Krieg in Europa? – Nein, NATO Austritt jetzt! – Bemerkenswerte Ansichten eines deutschen Berufssoldaten

Der Berufssoldat Eric Giesel macht auf seinem Blog auf eine bedeutsame Rede aus dem vergangenen Jahr aufmerksam.

George Friedman am 4. Februar 2015 auf einer Pressekonferenz des US –amerikanischen Think-Tank „Chicago Council on Global Affairs“

Europa wird, wie ich vermute, zwar nicht zu den großen Kriegen zurückkehren, aber es wird wieder zum menschlichen Normalfall zurückkehren: es wird ihre Kriege haben, ihre Friedenszeiten, und es wird ihre Leben verlieren. Es wird keine 100 Millionen Tote geben, wie im letzen Krieg,…

und weiter schreibt Eric Giesel hier:

http://bit.ly/2iVa8xN

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge