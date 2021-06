Protasevich wurde wahrscheinlich von seinen eigenen Leuten hereingelegt, an Weissrussland ausgeliefert, um dann als Opfer zu dienen (Donbass Insider)

Neue Informationen der belarussischen Behörden und des nationalen Fernsehens zeigen, dass Roman Protasevich höchstwahrscheinlich von seiner eigenen Seite hereingelegt wurde, die ihn direkt in die Löwengrube in Minsk schickte, um als Opferopfer zu dienen, um eine neue Runde von EU-Sanktionen gegen . zu rechtfertigen Weißrussland. Das ultimative Ziel ist es, die wirtschaftliche Situation im Land so weit zu verschlechtern, dass die Protestbewegung gegen Lukaschenko wiederbelebt wird.

In meinem ersten Artikel zu diesem Fall vermutete ich, dass Weißrussland aufgestellt worden war , und hatte aus verschiedenen Gründen die Ukraine als Vollstrecker der Falle ins Auge gefasst. Am Ende scheint es, als ob Roman Protasewitschs eigenes Lager (das in der Nähe von Kiew und seinen westlichen Kuratoren liegt, da in Weißrussland dasselbe Putschszenario wie in der Ukraine durchgeführt werden soll) ihn als Opfer hingestellt hat.

Dies geht zumindest aus den neuesten Informationen hervor, die die belarussischen Behörden über das Staatsfernsehen ONT veröffentlicht haben.

In diesem 55-minütigen Bericht kommen alle Lügen der westlichen Länder und des Teams hinter dem Putschversuch in Weißrussland ans Licht. Basierend auf den Informationen, die alle durch Videos, Fotos und die Vernehmung mehrerer Passagiere und Protasevich selbst unterstützt werden, verlief der Tag des 23. Mai 2021 so.

Zeitleiste der Notlandung in Weißrussland und wie Protasevich von seiner eigenen Seite ausgetrickst wurde

23. Mai 2021, 40 Minuten vor Abflug, chattet Roman Protasevich mit seinen „Kollegen“ über einen Online-Messaging-Dienst. Zum ersten Mal seit seinem Putsch gegen Lukaschenko sagt er ihnen, wohin er geht und mit welchem ​​Flug. In dem Thread ist eine Person, mit der er einen Konflikt hat (wir finden später heraus, dass es Daniil Bogdanovich ist).

„Ich hatte einen persönlichen Konflikt mit einer Person, ziemlich angespannt. Vor allem in den letzten Tagen. Am Anfang hatten wir keine Konflikte, aber beim ersten Binge sagte er mir, dass es Probleme geben würde, dass wir beide starke Charaktere haben, also könnte es Probleme geben“, sagte Protasevich während seines Verhörs.

„Diese Person war auch dabei [in der Diskussion – Anmerkung der Redaktion], und diese Situation passiert. Ich war in Untersuchungshaft und hatte keine Informationen. Eines der ersten Dinge, die ich dachte, war, dass ich eingerahmt wurde! Ich habe es nirgendwo gesagt [wo ich unterwegs war – Anm. d. Red.], aber sobald ich es sagte, war ich in Minsk. Sofort! “ fügte Protasevich hinzu.

Er glaubt, dass der Mann, mit dem er in Konflikt steht, Verbindungen zu den „Cyber-Partisanen“ hat, einer Gruppe von Hackern, die Hackerangriffe auf die Webseiten belarussischer Regierungsbehörden durchführen und zahlreiche falsche Bombendrohungen verschickt haben.

Er erklärt während seines Verhörs auch seine Beziehung zu Franak Vayzorka, einem Mitglied des Atlantic Council, der im Mittelpunkt des Telegram Nexta-Kanals steht (der letztes Jahr die Unruhen in Weißrussland organisiert hat) und der Svetlana Tikhanovskaya (die Selbst -ausgerufener belarussischer Präsident).

„Wir hatten eine gute Beziehung zu Franak Viacorka. Ich habe Tikhanovskayas Besuch in Athen gefilmt. Alles war in Ordnung, wir haben zwei Tage gearbeitet. Er hat mir Komplimente gemacht. Er flog weg und in weniger als einer Woche hatte sich seine Einstellung mir gegenüber völlig verändert. Ich habe mit ihm gesprochen, und er hat gesagt: Wir müssen die Perspektiven einer zukünftigen Zusammenarbeit prüfen “, sagte Protasevich.

Während der Vernehmung (im ONT-Videobericht zu sehen) raucht Roman Protasevich und lacht sogar mit dem Mann, der ihn verhört, als er die Speisekarte der Untersuchungshaft erwähnt, in der er sich befindet: Nudeln mit Fleisch. Dies ist weit entfernt von den Anschuldigungen über Misshandlung und Folter, die alle westlichen Medien gemacht haben! Protasevich geht es gut, seiner Freundin Sofia Sapega auch , er wird gut behandelt und die Verhöre finden in einer recht entspannten Atmosphäre statt. Aber kommen wir zurück zu unserer Chronologie der Ereignisse.

Am 23. Mai 2021 um 12.25 Uhr, während sich das Ryanair-Flugzeug noch über der Region Wolyn in der Ukraine befand, traf die erste Bombendrohungs-E-Mail am Flughafen Minsk ein . Die E-Mail wurde von einem Konto gesendet, das nur 9 Tage vor dem Vorfall erstellt wurde.

Im Gegensatz zu dem, was in den westlichen oder prowestlichen Medien erzählt wurde, mit Hilfe der schamlosen Lügen des ProtonMail-Chefs und des Unternehmens selbst (die behaupteten, Belarus habe nur die vom Dossier veröffentlichte 12:56-E-Mail erhalten) Center-Website, und nicht die 12:25-E-Mail, die auch der Flughafen Vilnius erhielt ), die Bombendrohung nicht eingegangen war, nachdem die Minsker Flugsicherung den Ryanair-Piloten kontaktiert hatte, sondern lange zuvor. Die 12:56-E-Mail, auf die alle westlichen Medien aufgesprungen sind, war erst die zweite an den Flughafen Minsk!

Die Screenshots der 12:25-E-Mail, die der Flughafen Minsk erhalten hat, beweisen zweifelsfrei, dass ProtonMail und sein Direktor offen und wissentlich gelogen haben, um Belarus zu schaden. Dies zeigt, dass dieses Unternehmen entgegen seiner Behauptung alles andere als neutral ist.

Nach Erhalt der Bombendrohungs-E-Mail wendeten die Flughafenbehörden trotz ihrer Unstimmigkeiten (wie die gestellten Anfragen) das internationale Verfahren für solche Fälle an und betrachteten die Bedrohung als real.

Um 12.30 Uhr warnte der Fluglotse den Ryanair-Piloten vor der Bedrohung und riet ihm, nach Minsk umzuleiten. Der ONT-Bericht enthält sogar eine Audioaufzeichnung ihrer Diskussion, die die schriftliche Abschrift der belarussischen Behörden bestätigt.

Es dauerte 17 Minuten und viele Gespräche mit dem Fluglotsen, aber auch mit seiner Firma, bis der Pilot den Notruf bei der Umleitung nach Minsk entschied und absetzte. Auf den Online-Flugzeugverfolgungsseiten wurde der Flug dann rot, um anzuzeigen, dass er sich in einer Notsituation befand.

Um 12.47 Uhr kehrte der Ryanair-Flug nur 25 km von der Grenze entfernt zurück, und der Flughafen Minsk begann sich auf die Ankunft eines Flugzeugs mit einer möglichen Bombe vorzubereiten.

