angriff“. Und das würde erklären, warum Netanjahu, als er über die Verwüstung in Beirut nachdachte, entschied, dass Israel ein sehr geringes Profil bewahren muss.

Beobachten Sie das Kamel in Bewegung

Die Explosion in Beirut könnte auf den ersten Blick als tödlicher Schlag gegen die Belt and Road-Initiative angesehen werden, wenn man bedenkt, dass China die Konnektivität zwischen Iran, Irak, Syrien und Libanon als Eckpfeiler des Belt and Road Korridors in Südwestasien betrachtet.

Doch das kann nach hinten losgehen – schlimm. China und der Iran positionieren sich bereits nach der Explosion als Anlaufstelle für Investoren, im scharfen Gegensatz zu den IWF-Schlagern und wie der Generalsekretär der Hisbollah, Nasrallah, erst vor wenigen Wochen geraten hat.

Syrien und der Iran stehen bei der Bereitstellung von Hilfe für den Libanon an vorderster Front. Teheran schickt ein Notfallkrankenhaus, Lebensmittelpakete, Medikamente und medizinische Geräte. Syrien öffnete seine Grenzen zum Libanon, entsandte Ärzteteams und empfängt Patienten aus Beiruts Krankenhäusern.

Es ist immer wichtig zu bedenken, dass der „Angriff“ (Trump) auf Beiruts Hafen das Hauptgetreidesilo des Libanon zerstört hat, abgesehen von der vollständigen Zerstörung des Hafens – der wichtigsten Handelslverbindung des Landes.

Das würde in eine Strategie passen, den Libanon auszuhungern. Am selben Tag, als der Libanon in hohem Maße von Syrien abhängig wurde, da er nur noch einen Monat Weizen liefert, griffen die USA Silos in Syrien an.

Syrien ist ein großer Exporteur von Bio-Weizen. Und deshalb zielen die USA routinemäßig auf syrische Silos ab und verbrennen die Ernte – sie versuchen auch, Syrien auszuhungern und Damaskus, das bereits unter harten Sanktionen steht, zu zwingen, dringend benötigte Mittel für den Kauf von Lebensmitteln auszugeben

Im krassen Gegensatz zu den Interessen der Achse USA / Frankreich / Saudi-Arabien würde Plan A für den Libanon darin bestehen, den Würgegriff zwischen den USA und Frankreich schrittweise zu verlassen und direkt in Belt and Road sowie in die Shanghai Cooperation Organization einzusteigen. Gehe nach Osten, auf eurasische Weise. Der Hafen und mittelfristig sogar ein Großteil der zerstörten Stadt könnten durch chinesische Investitionen schnell und professionell wieder aufgebaut werden. Die Chinesen sind Spezialisten für Hafenbau und -management.

Dieses bekennend optimistische Szenario würde eine Säuberung der hyperreichen, korrupten Waffen-, Drogen- und Immobilienschurken der libanesischen Plutokratie bedeuten – die auf jeden Fall beim ersten Anzeichen von Ärger in ihre poschen Pariser Wohnungen huschen.

Verbinden Sie dies mit dem sehr erfolgreichen Sozialsystem der Hisbollah, das ich letztes Jahr erlebt habe, um das Vertrauen der verarmten Mittelschicht zu gewinnen und so zum Kern des Wiederaufbaus zu werden.

Es wird ein sisyphischer Kampf sein. Aber vergleichen Sie diese Situation mit dem Empire of Chaos – das überall Chaos braucht, insbesondere in ganz Eurasien, um das kommende Mad Max-Chaos in den USA zu decken.

Die berüchtigten 7 Länder von General Wesley Clark in 5 Jahren kommen mir wieder in den Sinn – und der Libanon bleibt eines dieser 7 Länder. Die libanesische Lira ist möglicherweise zusammengebrochen. Die meisten Libanesen sind möglicherweise völlig pleite. und jetzt ist Beirut halb am Boden zerstört. Das könnte der Strohhalm sein, der dem Kamel den Rücken bricht – und dem Kamel die Freiheit gibt, seine Schritte auf den New Silk Roads endlich nach Asien zurückzuverfolgen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related