Gruppe von WHO-Wissenschaftlern veröffentlicht Offenen Brief, der sich gegen die vorläufigen Ergebnisse einer ersten WHO Mission nach Wuhan ausspricht und neue Untersuchungsmission fordert.

Wie das Wall Street Journal jetzt berichtete hat eine Gruppe von Wissenschaftler jetzt einen Offenen Brief veröffentlicht, der sich gegen die vorläufigen Ergebnisse einer ersten WHO Mission nach Wuhan ausspricht und eine weitere Untersuchungsmission fordert. Argumentiert wir mit dem angeblichen beschränktem Zugang zu sensiblen Orten in Wuhan.

Die Gruppe der unterzeichnenden Wissenschaftler, die wahrscheinlich nicht an der ersten Mission nach Wuhan teilgenommen hatten, will den Bericht der ersten Mission der WHO annnulieren.

Offenen Brief veröffentlicht,

https://s.wsj.net/public/resources/documents/COVID%20OPEN%20LETTER%20FINAL%20030421%20(1).pdf