Der Kapitän kündigt an, dass sie aus Sicherheitsgründen nach Minsk umleiten. Protasewitsch wurde hysterisch und sagte der Flugbesatzung, dies sei unmöglich, sie könnten nicht in Minsk landen. Sie sagen ihm, dass sie nichts dagegen tun können, weil es die Entscheidung des Kapitäns ist. Protasevitch nahm dann seinen Kopf in die Hände und sagte auf Englisch zu ihnen „ Ihr seid verrückt, sie werden mich dort töten “. Der Grund dafür ist, dass Protasevitch seit November in Weißrussland wegen Organisation von Massenaufständen, Organisation von Aktionen zur Störung der öffentlichen Ordnung und Anstiftung zu sozialen Unruhen strafrechtlich verfolgt wird. Darüber hinaus wurde er aufgrund seiner Beteiligung an einem Versuch einer bewaffneten Revolution in die Liste der Terroristen aufgenommen.

Angesichts dieser Katastrophe nahm Protasevitch sein Telefon und seinen Laptop und versuchte, alles zu löschen, was er konnte: Cloud-Konten, Kopien von Dateien usw.

Um 12.56 Uhr wird eine zweite Bombendrohungs-E-Mail mit demselben Text und derselben ProtonMail-Adresse wie die erste an den Flughafen Minsk gesendet.

Um 12.57 Uhr wurde das belarussische Ministerium für Notsituationen in Alarmbereitschaft versetzt und auf die Landung des Flugzeugs in Minsk vorbereitet. Zur Bewältigung der Krise wurden insgesamt 17 Feuerwehrfahrzeuge zum Flughafen geschickt. Der ONT-Bericht zeigt sogar Videos von den Kameras in den LKWs, wo man die Gespräche zwischen Feuerwehr und Disponent deutlich hören kann. Der Alarm wird ernst genommen, es ist überhaupt keine Tat, die Männer werden geschickt, um sich um „ein Flugzeug in Seenot“ zu kümmern.

Um 13.04 Uhr wurde eine Mig 29 zum Ryanair-Flug geschickt, um sicherzustellen, dass sie nicht von einem Terroristen an Bord in die Stadt Minsk oder das nahe gelegene Atomkraftwerk entführt werden könnte. Im Gegensatz zu dem, was die westlichen Medien möglicherweise berichtet haben, fängt die Mig29 die Boeing überhaupt nicht ab, da sie keine Zeit hat, sie vor der Landung zu erreichen. Die Mig 29 wird immer in sicherem Abstand zur Boeing bleiben, wie die im Bericht gezeigten Radarbilder zeigen. Eine weitere Mig 29 wird den Ryanair-Flug nach Vilnius begleiten.

Um 13.15 Uhr beginnt der Ryanair-Flug mit dem Landevorgang. Um 13.24 Uhr stoppt er schließlich auf einer Landebahn etwas abseits des Flughafens (um die Menschen dort nicht zu gefährden).

Um 13.38 Uhr steigen die Passagiere in kleinen Gruppen aus dem Flugzeug aus und legen ihr Gepäck auf den Boden, damit die Hundeführer überprüfen können, ob sie keine Bombe tragen. Nach der Durchsuchung besteigen die Fahrgäste Busse. Das Bombenkommando findet nichts.

Um 14.02 Uhr verlässt Protasevitch als einer der letzten Passagiere das Flugzeug für die Suche. Seine Sachen wurden durchsucht, der Hund reagierte nicht und er stieg alleine in den Bus. Wie er erklärt, sagte er Sofia Sapega, sie solle sich von ihm fernhalten und nicht versuchen, mit ihm zu kommunizieren, in der Hoffnung, dass sie nicht festgenommen würde.

Um 14.27 Uhr wurden alle Passagiere durchsucht und bestiegen die Busse, die zum Flughafen fuhren, um das gesamte Gepäck röntgen zu lassen. Ein Unbekannter macht dann ein Foto von Protasevich und schickt es an die belarussische Opposition (und höchstwahrscheinlich direkt an Franak Viacorka).

Um 14.29 Uhr betreten alle Passagiere das Flughafengebäude und stehen Schlange, um durch den Zoll zu gehen.

Um 14.35 Uhr steht Protasevich noch in der Schlange, die sich sehr langsam bewegt. Trotz seiner offensichtlichen Nervosität lässt er sich von den belarussischen Strafverfolgungsbehörden nicht aus der Ruhe bringen.

Dann veröffentlichte Franak Viacorka einen Tweet, in dem er ankündigte, dass Weißrussland den Ryanair-Flug entführt hatte, um Roman Protasevich zu verhaften, mit einem Foto von ihm, das im Bus aufgenommen wurde.

Tweet von Franak Viacorka, veröffentlicht um 14.35 Uhr:https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3R3ZWV0X2VtYmVkX2NsaWNrYWJpbGl0eV8xMjEwMiI6eyJidWNrZXQiOiJjb250cm9sIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd190ZWFtX2hvbGRiYWNrXzExOTI5Ijp7ImJ1Y2tldCI6InByb2R1Y3Rpb24iLCJ2ZXJzaW9uIjo2fX0%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1396429666374782981&lang=en-gb&origin=https%3A%2F%2Fwww.donbass-insider.com%2F2021%2F06%2F05%2Fprotasevich-was-likely-framed-by-his-own-side-and-handed-over-to-belarus-to-serve-as-a-sacrificial-victim%2F&sessionId=42e0c9761c2f496788a519fd168859d1ff3e7666&theme=light&widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&width=550px

Diese Nachricht wurde dann schnell von den Telegram-Kanälen der belarussischen Opposition aufgenommen, die direkt die Festnahme von Roman Protasevich bekannt gaben.

Nachrichten, die auf den Telegrammkanälen der Opposition verbreitet wurden

Um 2.48 Uhr veröffentlichte Svetlana Tikhanovskaya auf ihrem Telegram-Kanal einen Beitrag über die Verhaftung von Protasevich. In diesem Moment stand Protasevich noch in der Warteschlange und niemand am Flughafen von Minsk wusste, dass er da war! Ziemlich seltsam, nicht wahr?

Um 14.53 Uhr geht Roman Protasevich ruhig durch das Röntgenbild. Aber innerhalb von 18 Minuten hatten Mitarbeiter der weißrussischen Direktion für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität Zeit, Nachrichten von oppositionellen Telegram-Kanälen zu lesen, in denen bekannt wurde, dass Protasewitsch am Flughafen Minsk festgenommen worden war, und beschlossen, die Informationen zu überprüfen. Erst dann und dank der von Franak Viacorka veröffentlichten Informationen, die von den oppositionellen Telegram-Kanälen aufgenommen wurden, nahm die belarussische Polizei Protasevich fest.

Verhaftung von Roman Protasevich

Eher seltsam ist das Verhalten der Opposition, die durch falsche Ankündigungen die wirkliche Verhaftung Protasewitschs ermöglichte. Aber warum den Soldaten Protasevich opfern, warum ihn zum Opfer machen, indem man ihn an Weißrussland ausliefert?

Nun, Protasevich selbst gibt unwissentlich den Grund an. Bei seiner Vernehmung sagte er, er habe seinen „Kollegen“ gesagt, dass es sinnlos sei, neue Demonstrationen zu starten, weil die Situation nicht geeignet sei, dass die wirtschaftliche Situation viel schwieriger sein müsste, damit es funktioniert.

„Ich habe die Demonstrationen mit meinen Kollegen besprochen. Ich sagte, wir sollten die Aktionen auf der Straße aufgeben, wie wir es früher getan haben, so wie wir es früher gemacht haben. Denn im Moment gibt es einfach keine Protestbewegung. Es kann jetzt keine geben. Als ich in Vilnius war, habe ich es offen gesagt: Wir müssen warten, bis sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert. Wenn die Leute bereit sind, auf die Straße zu gehen, nicht gegen die letzten Wahlen oder die Gewalt der Polizei, sondern im Grunde für eine Schüssel Suppe “, sagte er belarussischen Ermittlern.

