https://www.ruptly.tv/en/videos/20230427-035-germany-a-great-danger-to-free-speech-berlin-court-acquits-peace-activist-over-public-ukraine-conflict-remarks

A Berlin court reversed the decision of a lower court instance in the city that in January had sanctioned activist Heinrich Bucker for a public speech on the Ukraine conflict. The Berlin-Tiergarten District Court sentenced Bucker to pay 2000 Euro or 40 days in jail on charges of ’supporting a war of aggression‘ for a speech he gave in 2022 at the Soviet Memorial in Treptow Park on the 81st anniversary of the invasion of the Soviet Union by Nazi Germany. In the speech, he denounced the alleged cooperation of German politicians with descendants of Nazi collaborators in Ukraine.

Critics condemn the trial as an attempt to intimidate opponents of Chancellor Olaf Scholz’s coalition. Bucker’s defence argued that the charges were an attempt to restrict freedom of speech. „Yes, I think that of course, it shows the tendency to try to demonise peace activists, to attack their points of view, so that more and more people are also discouraged to exercise their freedom of expression and would no longer state their arguments freely. If the law keeps following this path I think a great danger will be arising from this procedure.“, stated Bucker during an interview after the court session. Despite the acquittal, the court reportedly condemned Bucker’s political positions, stating that the charges were dropped because the activist was only addressing supporters during his speech.

Ein Berliner Gericht hat die Entscheidung einer unteren Instanz in der Stadt aufgehoben, die im Januar den Aktivisten Heinrich Bucker wegen einer öffentlichen Rede zum Ukraine-Konflikt sanktioniert hatte. Das Landgericht Berlin-Tiergarten verurteilte Bucker zu 2000 Euro oder 40 Tagen Haft wegen „Unterstützung eines Angriffskrieges“ für eine Rede, die er 2022 zum 81 Sowjetunion durch Nazideutschland. In der Rede prangerte er die angebliche Zusammenarbeit deutscher Politiker mit Nachkommen von Nazi-Kollaborateuren in der Ukraine an.

Kritiker verurteilen den Prozess als Versuch, Gegner der Koalition von Bundeskanzler Olaf Scholz einzuschüchtern. Buckers Verteidigung argumentierte, dass die Anklagen ein Versuch seien, die Meinungsfreiheit einzuschränken. „Ja, das finde ich natürlich, es zeigt die Tendenz, zu versuchen, Friedensaktivisten zu dämonisieren, ihre Standpunkte anzugreifen, sodass immer mehr Menschen auch davon abgehalten werden, ihre Meinungsfreiheit auszuüben und ihre Argumente nicht mehr frei vortragen würden. Wenn die Rechtsprechung diesen Weg weitergeht, geht meiner Meinung nach eine große Gefahr von diesem Vorgehen aus“, sagte Bucker in einem Interview nach der Gerichtsverhandlung.

Trotz des Freispruchs verurteilte das Gericht Berichten zufolge Buckers politische Positionen und erklärte, dass die Anklage fallen gelassen wurde, weil der Aktivist während seiner Rede nur zu Unterstützern gesprochen habe.

