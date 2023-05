Warum bewegen sich US-Militärangehörige nach Peru? – Von Nick Corbishley (nakedcapitalism.com)

https://www.nakedcapitalism.com/2023/05/why-are-us-troops-heading-to-peru.html

Das angebliche Ziel der Operation besteht darin, „die Spezialoperationen des gemeinsamen Kommandos der Streitkräfte und der Nationalpolizei Perus zu unterstützen und zu unterstützen“, auch in Regionen, in denen es kürzlich zu Gewalt kam. Die meisten Menschen in Peru und den USA scheinen es nicht zu wissen (angesichts der geringen Berichterstattung in den Medien in beiden Ländern), dass US-Militärpersonal bald in Peru landen wird. Die Plenarsitzung des peruanischen Kongresses am vergangenen Donnerstag (18. Mai) genehmigte den Einmarsch von US-Truppen auf peruanischen Boden mit dem angeblichen Zweck, „Kooperationsaktivitäten“ mit den peruanischen Streitkräften und der nationalen Polizei durchzuführen. Die Resolution 4766 wurde mit 70 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen angenommen und sieht vor, dass die Truppen jederzeit zwischen dem 1. Juni und dem 31. Dezember 2023 bleiben dürfen.Die Zahl der beteiligten US-Soldaten wurde, zumindest soweit ich das beurteilen kann, nicht offiziell bekannt gegeben, obwohl eine aktuelle Erklärung des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel Lopéz Obrador, der derzeit in Peru eine Person non grata ist, nahelegt, dass es sich um etwa 700 handeln könnte Kooperations- und Schulungsaktivitäten werden in einem weiten Gebiet stattfinden, darunter Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Iquitos, Pucusana, Apurímac, Cusco und Ayacucho.

Die letzten drei Regionen im Süden Perus waren zusammen mit Arequipa und Puno von Dezember bis Februar das Epizentrum großer politischer Proteste, Streiks und Straßenblockaden, nachdem Perus gewählter Präsident Pedro Castillo gestürzt, inhaftiert und durch seinen Vizepräsidenten ersetzt wurde Dina Boluarte. Zu den Forderungen der Demonstranten gehörten:

Die Freilassung von CastilloNeuwahlenEin nationales Referendum über die Bildung einer Verfassungsversammlung als Ersatz für die aktuelle Verfassung Perus, die der ehemalige Diktator Alberto Fujimori nach seinem selbst verordneten Putsch im Jahr 1992 durchgesetzt hatte

Brutales Vorgehen gegen Proteste Es versteht sich von selbst, dass keine dieser Forderungen erfüllt wurde. Stattdessen führten die peruanischen Sicherheitskräfte, darunter 140.000 mobilisierte Soldaten, ein brutales Vorgehen durch, das im Tod von etwa 70 Menschen gipfelte. Ein im Februar veröffentlichter Bericht der internationalen Menschenrechtsorganisation Amnesty International kommt zu folgender Einschätzung:

„Seit Beginn der massiven Proteste in verschiedenen Teilen des Landes im Dezember 2022 haben die Armee und die Nationalpolizei Perus (PNP) rechtswidrig tödliche Waffen abgefeuert und andere, weniger tödliche Waffen wahllos gegen die Bevölkerung eingesetzt, insbesondere gegen indigene Völker und Bauern (landwirtschaftliche Landarbeiter) während der Unterdrückung von Protesten, was weitverbreitete Angriffe darstellt.“

Schon nächste Woche könnte sich eine unbestimmte Zahl von US-Militärangehörigen dem Aufruhr anschließen. Laut der Nachrichten-Website La Lupa besteht das angebliche Ziel ihres Besuchs darin, „Unterstützung und Unterstützung für die Spezialoperationen des Gemeinsamen Kommandos der Streitkräfte und der Nationalpolizei Perus“ während zweier Zeiträume von insgesamt sieben Monaten zu leisten: von 1. Juni bis 30. September und vom 1. Oktober bis 30. Dezember 2023.Der Sekretär der Kommission für nationale Verteidigung, innere Ordnung, alternative Entwicklung und Drogenbekämpfung, Alfredo Azurín, betonte eifrig, dass es keine Pläne für die Errichtung einer Militärbasis durch die USA in Peru gebe und dass der Einmarsch der USA nicht geplant sei. Die Streitkräfte „werden die nationale Souveränität nicht beeinträchtigen.“ Einige Kongressabgeordnete der Opposition waren anderer Meinung und argumentierten, dass der Einmarsch ausländischer Streitkräfte tatsächlich eine Bedrohung für die nationale Souveränität darstelle. Sie kritisierten die Regierung auch dafür, dass sie die Resolution ohne vorherige Debatte oder Konsultation mit den indigenen Gemeinschaften verabschiedet hatte.Die De-facto-Regierung Boluarte und der Kongress betrachten die Ankunft der US-Truppen als ein völlig routinemäßiges Ereignis. Und es stimmt, dass das US-Militär seit langem in Peru präsent ist.

