Hintergründe und Elemente des Ukraine-Krieges: Interview mit Jacques Baud, Oberst im Generalstab der Schweizer Armee und Mitglied des Schweizerischen Strategischen Nachrichtendienstes (schweizer-standpunkt.ch)

Anlässlich einer Reise nach Strassburg, Luxemburg und Brüssel haben zwei Redaktionsmitglieder des «Schweizer Standpunkt» das nachstehende Gespräch mit dem Schweizer Militäranalysten Jacques Baud geführt. Er äussert sich zu den Ursachen des Krieges, zur aktuellen Situation der ukrainischen und russischen Truppen sowie zum Einfluss der USA auf das Geschehen in der Region. In einem zweiten Teil kommen auch Fragen der internationalen Handelsbeziehungen und der Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust der Schweiz im Ausland zur Sprache.

Zum Interview hier:

https://schweizer-standpunkt.ch

