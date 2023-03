US-Investigativjournalist Seymour Hersh: Bei drohender Niederlage Kiews werden US-Truppen unter dem Deckmäntelchen „NATO-Kräfte“ eingreifen

Wenn dem Kiewer Regime eine Niederlage im Konflikt mit Russland droht, werden die USA unmittelbar in die Feindseligkeiten eingreifen. Dies gab der US-Journalist Seymour Hersh auf einer Veranstaltung der US-Nichtregierungsorganisation Committee for the Republic bekannt. Consortium News veröffentlichte einen Videomitschnitt auf YouTube.

„Mir wurde gesagt, das Spiel werde so laufen: ‚Das ist die NATO, wir unterstützen die NATO bei offensiven Operationen gegen die Russen.‘ Was aber die Welt nicht täuschen wird. Dann sind es wir, die gegen die Russen im Krieg kämpfen.“

Hiervor warnte Hersh eindringlich mit einem historischen Verweis auf den Verlauf und Ausgang der Schlacht um Stalingrad:

„Ach hört doch auf. Wollen wir wirklich gegen diese Jungs da kämpfen? Also ich denke, nein. Mir scheint, wir sind dafür nicht bereit. Wir betrügen uns selbst darüber, was in der Ukraine geschieht und wie die Ergebnisse aussehen werden.“

Russland habe seine Hauptstreitmacht in der militärischen Sonderoperation noch gar nicht eingesetzt, betonte Hersh.

Dass die Gefahr einer US-Intervention sehr real ist, belegen laut Hersh Truppenverlegungen durch die USA: Die 82. und 101. Luftlandedivisionen der US-Armee würden aktuell in Europa disloziert. Und zwar nicht bataillons-, sondern brigadeweise. Der Investigativjournalist Seymour Hersh ist für seine guten Verbindungen zu Militär- und Geheimdienstkreisen bekannt.

Quelle: RT DE