So nahm beispielsweise 2017 US-Personal an

Militärübungen

teil , die gemeinsam mit Kolumbien, Peru und Brasilien im „Dreifach-Grenzgebiet“ des Amazonasgebiets durchgeführt wurden. Außerdem

betreibt

die US-Marine ein biomedizinisches Forschungslabor der Biosicherheitsstufe 3 in der Nähe von Lima sowie zwei weitere Labore (Biosicherheitsstufe 2) in Puerto Maldonado.Doch der Zeitpunkt der Operation wirft ernsthafte Fragen auf. Schließlich steht Peru derzeit unter der Kontrolle einer nicht gewählten Regierung, die von Washington stark unterstützt, aber vom peruanischen Volk mit überwältigender Mehrheit abgelehnt wird. Die Niederschlagung der Proteste im Süden Perus durch die Sicherheitskräfte des Landes – dieselben Sicherheitskräfte, denen sich bald US-Militärangehörige anschließen werden – hat zu Dutzenden Toten geführt. Der peruanische Kongress weigert sich unter völliger Missachtung der öffentlichen Meinung, Neuwahlen auszurufen.

Erst vor wenigen Tagen erließ der Oberste Gerichtshof des Landes ein Urteil, das einige Rechtswissenschaftler so interpretieren , als würde politischer Protest im Wesentlichen kriminalisiert.Während die zivilen Institutionen Perus untereinander kämpfen, haben die peruanischen Streitkräfte – laut dem mexikanischen geopolitischen Analysten Alfredo Jalife das letzte verbliebene „Rückgrat“ des Landes – die feste Kontrolle übernommen. Und damit wir nicht vergessen: Peru beherbergt einige der gleichen Mineralien, die das US-Militär als strategisch wichtig für die nationalen Sicherheitsinteressen der USA identifiziert hat, darunter auch Lithium. Wie ich außerdem in meinem Artikel vom 22. Juni 2021 feststellte: Droht in Peru nach dem historischen Wahlsieg eines linken Kandidaten ein weiterer Militärputsch? Während Perus größter Handelspartner China ist, bleiben seine politischen Institutionen – wie die von Kolumbien und Chile – an die politischen Interessen der USA gebunden:

Zusammen mit Chile ist es das einzige Land in Südamerika, das eingeladen wurde, der Transpazifischen Partnerschaft beizutreten, die später in „Umfassendes und progressives Abkommen für Transpazifische Partnerschaft“ umbenannt wurde, nachdem Donald Trump die US-Beteiligung zurückgezogen hatte.Vor diesem Hintergrund sollten die Gerüchte über einen weiteren Putsch in Peru kaum überraschen. Auch die jüngste Ernennung eines CIA-Veteranen zum US-Botschafter in Peru durch die Biden-Regierung sollte nicht in Frage kommen, wie Vijay Prashad und José Carlos Llerena Robles kürzlich berichteten: Ihr Name ist Lisa Kenna, eine ehemalige Beraterin des ehemaligen US-Außenministers Mike Pompeo, eine neunjährige Veteranin beim Central Intelligence Agency (CIA) und eine Beamtin der US-Außenministerin im Irak. Kurz vor der Wahl veröffentlichte Botschafterin Kenna ein Video, in dem sie von den engen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Peru und der Notwendigkeit eines friedlichen Übergangs von einem Präsidenten zum anderen sprach.

