Craig Murray: Sy Hersh und die Art, wie wir jetzt leben -Von Craig Murray (consortiumnews.com)

Es ist ein klarer Indikator für das Verschwinden der Freiheit in unseren sogenannten westlichen Demokratien, dass Sy Hersh, der wohl größte lebende Journalist, diese monumentale Offenbarung nicht auf die Titelseiten der Washington Post oder der New York Times bringen kann, sondern sich selbst überlassen muss – im Netz veröffentlichen.

Hersh erzählt die Geschichte der US-Zerstörung der Nordstream-Pipelines in forensischen Details und nennt Datum, Uhrzeit, Methode und beteiligte Militäreinheiten. Er umreißt auch die Bedeutung der norwegischen Streitkräfte, die bei der Operation mit der US-Marine zusammenarbeiten.

Ein Punkt, den Sy nicht besonders hervorhebt, aber der es wert ist, mehr erwähnt zu werden, ist, dass Norwegen und die USA natürlich die beiden Länder sind, die in enormem Maße finanziell von der Sprengung der Pipeline profitiert haben.

Beide haben nicht nur enorme Exportüberschüsse durch den Anstieg der Gaspreise erzielt, Norwegen hat russisches Gas in Höhe von etwa 40 Milliarden Dollar pro Jahr direkt ersetzt. Ab 2023 werden die Vereinigten Staaten in dieser Liste hinter Norwegen auf dem zweiten Platz erscheinen, nachdem in den letzten zwei Monaten zwei neue Terminals für verflüssigtes Erdgas in Deutschland eröffnet wurden, die gebaut wurden, um russisches Gas durch Lieferungen aus den USA und Katar zu ersetzen.

Russland hat also massiv finanziell durch die Zerstörung von Nordstream verloren und wer hat davon profitiert? Die USA und Norwegen, die beiden Länder, die die Pipeline gesprengt haben.

Aber natürlich hat dieser Krieg nichts mit Geld oder Kohlenwasserstoffen zu tun, sondern es dreht sich alles um Freiheit und Demokratie….

Um auf Hershs Bericht zurückzukommen, besonders interessant ist die Reihe von Entscheidungen, die getroffen wurden, um eine Einstufung der Operation auf verschiedene Weise zu vermeiden, die eine Meldung an den Kongress erfordern würde. In Bezug auf die Geschichte der Vereinigten Staaten sollte dies eine große Sache sein.

Dass die Exekutive ohne Zustimmung des Gesetzgebers eine Kriegshandlung begeht, ist grundsätzlich verfassungswidrig. Aber das ist einer dieser kuriosen Überbleibsel der Demokratie, die der neoliberale Elitenkonsens heutzutage stillschweigend umgehen kann.

Hersh legt den bekannten Hintergrund in überzeugenden Details dar, einschließlich der Tatsache, dass die US-Amerikaner, angefangen bei US-Präsident Joe Biden, offen angekündigt haben, was sie tun würden.

Aber was mich an der ganzen Geschichte am meisten beunruhigt, ist die einhellige Komplizenschaft der Mainstream-Medien, die das völlig Offensichtliche ignorieren.

Die Medienlinie, die hier unerbittlich von der BBC und den Konzernmedien nachgeplappert wurde, war, dass die Russen wahrscheinlich selbst die Pipeline gesprengt hätten , für die sie so große Ressourcen und drei Jahrzehnte intensiver diplomatischer Aktivitäten aufgewendet hätten und die der Schlüssel zu Russlands sein sollte wichtigste Einnahmequelle für die nächsten 40 Jahre.

Das war immer buchstäblich unglaublich. Man müsste verrückt sein, um es zu glauben.

Wie die große Lüge funktioniert

Es hat mich tatsächlich nicht nur gelehrt, dass wir uns wirklich im Bereich des Totalitarismus und der Großen Lüge befinden, sondern ich habe auch etwas sehr Wichtiges darüber gelernt, wie die Große Lüge funktioniert.

Das Geheimnis ist nicht, dass die Leute wirklich an eine unverschämte Behauptung glauben. Das Geheimnis ist, dass die Menschen wirklich glauben, dass sie sich in einem Kampf des Guten gegen das Böse befinden, und dass es notwendig ist, die geförderte Erzählung zu akzeptieren, um das Böse zu bekämpfen.

Nicht hinterfragen, einfach folgen. Wenn Sie in Frage stellen, fördern Sie das Böse.

Ich bin sicher, dass es so funktioniert.

Staatliche und korporative Stenographenjournalisten sind eigentlich intelligente Individuen. Wenn sie darüber nachdachten, würden sie erkennen, dass das Narrativ, Russland habe seine eigene Pipeline in die Luft gesprengt, offensichtlicher Unsinn ist.

Aber sie sind davon überzeugt, dass es moralisch falsch ist, darüber nachzudenken.

Weshalb keiner von ihnen die ebenso verrückten Behauptungen in Frage stellte, dass Russland wiederholt seine eigenen Streitkräfte beschoss , die das Kernkraftwerk Saporischschja besetzten. Das ist auch der Grund, warum keiner von ihnen die völlig lächerliche offizielle Version der Skripal-Geschichte in Frage stellte.

Ich habe zuvor die Anekdote erzählt, als ich im Foreign and Commonwealth Office arbeitete und einen guten Freund fragte, ob er wirklich an die Fehlinformationen über irakische Massenvernichtungswaffen (MVW) glaube, an denen er beteiligt war.

Er antwortete, indem er auf das Videospiel „Championship Manager“ (jetzt umbenannt in „Football Manager“) verwies, das wir früher zusammen gespielt hatten. Er sagte, als er im Spiel war, war es immersiv, er war Manager von Liverpool und es hat ihn vollständig absorbiert.

