Neuer Bericht stellt fest, dass die USA über 2,3 Billionen US-Dollar für den Afghanistankrieg ausgegeben haben (antiwar.com)

Die Zahl wird in Zukunft zunehmen, da die USA immer noch für die Veteranenbetreuung und die Zinsen für das für den Krieg geliehene Geld zahlen .

Das Projekt Costs of War der Brown University veröffentlichte am Mittwoch einen aktualisierten Bericht über die US-Ausgaben für den Krieg in Afghanistan. Der Bericht stellte fest, dass Washington seit der Invasion 2001 über 2,3 Billionen Dollar für den Krieg ausgegeben haben.

Die Ausgaben umfassen Operationen in Afghanistan und Pakistan und sind in fünf Kategorien unterteilt. Der größte Teil ist das Budget des Verteidigungsministeriums für den Krieg, das etwas mehr als 1 Billion US-Dollar beträgt. Das Kriegsbudget des Außenministeriums fügt weitere 60 Milliarden Dollar hinzu. Die kriegsbedingten Erhöhungen des Pentagon-Budgets machen 433 Milliarden US-Dollar aus.

Die geschätzten Zinszahlungen für Kriegskredite belaufen sich auf 532 Milliarden US-Dollar, und die Ausgaben für die Betreuung von Kriegsveteranen belaufen sich auf 233 Milliarden US-Dollar. Die Kriegskosten berücksichtigten weder zukünftige Zinszahlungen noch zukünftige Ausgaben für die lebenslange Betreuung von Veteranen, so dass die Gesamtsumme auch nach dem Abschluss des US-Militärabzugs aus Afghanistan noch ansteigen wird.

Costs of War veröffentlichte sein letztes Afghanistan-Update im April 2021. Damals schätzte das Projekt, dass der Krieg 2,26 Billionen US-Dollar gekostet hat . Das Projekt verfolgt auch Kriegsopfer. Nach Schätzungen von Costs of War wurden im April im Krieg in Afghanistan und Pakistan bis zu 241.000 Menschen getötet.

Von den 241.000 Getöteten waren 71.344 Zivilisten, davon 47.245 in Afghanistan und 24.099 in Pakistan. In den Zahlen sind indirekte Todesfälle aufgrund kriegsbedingter Zustände wie Verlust des Zugangs zu Nahrungsmitteln, Krankheiten oder Schäden an der Infrastruktur nicht berücksichtigt.

Die Übernahme Afghanistans durch die Taliban und der rasche Zusammenbruch der von den USA unterstützten Regierung zeigen, dass die massiven Ausgaben umsonst waren, außer um die Taschen der US-Rüstungsunternehmen zu füllen.

