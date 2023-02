BRICS verbindet sich mit PEAKS: Die nächste Expansionswelle (moderndiplomacy.eu)

https://moderndiplomacy.eu/2023/02/11/brics-reaching-out-to-peaks-the-next-wave-of-expansion/

Im Laufe des Jahres 2022 hat das Thema der BRICS-Erweiterung eine bemerkenswerte Dynamik angenommen, da Chinas BRICS+-Initiative in einigen der größten Entwicklungsländer zunehmend Bestrebungen geweckt hat, der BRICS-Gruppierung beizutreten. Länder aus verschiedenen Regionen wie Argentinien, die Türkei, Saudi-Arabien, Algerien und andere haben Interesse an einem Beitritt zu BRICS bekundet. Die BRICS-Staaten versprachen, die Möglichkeit zu prüfen, die nächsten Schritte zur Erweiterung der Mitgliedschaft zu unternehmen, wobei eines der Hauptziele die Entscheidung über die Kriterien für neue Mitglieder sei. Sobald diese Kriterien vereinbart sind, werden sie den Grundstein für die Bildung einer zweiten Welle oder einer zweiten Generation von BRICS-Volkswirtschaften legen.

Zu den Schlüsselkriterien, die wahrscheinlich in der von den Kern-BRICS-Ländern zusammengestellten Liste gehören, gehören die Rolle, die das Kandidatenland in seiner Region spielt, sowie die gemeinsame Nutzung der BRICS-Werte, die sich wiederum im Umfang der Zusammenarbeit widerspiegeln können mit BRICS im Rahmen der BRICS+-Aktivitäten. Ein weiteres mögliches Kriterium könnte eine ausgewogene Vertretung der Hauptregionen der Entwicklungsländer im BRICS/BRICS+-Kreis sein, was bedeutet, dass repräsentative Länder aus jeder der Hauptregionen des globalen Südens ausgewählt werden. Diese Kriterien können den Kreis der Länder, die als zweite BRICS-Welle angesehen werden können, möglicherweise auf die folgenden Schwellenländer eingrenzen:

Ostasien: Indonesien als G20-Mitglied und größte Volkswirtschaft in ASEAN

als G20-Mitglied und größte Volkswirtschaft in ASEAN Südasien: Pakistan als zweitwichtigste Wirtschaftsmacht in Südasien nach Indien

als zweitwichtigste Wirtschaftsmacht in Südasien nach Indien Afrika: Ägypten als eine der führenden Wirtschaftsmächte Afrikas

als eine der führenden Wirtschaftsmächte Afrikas Lateinamerika: Argentinien als eines der Schwergewichte in Lateinamerika

als eines der Schwergewichte in Lateinamerika Eurasien: Kasachstan als zweitgrößte Volkswirtschaft im GUS-Raum

als zweitgrößte Volkswirtschaft im GUS-Raum Naher Osten: Saudi-Arabien als führende Volkswirtschaft im Nahen Osten

Die resultierende Gruppierung kann als InPEAKS bezeichnet werden, oder PEAKS kann einfacher eine Gruppierung darstellen, die eng mit den BRICS-Kerngruppen unter dem Dach des BRICS+-Prozesses zusammenarbeitet. Wichtig ist, dass alle oben genannten Volkswirtschaften (außer Pakistan) bereits an den BRICS+-Formaten teilgenommen und sich entweder formell beworben oder Interesse bekundet haben, der BRICS-Gruppierung beizutreten. In Bezug auf Pakistan legen seine Unterstützung für BRICS und BRICS+ sowie ein konsistenter Ansatz für Kriterien, die im gesamten EM-Raum angewendet werden, nahe, dass Pakistan Teil des BRICS+-Kreises werden muss – wie Vladimir Morozov und Andrew Korybko zu Recht betonten. Pakistan ist aktiv Teilnehmer der wichtigsten regionalen Projekte in Eurasien, wie BRI und SCO [1] .

