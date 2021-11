Russlands Präsident Putin gibt bekannt, dass er eine Auffrischimpfung des Impfstoffs Sputnik V, bekannt als „Sputnik Light“, erhalten hat. Auch sei er bereit, an Versuchen für eine neue Methode zur Verabreichung der Formel teilzunehmen. (RT)

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bekannt gegeben, dass er eine Auffrischimpfung des Impfstoffs Sputnik V, bekannt als „Sputnik Light“, erhalten hat. Er fügte hinzu, dass er bereit sei, an Versuchen für eine neue Methode zur Verabreichung der Formel teilzunehmen.

Putin, der berichtete, in diesem Frühjahr vollständig geimpft worden zu sein, sagte am Sonntag, dass er nach seiner dritten Impfung keine negativen Auswirkungen verspüre.

Er fügte hinzu, dass er bereit sei, eine weitere Form der russischen Covid-19-Prävention zu testen, die noch nicht veröffentlicht wurde – einen intranasalen Impfstoff, der derzeit an Freiwilligen klinisch getestet wird.

Auf die Frage, ob er bereit sei, die notwendigen Papiere für die Teilnahme an den Prozessen zu unterschreiben, sagte Putin, er könne dies „auf jeden Fall“ .

Nasen-Covid-19-Impfstoffe, die als Spray oder Tropfen verabreicht werden, sind an der Spitze der Medikamente, die im weltweiten Kampf gegen die Pandemie entwickelt werden. Diese Form der Impfung soll gegenüber der klassischen Impfung mehrere Vorteile bieten: Einem Empfänger wird nicht nur eine Spritze erspart, sondern auch die Lunge, das vom Coronavirus am stärksten geschädigte Organ, zusätzlich geschützt. Darüber hinaus könnte der nasale Impfstoff möglicherweise sogar selbst verabreicht werden.

Während die neue Form der Impfung noch am Gamaleya-Institut erprobt wird, wird der Sputnik-V-Impfstoff nach Angaben des russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF), der seine Entwicklung finanziert hat, bereits in mehr als 70 Ländern der Welt eingesetzt. Nach Angaben von Putin und Logunov am Sonntag wurden über 50 Millionen Russen und rund 120 Millionen Menschen weltweit mit Sputnik V geimpft.

Quelle:

https://www.rt.com/russia/540904-putin-revaccination-nasal-vax-trial/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related