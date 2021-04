Sonntag 18. April: Zoom-Webinar anlässlich des Internationalen Aktionstages in Solidarität mit Venezuela (spanish / english)

Im Jahr 2015 forderte der Weltfriedensrat, den 19. April zum GLOBALEN TAG DER SOLIDARITÄT MIT DEN MENSCHEN VON VENEZUELA zu erklären.



Das Datum symbolisiert den Tag der Unabhängigkeitserklärung Venezuelas im Jahr 1810, der den Beginn des Kampfes für die Unabhängigkeit vom spanischen Kolonialismus darstellt. Jedes Jahr veranstalten Mitglieder und Freunde der WPC Solidaritätsveranstaltungen mit den Menschen in Venezuela und organisieren Proteste gegen die imperialistische Aggression in Dutzenden von Ländern. Sie erklären ihre militante Solidarität mit den Menschen in Venezuela für ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit.

Carlos Ron, Gastredner Vize-Außenminister Venezuelas (TBD)

Vize-Außenminister Venezuelas (TBD) Socorro Gomes , Präsidentin des Weltfriedensrates (WPC), Brasilien

, Präsidentin des Weltfriedensrates (WPC), Brasilien Gabriel Aguirre , Generalsekretär, COSI – Venezuela

, Generalsekretär, COSI – Venezuela Margaret Flowers , Mitglied des Exekutivkomitees des US-Friedensrates, USA

, Mitglied des Exekutivkomitees des US-Friedensrates, USA Chris Mathlaco , Koordinator, Südafrikanische Friedensinitiative, Südafrika

, Koordinator, Südafrikanische Friedensinitiative, Südafrika Arun Kumar , Generalsekretär der All India Peace and Solidarity Organization (AIPSO), Indien

, Generalsekretär der All India Peace and Solidarity Organization (AIPSO), Indien Aida Touma-Sliman , Koordinatorin, Friedens- und Solidaritätsausschuss, Israel; Palästinensisches Mitglied der israelischen Knesset

, Koordinatorin, Friedens- und Solidaritätsausschuss, Israel; Palästinensisches Mitglied der israelischen Knesset Iraklis Tsavaridis , Exekutivsekretär des Weltfriedensrates (WPC), Griechenland

MODERIERT VON:

Bahman Azad, Exekutivsekretär des US-Friedensrates

ORGANISIERT VON:

World Peace Council; COSI-Venezuela; US-Friedensrat

gesponsert von:

Simón Bolívar Institute, Venezuela

