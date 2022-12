Martin Luther King Aktionswoche, 13.–22. Januar: Nein zur NATO! Schluss mit den Provokationen gegen Russland und China! Stoppt die endlosen Kriege: Irak, Syrien, Somalia, Palästina…. überall. (UNAC) Berlin: Teilnahme am 21.1.

Nein zur NATO!

Schluss mit dem Militarismus und Provokationen gegen Russland und China!

Stoppt endlose Kriege: Irak, Syrien, Somalia, Palästina…. überall

Geld für Soziales, nicht für Krieg!

In Berlin nehmen wir am Samstag den 21. Januar 2023

im Rahmen unserer Kundgebung von Frente Unido América Latina

an der Martin Luther King Aktionswoche teil

am Brandenburger Tot vor der US-Botschaft am Pariser Platz

http://haendewegvonvenezuela.net

An den Antikriegsaktionen im Oktober, haben Menschen an mehr als 75 Orten weltweit teilgenommen.

Jetzt wurde beschlossen eine weitere Aktionswoche zu organisieren, und die Woche um den Martin-Luther-King-Tag vom 14. bis 22. Januar wurde vorgeschlagen. Also beginnen wir jetzt weitere Aktionen gegen die Kriegspolitik der NATO zu organisieren.

Viele Organisationen haben die Oktober-Aktionswoche unterstützt und wollen weitermachen.

Wie Martin Luther King Jr. uns so richtig daran erinnerte, sind die USA der größte Lieferant von Gewalt in der Welt.

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die USA mehr als 60 militärische Interventionen im Ausland initiiert.

Der US/NATO-Stellvertreterkrieg in der Ukraine bringt uns jetzt in direkte Konfrontation mit einer großen Atommacht,

ebenso wie die westlichen Provokationen gegen China wegen Taiwan.

Es ist äußerst wichtig, dass wir eine starke, vereinte Antikriegsbewegung aufbauen, in den USA und international.

Wir müssen gemeinsam die Medienpropaganda und Zensur durchbrechen. um die Militäraggression der NATO weltweit zu beenden.

Eine Vielzahl von Aktionen sind geplant, Demonstrationen, Kundgebungen, Teach-Ins, Banner.



Guppen sind aufgefordert ihre Aktionen anzumelden. HIER

Bitte füllen Sie das folgende Formular aus, um die Januar-Aktionstage zu unterstützen.

Sie können als Einzelperson oder Organisation unterstützen.

