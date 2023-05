Beeindruckende Zahlen von 60 Jahren kubanischer medizinischer Zusammenarbeit in der ganzen Welt (elsiglo.cl)

https://elsiglo.cl/las-impresionantes-cifras-de-60-anos-de-la-colaboracion-medica-cubana-en-el-mundo/

8 Millionen Leben wurden in 165 Ländern gerettet und 2,2 Millionen Patienten in allen Regionen der Erde behandelt. Ärzte aus Kuba führten in sechs Jahrzehnten fast 16 Millionen chirurgische Eingriffe durch, 3.2 Millionen Augenoperationen im Rahmen des Operation Miracle-Programms und mehr als 17 Millionen Impfungen wurden bei Bewohnern aller Kontinente angewendet. Die kubanische medizinische Zusammenarbeit begann in Algerien und Chile.

„Lateinische Presse“. „Oma“. Havanna. 24.05.2023 . Am 23. Mai 1963 brach die erste Brigade kubanischer Ärzte nach Algerien auf, obwohl 1960 ein kleines Team in Chile eintraf, um nach dem Erdbeben zu helfen, das dieses südamerikanische Land erschütterte, was die ersten Erfahrungen im Bereich des Gesundheitsinternationalismus nach dem Erdbeben darstellte Triumph der Revolution.

Das Datum wird in der Zentraleinheit für medizinische Zusammenarbeit von Protagonisten dieser humanistischen Arbeit gefeiert, die sechs Jahrzehnte später mit 57 medizinischen Brigaden bestehend aus 22.632 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten aufrechterhalten wird.

Dies ist eine Zusammenarbeit, die trotz der positiven Bilanz jedes gelösten Gesundheitsnotfalls nicht wenige mit Lügen und Verzerrungen zu diskreditieren und in Misskredit zu bringen. Mehr als acht Millionen Leben wurden gerettet und fast 16.000 chirurgische Eingriffe wurden durchgeführt.

Es gibt die Einsätze in Ländern, die sich im Krieg befinden oder von starken Hurrikanen, Erdbeben und Ausbrüchen von Ebola, Cholera und dem noch latenten Covid-19 verwüstet werden, bei denen der Einsatz von Sanitätsbrigaden und des Internationalen Kontingents von Ärzten, die auf Katastrophen und schwere Situationen und Epidemien spezialisiert sind, Henry Reeve, haben ihre wesentlichen Dienste geleistet.

Wächter für eine menschlichere Welt

Sehr rein, weiß wie freundliche Seelen: das ist sein Kostüm. Manche tragen eine Mütze, andere ein Stethoskop oder diverse Instrumente, eine Gruppe kennt „wundersame“ Technologien und Heilübungen. So haben zehntausende kubanische Gesundheitsspezialisten sechs Jahrzehnte lang die Geographie aller Kontinente erforscht, ohne einen anderen Schutz als den Willen zur Hilfe.

Sie sind keine Superhelden. Es geht auch nicht um Quijotes. Sie sind mutige, mutige Kubaner, Fachkräfte, die auf einer kleinen Karibikinsel ausgebildet wurden, deren DNA die Solidarität tief in sich trägt.

Seit die erste Brigade der Großen Antillen am 23. Mai 1963 nach Algerien aufbrach, war die medizinische Zusammenarbeit dieser Nation mit anderen Nationen konstant. Mehr als acht Millionen gerettete Leben in 165 Ländern machen den Wert der öffentlichen Gesundheit in Zeiten der Kubanischen Revolution aus.

Nur wenige Stunden entfernt von den verheerendsten Katastrophen, angesichts tödlicher Krankheiten, beim Aufbau primärer Gesundheitssysteme und bei der Bereitstellung ihrer Dienste in vielen Extremsituationen, unter denen der Planet in den letzten Jahren gelitten hat, haben unsere Internationalisten das Verdienst, unvorstellbare Orte zu erreichen.

Wo auch immer die heilende Seele unserer Spezialisten die Menschen berührt hat, die bleibenden Spuren, die ihre edlen Werke hinterlassen haben, sind geblieben. Es gibt keinen Patienten und kein Familienmitglied dieses Patienten, der das gutmütige Gesicht der Ärzte der Insel vergisst, die ihm das Leben gerettet, eine glückliche Geburt ermöglicht, seine Sehkraft wiederhergestellt haben und seine Hand gehalten haben, als wollte er ein Stück von sich übertragen zum Schmerz.

Solidarität im Gesundheitsbereich ist zum Banner des kubanischen Volkes geworden, dessen ständige Prämisse Ärzte und nicht Bomben sind, wie Fidel sagte, der Architekt dieser Armee „eifriger Hüter des Kostbarsten des Menschen, Apostel und Schöpfer des Menschen“. eine menschlichere Welt“.

