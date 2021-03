Erklärung des 21. Treffens des politischen Rates von ALBA-TCP / Caracas, Venezuela am 1. März 2021

Virtuelles Format

Erklärung der Außenminister der Bolivarischen Allianz für die Völker Amerikas

Volkshandelsvertrag (ALBA-TCP) anlässlich der 21. Tagung des Politischen Rates, die am 1. März 2021 in virtueller Form stattfand:

Wir bekräftigen unser Engagement für eine echte Integration Lateinamerikas und der Karibik, die es uns ermöglicht, gemeinsam den imperialistischen Herrschaftsversuchen und den wachsenden Bedrohungen des regionalen Friedens und der Stabilität, des Multilateralismus und der Grundsätze des Völkerrechts entgegenzutreten, einschließlich der Achtung der Selbstbestimmung, der Völker, der Souveränität, der territorialen Integrität, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten sowie des Verbots und der Androhung von Gewaltanwendung und der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, wie es festgelegt ist in der Proklamation von Lateinamerika und der Karibik als eine Zone des Friedens. Wir prangern die Kriegs- und Herrschaftspolitik westlicher Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika, an, die selbst in Zeiten einer tiefen Weltkrise, die durch die COVID 19-Pandemie verursacht wurde, nicht aufhört, souveräne Staaten wie die Islamische Republik des Iran zu unterwerfen und die Arabische Republik Syrien. In diesem Zusammenhang erinnern wir an den dringenden Appell des Generalsekretärs der Vereinten Nationen „für einen globalen Waffenstillstand in allen Regionen der Welt“. Wir fordern nachdrücklich die sofortige Aufhebung der von den USA verhängten einseitigen Zwangsmaßnahmen, die die betroffenen Länder daran hindern, gegen COVID-19, insbesondere die Bolivarische Republik Venezuela und Nicaragua, zu kämpfen. Wir wiederholen den Aufruf der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zu den negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Wahrnehmung der Menschenrechte, Frau Alena Douhan, und fordern die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und andere Staaten auf, die durch die EU verhängten einseitigen Sanktionen gegen die Menschen der Bolivarischen Republik Venezuela aufzuheben. Wir fordern nachdrücklich die sofortige und absolute Beendigung der wirtschaftlichen, kommerziellen und finanziellen Blockade der USA gegen Kuba und fordern ein sofortiges Ende der Möglichkeit, Klagen vor US-Gerichten gemäß Titel III des Helms-Burton Act einzureichen. Wir bekräftigen die scharfe Verurteilung aller terroristischen Handlungen, Methoden und Praktiken durch ALBA-TCP in all ihren Formen und Ausdrücken, einschließlich der Fälle, in denen Staaten direkt oder indirekt daran beteiligt sind. Dies ist unabhängig von den angeführten Gründen, Überlegungen oder Faktoren völlig unzulässig. Wir verurteilen nachdrücklich und kategorisch die Ausweisung Kubas als staatlicher Sponsor von Terrorismus durch die Regierung der USA und dessen Aufnahme in die falsche Liste des US-Außenministeriums. Wir bringen hiermit angesichtes der Todesfälle, die durch die Pandemie in der Welt und insbesondere in unserer Region verursacht wurden, unser tiefes Beileid zum Ausdruck. Angesichts der verheerenden Auswirkungen der durch COVID-19 verursachten Mehrfachkrisen müssen wir koordiniert und gemeinsam solidarisch reagieren, um die integrative und belastbare Erholung unserer Volkswirtschaften zu gewährleisten, die es uns ermöglichen würde, die Krise zu stärken nachhaltige Entwicklung unserer Völker sowie die Beseitigung der Armut. Wir sind uns bewusst, dass alle Menschen, insbesondere die der Karibik, und die mittelamerikanische Landenge sehr anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels und von Naturkatastrophen sind. Mehrere Länder des Bündnisses haben kürzlich unter den schwerwiegenden Auswirkungen der Unwetterereignisse gelitten. Daher verpflichten sich die ALBA-TCP-Länder, weiterhin die Bedeutung der Anerkennung von „Schäden und Verlusten“ in den multilateralen Finanzierungsprozessen für den Klimawandel hervorzuheben. Wir bekräftigen, dass das ungleiche Finanzsystem und die Aufnahme nicht kooperativer Gerichtsbarkeiten in Listen, die die kleinen Volkswirtschaften der karibischen Länder gefährden; Eine Situation, die durch die Pandemie noch verschärft wird, mit einem deutlichen Rückgang des Tourismus, einem grundlegenden Sektor für ihr Einkommen und einem eingeschränkten Zugang zu internationalen Finanzierungsquellen. Wir fordern für sie faire, besondere und differenzierte Bedingungen. Wir müssen zusammenarbeiten, um eine umfassende Immunisierung gegen COVID-19 als globale Priorität für die öffentliche Gesundheit zu erreichen. Eine gerechte und solidarische Verteilung ist unerlässlich, um die Armen und Schwächsten zu schützen. Unsere Völker haben das Recht auf Zugang zu allen wesentlichen hochwertigen, sicheren, wirksamen und erschwinglichen Technologien und Gesundheitsprodukten, die für die Reaktion auf die COVID-19-Pandemie sowie für die dringende Beseitigung von Hindernissen für einen solchen Zugang und eine solche Verbreitung gemäß den Bestimmungen erforderlich sind von internationalen Abkommen. Wir verurteilen hiermit die Monopolisierung von Impfstoffen gegen COVID-19, die von den mächtigsten Ländern der Welt durchgeführt wird. Wir bestehen darauf, dass es wichtig ist, auf die besonderen Bedürfnisse unserer karibischen Partnerländer einzugehen, damit diese von der Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung der Pandemie profitieren können. Wir erkennen die gigantischen Bemühungen von Angehörigen der Gesundheitsberufe, Wissenschaftlern und humanitären Mitarbeitern an, gegen die COVID-19-Pandemie in verschiedenen Regionen der Welt zu kämpfen, das Recht auf Gesundheit und Leben zu verteidigen und sogar ihr eigenes Leben in Gefahr zu bringen. Wir unterstreichen die Führungsrolle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei der Koordinierung und Reaktion auf die Pandemie. Wir erkennen insbesondere den Beitrag der Republik Kuba zur Reaktion auf die Pandemie an, trotz der komplexen Umstände, die durch die Verschärfung der wirtschaftlichen, kommerziellen und finanziellen Blockade der USA und die Kampagne ihrer Regierung zur Diskreditierung und Sabotage der internationalen Medizin verursacht wurden, gegen die Kooperation, die Kuba in Dutzenden von Ländern und Territorien anbietet, von der Millionen Menschen profitiert haben. Wir gratulieren und würdigen die humanistische und altruistische Arbeit des kubanischen medizinischen Kontingents Henry Reeve und seinen Beitrag zur Konfrontation des Coronavirus in ALBA-TCP-Ländern und anderen Nationen der Welt. Wir begrüßen die zahlreichen Initiativen zur formellen Registrierung der Kandidatur dieses Kontingents für den Friedensnobelpreis 2021. Wir gratulieren dem bolivianischen Volk zur Wiederherstellung der Demokratie dank der Einheit und Arbeit der sozialen Organisationen, indigenen Völker und Bauern. Dies hat in den ersten 100 Tagen der Regierung unter der Führung von Präsident Luis Arce Catacora und Vizepräsident David Choquehuanca zu erheblichen Fortschritten geführt, insbesondere im Gesundheitssektor. Wir bekräftigen das Engagement der ALBA-TCP-Mitgliedsländer, die dringendsten Bedürfnisse wie Ernährung, Ernährung und Ernährungssicherheit schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen zu befriedigen, und betonen, dass Systeme zur Herstellung und Verteilung von Lebensmitteln für die Nachhaltigkeit und die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung von wesentlicher Bedeutung sind. Wir begrüßen die Vereinbarungen, die auf den jüngsten Treffen der hochrangigen Behörden von ALBA für Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung getroffen wurden, um unser Bündnis wiederzubeleben und um zu zeigen, dass es nur mit Einigkeit möglich ist, den ernsthaften Bedrohungen zu begegnen, die uns betreffen.

