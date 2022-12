Stellungnahmen zu den Ermittlungen wegen Gedenkrede zum Überfall auf UdSSR gegen Heinrich Bücker, Betreiber des Coop Anti-War Café Berlin

Verengung des Debattenraums

Ermittlungen wegen Gedenkrede zum Überfall auf UdSSR

https://www.jungewelt.de/artikel/440725.repression-gegen-linke-verengung-des-debattenraums.html

Nein zur Einschränkung der Meinungsfreiheit! | Unsere Zeit

https://www.unsere-zeit.de/nein-zur-einschraenkung-der-meinungsfreiheit-4775182/

Berliner Polizei ermittelt gegen Friedensaktivisten wegen Rede am 22. Juni

https://test.rtde.tech/inland/157094-berliner-polizei-ermittelt-gegen-berliner/

German warmakers target antiwar organizer Heinrich Bücker

https://www.workers.org/2022/12/68343/

German Peace Activist Under Criminal Investigation for Speaking Against War

https://www.pressenza.com/2022/12/german-peace-activist-under-criminal-investigation-for-speaking-against-war/

No To Restrictions On Freedom Of Expression! – PopularResistance.Org

https://popularresistance.org/no-to-restrictions-on-freedom-of-expression-statement-on-the-investigation-against-heinrich-bucker/

German Peace Activist Under Criminal Investigation for Speaking Against War

https://worldbeyondwar.org/german-peace-activist-under-criminal-investigation-for-speaking-against-war/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related