Bereits 2018 wurde das PEAKS/InPEAKS-Konzept unter der Prämisse vorangetrieben, dass „vielleicht zu viel Besessenheit von Fragen bezüglich der formellen Erweiterung der BRICS-Kernmitgliedschaft besteht, wenn es in Wirklichkeit um die Förderung der Entwicklung „neuer BRICS“ geht Finanzsysteme anderer Entwicklungsländer (siehe Y. Lissovolik. A Look at BRICS Derivatives and Alter Egos, Valdai Club, 2018) [2] . Mit der Agenda einer Ausweitung der vollwertigen BRICS-Mitgliedschaft, die in diesem Jahr in den Vordergrund rückt, kann die PEAKS/InPEAKS-Gruppe als ein Kreis von BRICS-Volkswirtschaften der zweiten Generation angesehen werden, die mit der Zeit den BRICS in einem erweiterten Kern oder einer erweiterten Form beitreten könnten einen erweiterten Kreis von Schwergewichten, die regelmäßig an den Diskussionen und Entscheidungen des BRICS+-Kreises teilnehmen.

Tatsächlich werden weitere Iterationen des BRICS+-Formats in den kommenden Jahren dazu dienen, engere Beziehungen zwischen BRICS und ihren Verbündeten aus dem InPEAKS-Kreis aufzubauen. Die Erfolgsbilanz dieser BRICS-InPEAKS-Kooperation kann als Grundlage für mögliche weitere Schritte zur Erweiterung des BRICS-Kerns dienen. In dieser Hinsicht könnte eine zügige Erweiterung des BRICS-Kerns im Jahr 2023 den Nachteil haben, dass eine solche Erfolgsbilanz nicht erstellt und bewertet werden kann, bevor die nächste Erweiterungswelle unternommen wird. Mit anderen Worten, es muss mehr jährliche BRICS+-Zyklen mit den Hauptkandidaten für eine BRICS-Erweiterung (mit einer konkreten, pragmatischen und ehrgeizigen Agenda im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit) geben, bevor eine endgültige Entscheidung über die Erweiterung getroffen wird. Wenn Werte und neue Global Governance als Leitprinzipien im Expansionsprozess dienen sollen,

Abgesehen von dem oben genannten Weg, eine Gruppe von Schwergewichten zu bilden, die danach streben, Mitglieder des Kerns zu werden, ist ein weiterer Ansatz für BRICS+ die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Integrationsblöcken und regionalen Organisationen, in denen BRICS/BRICS+-Länder Mitglieder sind. Der Kern dieses Formats kann auf der Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten/vorrangigen regionalen Projekten der BRICS-Mitglieder basieren: BIMSTEC (Südasien), Eurasische Wirtschaftsunion, Afrikanische Union, MERCOSUR (Lateinamerika), Shanghai Cooperation Organization (Asien). Ein solches Format hat den Vorteil, dass es in Bezug auf die kleinen und mittleren Volkswirtschaften des globalen Südens deutlich integrativer ist. Diese Plattform ermöglicht es auch so einflussreichen regionalen Gruppierungen wie der Afrikanischen Union, eine wesentliche Rolle bei der Förderung einer größeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit in den Weiten des globalen Südens zu spielen.

Der BEAMS-Ansatz kann entweder als Alternative zum Ausbau im Kern oder als ergänzender Track im Rahmen von BRICS+ angesehen werden. Die Kombination der PEAKS- und BEAMS-Tracks kann den Vorteil haben, dass das gesamte BRICS+-Format umfassend ist, während es gleichzeitig auch eine Ausrichtung aufstrebender Schwergewichte ermöglicht, um zunehmend synchron mit BRICS zu agieren. Eine größere Offenheit und Synchronizität innerhalb des globalen Südens auf der Ebene von Ländern und Makroregionen könnte eines der bedeutendsten Potenziale zur Ankurbelung des globalen Wirtschaftswachstums bergen. Mit Lulas Comeback, dem Aufstieg der Afrikanischen Union auf der Weltbühne sowie China und Indien, die zu den wichtigsten Wachstumsmotoren für die Weltwirtschaft werden, bietet die aktuelle Krise eine einzigartige Gelegenheit für den globalen Süden, mehr Solidarität und Synchronität auf der Welt zu schmieden internationale Arena.

