Indigene Völker improvisieren ein COVID-19-Krankenhaus in Manaus, Brasilien (teleSUR)

Diese brasilianische Einrichtung arbeitet in einer Kirche und mit Spenden von Sauerstoffflaschen und anderen medizinischen Hilfsgütern.

Als Reaktion auf die Ineffizienz der brasilianischen Behörden richteten die Bewohner des Manaus-Viertels „Tribes Park“ (Parque das Tribos) ihre „Support Unit“ (SU) ein, ein rudimentäres Feldlazarett zur Behandlung von COVID-19-Patienten.

Trotz der hohen Zahl an COVID-19-Fällen werden sie nicht direkt vom Sondersekretariat für indigene Gesundheit (SESAI) behandelt, da sie in einem städtischen Gebiet wohnen.

„Wir kämpfen seit letztem Jahr für das Leben indigener Völker, die in Städten leben“, sagte die SU-Managerin Vanda Ortega, eine Krankenschwester, die Teil einer Gruppe freiwilliger Gesundheitshelfer ist.

Bisher wurden in diesem Jahr 32 COVID-19-Fälle im Tribes Park bestätigt, in dem rund 700 Familien verschiedener indigener ethnischer Gruppen untergebracht sind.

Das Nationale Forschungsinstitut des Amazonas führte eine epidemiologische Studie durch, der zufolge mindestens 65 Prozent der Bewohner dieses Viertels bereits an COVID-19 erkrankt sind. Unter denen, die an dieser Krankheit gestorben sind, ist Häuptling Messias Kokama.

Das Feldkrankenhaus Tribes Park, das nicht über die Unterstützung des Bürgermeisteramtes von Manaus oder der Regierung des Bundesstaates Amazonas verfügt, wird in einer Kirche und mit Spenden von Sauerstoffflaschen und anderen medizinischen Hilfsgütern betrieben.

Anstelle von Betten ruhen die Patienten in Hängematten und werden mit traditioneller indigener Medizin und einigen Medikamenten zur Bekämpfung des Coronavirus behandelt.

