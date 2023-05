Chinesischer Batteriehersteller CATL kündigt die Produktion einer Superbatterie an, die über eine Leistungsdichte von 500 Wh/kg verfügt und sogar für den Lufttransport geeignet sein wird.

China hat jetzt den Beginn einer universellen Elektrifizierung angekündigt. Der Batteriehersteller CATL bezeichnet die Technologie als ‚Condensed Battery‘. Dabei kommen biomimetische Elektrolyten im kondensierten Zustand zum Einsatz.

Leichtere Batterien sind auch Voraussetzung für Anwendungen im Schiffs- oder Flugverkehr. Eine Serienfertigung soll sich schnell realisieren lassen und könnte noch in diesem Jahr beginnen.

Weitere Forschungsgebiete

Darüberhinaus engagiert sich CATL auch bei der Natriumtechnologie. Die günstigen Akkus verzichten auf Cobalt, auf Nickel und Lithium. CATL gibt den Preis je Kilowattstunde mit etwa 30 US-Dollar an, ca 30% der Kosten von Lithium-Ionen-Akkus. Allerdings sind solche Natrium-Batterien deutlich größer als vergleichbare Lithium-Varianten.