Gleichzeitig wollte die EU neue Sanktionen gegen Weißrussland einführen, aber mehrere Länder zögerten, weil es keinen ernsthaften Grund zur Rechtfertigung solcher Sanktionen gab.

Eine weitere beunruhigende Tatsache ist, dass am 19. Mai im Oppositionssender Belsat einer der Redner sagte, dass sich die Situation in Weißrussland am 25. Mai ändern würde. Vier Tage vor der Festnahme Protasewitschs kündigt ein Oppositioneller an, dass sich in Weißrussland etwas ändern wird, noch bevor Sanktionen gegen das Land verhängt werden.

Roman Protasevich packt über die weißrussische „Opposition“ aus und macht sein Mea culpa

Während ich diesen Artikel beendete, veröffentlichte der belarussische öffentlich-rechtliche Sender ONT ein langes Interview (mehr als eineinhalb Stunden) mit Roman Protasevich! Ich gebe Ihnen die wichtigsten Teile davon.

Roman Protasevich beginnt damit, dass er zugestimmt hat, dieses Interview zu führen, und dass er dazu nicht gezwungen wurde. Wie in seinen Interviews ist er entspannt und lacht regelmäßig. Er erklärt, wie er die mögliche Reaktion seiner ehemaligen „Kollegen“ auf dieses Interview empfindet.

„Ich bin sicher, dass viele verurteilen werden, dass Hilfsaktionen zunichte gemacht werden, dass viele mich einen Verräter nennen werden. Aber es ist mir völlig egal, was sie sagen. Ich bin hier und jetzt und ich bin bereit, alles zu tun, um meine Fehler zu beheben. Ich bin meiner Idee und meiner Überzeugung gefolgt. Je mehr ich versuchte, meine Nase nicht in das zu stecken, was ich tat, nicht darüber nachzudenken, woher das Geld kam, woher es kam, den Einfluss der Geheimdienste, desto schlimmer wurde es “, erzählt er dem Reporter.

Dann legt er ein echtes Geständnis ab.

„Ich war einer von denen, die die Leute dazu drängten, am 9. August auszugehen. Als ich angeklagt wurde, gab ich sofort meine Schuld gemäß Artikel 432 des Strafgesetzbuches der Republik Belarus zu: Organisation illegaler Massenaktionen. Ich habe alles gestanden. Dann wurde mir klar, dass die von mir veröffentlichten Anrufe tatsächlich zu unkontrollierten Ausschreitungen geführt hatten. Und drei Tage lang herrschte in Minsk Chaos“, sagt Protasevich.

Protasevich erklärt auch, wie Litauen, aber auch Polen (das 50 Millionen Zloty – 11,2 Millionen Euro – für die Initiative „Belarusian House“ in Warschau bereitgestellt hat ) und private Sponsoren, darunter russische Oligarchen, diese gesamte „Opposition“ im Exil finanzieren.

„Teilweise auf Kosten der litauischen Steuerzahler – sie unterstützen einen ausländischen Politiker. Teilweise – private Sponsoren, Geschäftsleute, Vertreter der Elite. Die Frage ist, was ihre Interessen sind. Die Antwort auf diese Frage interessiert mich selbst “, erklärt er.