Die Außenminister, die am XXI. Politischen Rat der Bolivarischen Allianz für die Völker Unseres Amerikas-TCP (ALBA-TCP) teilnahmen, der gestern in virtuellem Format stattfand, drückten ihre Anerkennung für den Beitrag Kubas zur regionalen Antwort auf die COVID-19-Pandemie und für die Entwicklung von Impfstoffen gegen diese Krankheit aus, trotz der Verschärfung der wirtschaftlichen, kommerziellen und finanziellen Blockade durch die US-Regierung.

Bei dem Treffen, das den regionalen und globalen Kontext analysierte, wurde die humanistische Arbeit des kubanischen Henry Reeve- Medizinkontingents hervorgehoben, ebenso wie die zahlreichen Initiativen, um dessen Kandidatur für den Friedensnobelpreis 2021 formell anzumelden.

Die Verurteilung der Aufnahme Kubas in die Liste der Länder, die den Terrorismus fördern, die Blockade vonseiten der USA und die Anwendung einseitiger Zwangsmaßnahmen gegen Kuba, Venezuela und Nicaragua, standen im Mittelpunkt der Debatte, in der auch das Horten von Impfstoffen gegen COVID-19 angeprangert und die Notwendigkeit einer umfassenden Immunisierung auf der Grundlage der Mechanismen der Zusammenarbeit und Solidarität der Allianz betont wurde.

An der Sitzung nahmen der Exekutivsekretär der multilateralen Organisation, Sacha Llorenti, sowie die Außenminister von Kuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivien, St. Vincent und die Grenadinen, St. Kitts und Nevis, Dominica, Antigua und Barbuda und Caricom, der Präsident der Bank von ALBA und andere Vertreter des Integrationsblocks teil.

Quelle: Granma – Außenminister der ALBA-TCP würdigen Kubas Beitrag gegen COVID-19

