Gabriel fordert eigene deutsche Außenpolitik. Beispiele Russland-Sanktionen / Syrien / Iran

In einer am heutigen Dienstag gehaltenden Rede beim Berliner Forum Außenpolitik der Körberstiftung machte der deutsche Aussenminister folgende grundlegenden Äusserungen.

Transatlantische Verhältnis seit dem Amtsantritt von Donald Trump verändert.

Deutschland müsse künftig selbstbewusster seine Interessen vertreten. Notfalls seien „rote Linien“ zu ziehen – unter Partnern, aber „an unseren eigenen Interessen orientiert“. Als ein Beispiel nennt der deutsche Aussenminister die Russland-Sanktionen.

Der deutsche Außenminister sieht durch die Russland-Sanktionen der USA die deutsche Wirtschaft bedroht.

„Die Russland-Sanktionen, die der Kongress im Sommer beschloss, umfassen Tatbestände, die selbst existierende deutsche Pipelines aus Russland betreffen. Diese Sanktionen gefährden unsere eigenen wirtschaftlichen Interessen existenziell.“ Auch die Haltung der USA gegenüber dem Atomabkommen mit dem Iran und in der Hauptstadtfrage in Israel sei problematisch.

Die Partnerschaft mit den USA allein werde künftig nicht mehr ausreichen, um Deutschlands strategische Interessen zu wahren, warnte Gabriel. „Der US-Rückzug geht nicht auf die Politik eines einzelnen Präsidenten zurück. Er wird sich auch nach der nächsten Wahl nicht grundlegend ändern.“