Es scheint mehr als wahrscheinlich, dass Kenna eine direkte Rolle beim nicht ganz so friedlichen Übergang von Präsident Castillo zum De-facto-Präsidenten Boluarte gespielt hat, nachdem er sich am 6. Dezember, einen Tag vor Pedro Castillos Sturz, mit Perus damaligem Verteidigungsminister Gustavo Bobbio Rosas getroffen hatte , um „Fragen von bilateralem Interesse“ anzugehen.

Auf Messers Schneide

Nachdem Peru jahrzehntelang von Krise zu Krise und von Regierung zu Regierung gestolpert ist, steht es auf Messers Schneide. Als Castillo, praktisch ein Niemand aus einem abgelegenen Andengebiet, der eine wichtige Rolle bei den Lehrerstreiks von 2017 gespielt hatte, im Juni 2021 auf der Welle der Wut der Bevölkerung über Perus hyperkorrupte Establishment-Parteien an die Macht ritt, ritten Perus Legionen von Armen und Ausgegrenzten hoffte, dass positive Veränderungen folgen würden. Aber es sollte nicht sein.Castillo war in Lima immer ein Außenseiter und vom ersten Tag an überfordert. Er hatte keinerlei Kontrolle über den Kongress und scheiterte kläglich daran, den rabiaten rechten Widerstand gegen seine Regierung zu überwinden. Bereits in seinem ersten Amtsjahr sah er sich zwei Amtsenthebungsversuchen gegenüber. Wie Manolo De Los Santos in People’s Dispatch schrieb , konnte Perus überwiegend in Lima ansässige politische und wirtschaftliche Elite niemals akzeptieren, dass ein ehemaliger Lehrer und Bauer aus den Hochebenen der Anden Präsident werden könnte. Am 7. Dezember bekamen sie endlich, was sie wollten: Castillos Amtsenthebung. Nur wenige Stunden vor einer dritten Anhörung zum Amtsenthebungsverfahren erklärte er im nationalen Fernsehen, dass er den Kongress auflösen und eine „außergewöhnliche Notstandsregierung“ einsetzen und eine verfassungsgebende Versammlung einberufen werde. Es war ein präventiver Akt völliger Verzweiflung von einem Mann, der keinen Einfluss auf das Militär oder die Justiz hatte, keinerlei Kontrolle über den Kongress hatte und sogar die Unterstützung seiner eigenen Partei verloren hatte. Stunden später wurde er angeklagt, von seinem eigenen Sicherheitsdienst festgenommen und ins Gefängnis gebracht, wo er bis heute verbleibt.Castillo ist zwar nicht im Bilde, aber in Peru herrscht weiterhin politische Instabilität. Die De-facto-Regierung und der Kongress Boluarte werden vom peruanischen Volk allgemein verachtet. Laut der jüngsten Umfrage des Instituts für peruanische Studien (IEP) lehnen 78 % der Peruaner Boluartes Präsidentschaft ab, während nur 15 % zustimmen. Noch weniger beliebt ist der Kongress mit einer öffentlichen Missbilligungsrate von 91 %. 41 Prozent glauben, dass die Proteste zunehmen werden, während 26 Prozent glauben, dass sie gleich bleiben werden.

Unterdessen blockiert der peruanische Kongress weiterhin Parlamentswahlen

Perus „strategische“ Ressourcen

Wie regelmäßige Leser wissen, nimmt das Interesse der EU und der USA an Lateinamerika rapide zu, da sich der Wettlauf um Lithium, Kupfer, Kobalt und andere Elemente, die für die sogenannte „saubere“ Energiewende unerlässlich sind, verschärft. Es ist ein Rennen, das China bisher ziemlich leicht gewonnen hat.Peru ist nicht nur einer der größten Handelspartner Chinas in Lateinamerika; Es ist die Heimat des einzigen Hafens Lateinamerikas, der vollständig von chinesischem Kapital verwaltet wird. Auch wenn Peru nicht zum Lithiumdreieck (Bolivien, Argentinien und Chile) gehört, verfügt es doch über bedeutende Vorkommen des weißen Metalls.

Einer Schätzung zufolge befinden sich hier die sechstgrößten Hartgesteins-Lithiumvorkommen der Welt. Es ist außerdem der weltweit zweitgrößte Produzent von Kupfer, Zink und Silber – drei Metalle, die voraussichtlich auch eine wichtige Rolle bei der Förderung erneuerbarer Energietechnologien spielen werden.Mit anderen Worten: Es steht viel auf dem Spiel, wie sich Peru politisch entwickelt und welche wirtschaftlichen und geopolitischen Allianzen es bildet. Auch sein direkter Nachbar im Norden, Ecuador, befindet sich in einer schweren politischen Krise, die wahrscheinlich das Ende der mit den USA verbündeten Regierung Guillermo Lasso und die Machtübergabe an die Partei von Rafael Correa und ihre Verbündeten bedeuten wird.Und die US-Regierung und das Militär haben kein Geheimnis aus ihrem Interesse an den Mineralvorkommen gemacht, die Länder wie Peru im Untergrund besitzen. In einer Ansprache vor dem in Washington ansässigen Atlantic Council am 19. Januar sprach General Laura Richardson, Chefin des US-Südkommandos, überschwänglich über Lateinamerikas reiche Vorkommen an „seltenen Erden“ und „das Lithiumdreieck – Argentinien, Bolivien, Chile“. “, die „größten Ölreserven [und] leichtes, süßes Rohöl, die vor Guyana entdeckt wurden“, Venezuelas „Öl, Kupfer, Gold“ und die Tatsache, dass Lateinamerika „31 % des weltweiten Süßwassers in dieser Region“ beherbergt.

Sie erläuterte auch, wie Washington zusammen mit dem US Southern Command aktiv über den Verkauf von Lithium im Lithiumdreieck an US-Unternehmen über sein Botschaftsnetz verhandelt, mit dem Ziel, US-Gegner (z. B. China und Russland) „auszuboxen“. ) und endete mit den bedrohlichen Worten: „Diese Region ist wichtig. Es hat viel mit der nationalen Sicherheit zu tun. Und wir müssen unser Spiel verbessern.“Da stellt sich die Frage: Ist dies der erste Schritt im Prozess der Intensivierung durch die US-Regierung und das Militär?Der frühere Präsident Boliviens Evo Morales, der ein oder zwei Dinge über US-Interventionen in der Region weiß, da er 2019 an der Spitze eines von den USA unterstützten rechten Putschs stand, scheint das sicherlich zu glauben. Vor ein paar Tagen twitterte er folgende Nachricht:

Die Genehmigung des peruanischen Kongresses für den Einmarsch und die Stationierung von US-Truppen für sieben Monate bestätigt, dass Peru von Washington aus unter der Schirmherrschaft des Südkommandos regiert wird.Das peruanische Volk ist mächtigen ausländischen Interessen unterworfen, die von illegitimen Mächten vermittelt werden, denen es an Volksvertretung mangelt.Die größte Herausforderung für arbeitende Menschen und indigene Völker besteht darin, ihre Selbstbestimmung, ihre Souveränität und ihre natürlichen Ressourcen zurückzugewinnen.Mit dieser Genehmigung der peruanischen Rechten warnen wir davor, dass die Kriminalisierung von Protesten und die Besetzung der US-Streitkräfte einen repressiven Staat festigen werden, der die Souveränität und den regionalen Frieden in Lateinamerika beeinträchtigen wird.

Mexikos Präsident Andrés Manuel Lopéz Obrador, der sich weigert, Boluarte (den er den „großen Usurpator“ nennt) als peruanischen Präsidenten anzuerkennen und kürzlich von republikanischen US-Gesetzgebern mit einer direkten militärischen Intervention der USA in Mexikos Drogenkriegen gedroht wurde, hatte eine Botschaft an die USA Regierung diese Woche: „[Die Entsendung von Soldaten nach Peru] verfolgt lediglich eine interventionistische Politik, die überhaupt nicht zum Aufbau brüderlicher Bindungen zwischen den Völkern des amerikanischen Kontinents beiträgt.“Bedauerlicherweise scheint die US-Regierung kein Interesse daran zu haben, brüderliche Bindungen mit den Völkern des amerikanischen Kontinents aufzubauen, sofern dies überhaupt jemals der Fall war. Stattdessen geht es darum, die Monroe-Doktrin für das 21. Jahrhundert zu modernisieren. Seine strategischen Rivalen sind dieses Mal nicht westeuropäische Nationen, die mittlerweile kaum mehr als Vasallen der USA sind (wie ein aktuelles Papier des European Council of Foreign Relations mit dem Titel „Die Kunst der Vasallisierung“ fast zugibt), sondern China und Russland.

