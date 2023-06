Das Außenministerium der Russischen Föderation verurteilt entschieden die von den ukrainischen Streitkräften versuchten Terrorangriffe, die früh morgens am 30. Mai auf dem Gebiet von Moskau und der Region Moskau stattgefunden haben.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden die Angriffe mit acht unbemannten flugzeugähnlichen Flugkörpern geflogen. Sie alle wurden mit den Mitteln der russischen Flugabwehr und der elektronischen Kriegsführung außer Gefecht gesetzt. Fünf Drohnen wurden mit Panzir-S-Flugabwehrsystemen abgeschossen, drei weitere mit Drohnenabwehrgeräten ausgeschaltet, so dass ihr Betrieb unterdrückt wurde und sie von den vorgegeben Zielrouten abgewichen sind. Leider stürzten die Drohnen, deren Betrieb unterdrückt wurde, auf vielstöckige Wohnhäuser in der Nähe der Moskowskij-Agrarsiedlung, am Leninsky Prospekt und in der Profsojuznaja-Straße ab. Den zuständigen Behörden zufolge wurde jedoch dabei niemand schwer verletzt.

Das Ermittlungskomitee Russlands leitete hierzu ein Strafverfahren ein. Wir sind sicher, dass alle Veranwortlichen unbedingt ermittelt und einer harten Straße zugeführt werden.

Geplant und ausgeführt wurden diese Angriffe vom Kiewer Neonazi-Regime, das terroristische Methoden zu seiner ungeheuerlichen Praxis gemacht hat. Seine Vertreter rufen schon lange und offen zu «Vergeltungsschlägen» gegen Moskau auf. Derlei Angriffe, die militärisch in keiner Weise sinnvoll sind, richten sich allem Anschein nach ausschließlich gegen die Zivilbevölkerung, um unter Zivilisten Panik zu schüren.

Die Unterstützung des Kiewer Regimes durch den Westen ermutigt die ukrainische Führung zu immer wahnwitzigeren verbrecherischen Handlungen, einschließlich der Terroranschläge, Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und Kriegsverbrechen.

Die Zusicherungen der offiziellen Vertreter der NATO-Länder, das Regime in Kiew werde das russische Kerngebiet nicht angreifen, erweisen sich als pure Heuchelei.

Die russische Seite behält sich das Recht vor, auf die terroristischen Angriffe des Kiewer Regimes aufs Schärfste zu reagieren.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken

Pinterest

E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related