„Am Anfang lebte Nexta von der Werbung. Werbeartikel sind teuer. Dann wurden Spenden von Lesern eingeführt. Der erste Konfliktpunkt war die russische Finanzierung des Nexta-Projekts. Russisches Geld war da. Als die Spenden geöffnet wurden, gingen kleine Spenden von bis zu 20 Dollar ein. Später prahlte Stepan damit, dass eine russische Firma große Transfers tätige. Plus 3.000 Euro, plus 5.000 Euro. Stabil einmal pro Woche. Ich erinnere mich nicht an den Namen, hat etwas mit Bergbau zu tun. Ural… etwas. Aber das Interessanteste ist, dass ich beschlossen habe, im Internet nach Informationen über dieses Unternehmen zu suchen, und ich erinnere mich, dass der Eigentümer des Unternehmens ein bekannter Oligarch in Russland ist. Dieser Mann ist ein direkter Konkurrent von Mikhail Gutseriev. Sie arbeiten auf demselben Gebiet “, fügt er hinzu.

Eine Opposition, die mit diesen Mitteln stilvoll leben kann, wie Pavel Latushko, der dank dieses Geldes eine Wohnung für 3.000 Euro im Monat mietet.

Er enthüllt auch die schmutzige Wäsche und die kleinen Ego-Konflikte, die innerhalb der „weißrussischen Opposition“ herrschen, und enthüllt, dass er einen Konflikt mit Stepan Poutilo (dem Chef des Telegram Nexta-Kanals) hatte, weil dieser sich seine Arbeit angeeignet hätte.

Er gibt auch zu, an der Verschwörung zur Ermordung von Lukaschenko beteiligt gewesen zu sein.

„Ich habe an den Zoom-Konferenzen der Verschwörer teilgenommen, aber ohne Gesicht. Ich sollte als Verbindungsmann zwischen ihnen und dem Hauptquartier von Tikhanovskaya dienen “, sagt Protasevich.

Das Ziel dieser aus dem Ausland finanzierten Clique? Mehr Sanktionen gegen Weißrussland zu bekommen, damit seine Wirtschaft „so schnell wie möglich zusammenbricht“, sagt Protasewitsch. „Wenn das passiert, werden die Leute auf die Straße gehen, um … es wird Essensaufstände geben. Und das ist in der Tat einer der Zwecke von Wirtschaftssanktionen. “

Protasewitsch gibt sogar zu, dass viele Kritikpunkte an Lukaschenko unbegründet waren und er den weißrussischen Präsidenten respektiert.

„Ich verstecke es nicht, ich war sehr kritisch gegenüber Alexander Grigoryevich. Ich dachte, ich hätte gute Gründe dafür. Ich war mein ganzes Leben lang Journalist. Und je mehr ich mich mit politischer Arbeit, nicht mit journalistischer Arbeit beschäftigte, desto mehr wollte ich dem entfliehen. Umso mehr wurde mir klar, dass viele der Dinge, für die Alexander Grigoryevich kritisiert wurde, ein Versuch waren, Druck auszuüben. Und an vielen Stellen benahm er sich wie ein Mann mit Stahlkugeln. Es gab Zeiten, in denen einige Entscheidungen falsch waren“ , sagt er.

Der Journalist fragte ihn dann: „ Respektieren Sie ihn? “. Und Protasevich antwortete: „absolut“.

Als den größten Fehler seines Lebens bezeichnete das ehemalige Mitglied der „weißrussischen Opposition“ auch die Zeit, als er im Neonazi-Bataillon Asow im Donbass diente . Er hält es für logisch, dass die LPR deswegen ein Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet hat, hofft aber, dass Belarus ihn nicht an die Donbass-Republiken ausliefert.

Am Ende des Interviews brach er in Tränen aus und sagte, dass er sich nie wieder in die Politik einmischen und ein normales Leben führen möchte. Es scheint, dass Roman Protasevich es nicht mochte, von seinen „Kollegen“ dazu gebracht zu werden, die Rolle des Opferopfers zu spielen, und beschloss, alles auf die belarussische Pseudo-Opposition zu werfen, um sie zur Zahlung zu bringen. Es ist daher wahrscheinlich, dass nach und nach neue Informationen über diese ganze Clique herauskommen, die alle internen Abläufe der belarussischen Pseudoopposition enthüllen. Fortgesetzt werden…

Christelle Néant

