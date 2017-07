China and Syria have already begun discussing post-war infrastructure investment with a ‚Matchmaking Fair for Syria Reconstruction‘ held in Beijing.

more

http://russia-insider.com/en/politics/new-silk-road-will-go-through-syria/ri20365#.WWe5Xyu9Jr4.facebook

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge