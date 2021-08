Peru: Ein Putsch gegen den linken Präsidenten Pedro Castillo braut sich zusammen – Von Ángel Guerra Cabrera (La Jornada)

Das Imperium und seine Handlanger könnten einen totalen Hybridkrieg gegen Castillo anstossen, der die Tür zu einem groß angelegten Chaos eröffnet.

Castillo kann in Kürze mit Sanktionen, Handels- und Bankboykotten, Sabotage, Aktionen unter falscher Flagge, Dämonisierungskampagnen in den internationalen und inländischen Medien und anderen schmutzigen Tricks rechnen, die normalerweise vom Imperium verwendet werden. Der Angriff wird unerbittlich sein.

Der Ansturm der peruanischen Rechten gegen die Regierung von Präsident Pedro Castillo Terrones begann lange vor seiner Ernennung zum Präsidenten nach vielen Verzögerungen – da sein Einzug in die zweite Runde der Wahlen unvermeidlich war – und verschärft sich seit Tagen mit Virulenz und a ehrlich gesagt coupartiger Charakter. Es beinhaltet unter anderem Forderungen nach dem Rücktritt des Präsidenten bei kleinen, aber sehr verbreiteten Demonstrationen des Fujimorismus sowie Forderungen von Stellvertretern nach der Ablösung von Premierminister Guido Bellido und Außenminister Hector Bejar. Letzterer hat übrigens die Grundlagen für eine unabhängige und souveräne Außenpolitik gesäubert, ein Verteidiger der Nichteinmischung, ein Förderer der Einheit und der regionalen Integration durch Unasur und Celac, was eine deutliche Abkehr von der sterbenden Lima-Gruppe darstellt: Wir verurteilen Blockaden, Völker“, sagte er.

Für den Imperialismus und die ultrarassistischen lokalen und internationalen Wirtschaftsmachtgruppen ist es undenkbar zu akzeptieren, dass der erste Cholo , Lehrer und Andenbauer in der peruanischen Geschichte in einem strategisch wichtigen Land gerade in einer Zeit der Wiederbelebung des Volkes Präsident wird parallel zu den Kämpfen und dem Aufstieg anderer linker Regierungen in der Region. Seit dem Sturz des Generals und Präsidenten Juan Velasco Alvarado (1975), der ebenfalls aus einfachen Verhältnissen, Cholo und den nördlichen Anden stammte, und durch einen rechten Putsch gestürzt wurde, hielt der Imperialismus Peru für selbstverständlich als seine gefügige Abhängigkeit.

Tatsächlich waren alle Bewohner des Pizarro-Palastes seitdem Lakaien der Vereinigten Staaten und der Oligarchie, Räuber der Staatskasse in Absprache mit den gesetzgebenden und gerichtlichen Mächten. In diesem Zusammenhang spielte die Diktatur von Alberto Fujimori eine grundlegende Rolle bei der Anwendung des Neoliberalismus und der Unterdrückung des sozialen Protests, und heute ist der Fujimorismus die wichtigste Stoßkraft der extremen Rechten. Der politische Zerfall und die institutionelle Krise führten dazu, dass das Land seit 2016 in der letzten fünfjährigen Verfassungsperiode vier Präsidenten hatte.

Pedro Castillo seinerseits, ein Mann aus dem tiefen Peru, der an der Spitze seines hohen Amtes sein bescheidenes Gehalt als Lehrer behalten wird und dessen Regierungsprogramm darauf abzielt, die Mehrheiten zu fördern und die nationalen Interessen zu verteidigen, anders als ein neoliberaler Präsident, ihm wurde seit seinem Amtsantritt vor 15 Tagen keine Minute Waffenruhe gewährt wurde. Er wurde, zusammen mit mehreren seiner Mitarbeiter, einem Barrage von Lügen, Verleumdungen, Beleidigungen und Halbwahrheiten durch die lokalen und internationalen hegemonialen Medien ausgesetzt, die sich ihm wütend entgegenstellen. Diese Medien sagen ausnahmsweise etwas Wahres, wie die kategorische Weigerung Castillos und seiner Kollaborateure, Kuba und Venezuela anzugreifen. Im Laufe der Jahre haben sie eine so verlogene und verzerrte Meinungsmatrix über diese beiden Länder geschaffen – Diktaturen, die ihrer Meinung nach töten und verschwinden, obwohl sie in Wahrheit die demokratischsten in unserer Region sind, dass ihre bloße Erwähnung viele ehrliche Menschen erschreckt.

Dies ist ein Thema, das im Kampf der Ideen zwischen den Volkskräften und der Weltmediendiktatur und der Handvoll Konzerne, die sie kontrollieren, unerbittlich mit soliden Argumenten debattiert werden muss, in einer der widersprüchlichsten und schädlichsten Tatsachen selbst für die heute existierende Verfahrensdemokratie. Geschweige denn in diesem Klima, wenn auch nicht mit schweren Rückschlägen, einer partizipativen Demokratie und einer neuen Verfassungsordnung, wie sie Pedro Castillo in seinem Wahlkampf versprochen hat.

Castillo hat eine solide soziale Unterstützung in den Wahlkreisen und wird in vielen anderen mit Sympathie betrachtet, aber er hat nur 37 Sitze im Parlament plus fünf von seinem Verbündeten Juntos por el Perú, von insgesamt 130, und könnte abgesetzt werden -Vakanz, wie sie es nennen – wenn es dem rechten Flügel gelingt, die Mehrheit der Stimmen zu bekommen, etwas nicht unwahrscheinlich; schließlich könnten sie einen Staatsstreich versuchen. Der geringe Sieg, den er gegenüber seinem Rivalen errungen hat, begünstigt ihn nicht, weil der Fujimorismus viele Menschen dazu gebracht hat, das Mantra des Betrugs zu schlucken.

Aber es ist klar, dass die moralische Symbolik der Präsidentschaft von Pedro Castillo von außerordentlicher historischer Bedeutung ist. Selten ist es der Linken gelungen, eine so repräsentative Person, die direkt aus der Lehr- und Landwirtschaftsarbeit stammt, zum Präsidenten zu machen, ein Ausdruck des Perus „allen Blutes“, der Ayllu. Ein Mann, dessen Projekt in Peru große Hoffnung weckt und sich mit den anderen revolutionären und fortschrittlichen Führern der Region zusammenschließt. Die progressiven Regierungen, die linken und populären Kräfte unseres Amerikas müssen sehr wachsam und bereit bleiben, jedes Manöver des rechten Flügels zu verhindern, das darauf abzielt, unseren geliebten Anden-Herr und Präsidenten zu stürzen.

Quelle: La Jornada , Übersetzung Resumen Latinoamericano – Englisch

