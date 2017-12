Russlands Präsident Putin trifft sich mit dem syrischen Patriarchen der Orthodoxen Kirche

Nach einem Treffen mit Delegationsleitern der lokalen orthodoxen Kirchen traf Wladimir Putin den Patriarchen Johannes von Antiochien und den ganzen Osten.

Wladimir Putin aüsserte sich folgendermassen. „Wir haben gerade eine ziemlich ausführliche Diskussion mit den Vertretern anderer orthodoxer Kirchen geführt. Trotzdem möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um die Situation mit den orthodoxen Christen in Syrien zu diskutieren. Ich bin sehr froh, sie treffen zu können“.

Der Patriarch Johannes von Antiochien antwortete: „Herr Präsident, vielen Dank für das Versprechen, das Sie gegeben haben. Ich beziehe mich auf Ihr Versprechen mit mir sowohl im erweiterten Format mit den anderen Patriarchen, sowie sich jetzt trotz dieser späten Stunde treffen zu dürfen. Ich bin sehr dankbar für Ihre Bereitschaft, dieses Treffen abzuhalten.“

„Ich möchte Ihnen noch einmal persönlich und Russland für das danken, was Sie im Nahen Osten und speziell in Syrien getan haben “

Quelle: http://en.kremlin.ru/events/president/news/56272

