13.11.2021 Berlin: Kundgebung Frente Unido América Latina #UnblockCuba #HandsOffCuba #HaendewegvonVenezuela

Dr. Nancy Larenas, PC Chile Noviembre 13 / Frente Unido América Latina #Berlin Castellano / Deutsch

https://youtu.be/b9QOLhe_dsw

13.11.2021 Rede von Sevim Dağdelen, MdB, DIE LINKE – Hände weg von #Kuba #UnblockCuba #HandsOffCuba

https://youtu.be/LYBla3Aqugs

Gerhard Mertschenk #CubaSi Berlin Frente Unido América Latina #UnblockCuba #HandsOffCuba 13. November 2021

https://youtu.be/uR_5Dg1SzJ8

13.11.21 Jutta Kausch-Henken (Freundschaftsgesellschaft Berlin-Kuba e.V.) #UnblockCuba #HandsOffCuba

https://youtu.be/8-VfUD5bDCw

Rede von Salvador Lopez – Frente Unido América Latina Berlin #UnblockCuba #HandsOffCuba 13.11.2021

https://youtu.be/ahENHYDHwbs

Kundgebung Frente Unido América Latina Berlin Finale #UnblockCuba #HandsOffCuba 13.11.2021

https://youtu.be/mQqezrje3v8

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related