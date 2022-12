Xi sagte, dass China an der Förderung von Friedensgesprächen festhalte und glaube, dass eine Verlängerung und Verkomplizierung der Krise nicht im Interesse aller Seiten sei. China unterstütze die europäische Seite dabei, strategische Autonomie zu zeigen, den Aufbau einer ausgewogenen, effektiven und nachhaltigen europäischen Sicherheitsarchitektur anzuführen und dauerhaften Frieden und langfristige Stabilität auf dem europäischen Kontinent zu erreichen, fügte er hinzu.

