Okinawa steht vor einer Krise. Dies ist ein Solidaritätsaufruf – Von Bruce Gagnon (Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space)

https://space4peace.blogspot.com/2023/02/okinawa-faces-crisis-this-is-appeal-for.html

An: Alle Leute, die glauben, dass Frieden die bessere Option ist

Von: Keine Schlacht von Okinawa mehr: Nuchi du Takara (Das Leben ist ein Schatz) Volksvereinigung

Ko-Vertreter: Hiroji Yamashiro; C. Douglas Lummis (und andere).

Kontaktadresse: Ideaspeddler@gmail.com

Wie Sie vielleicht wissen, haben die Regierungen der USA und Japans angekündigt, dass die „Southwest Islands“ im Falle eines „Taiwan-Kontingents“ zu einem Kriegsgebiet werden. „Kontingenz“ ist eine sanftere Art, „Krieg“ zu sagen, und „Südwestinseln“ bedeutet das Ryukyu-Archipel: Okinawa.

Die beiden Regierungen sagen das nicht einfach so voraus. Sie arrangieren es so, dass es geschieht. Das heißt, entlang der äußeren Inseln des Ryukyu-Archipels bauen sie neue Raketenstartplätze, die auf China zielen – dies zusätzlich zu den beeindruckenden Angriffsbasen, die bereits auf der Hauptinsel von Okinawa liegen. Sollte eine dieser Raketen tatsächlich auf das chinesische Festland oder auf chinesische Marineschiffe abgefeuert werden, hat das chinesische Militär nach internationalem Kriegsrecht das Recht, das Feuer zu erwidern. Der Bürgermeister von Naha [Okinawa] hat bereits mit der Durchführung von Zivilschutzübungen begonnen.

Dies ist nicht nur ein Thema für prinzipielle Pazifisten, die glauben, dass jeder Krieg abgeschafft werden sollte. Einen Krieg in einem neutralen Land zu führen, ist eine Verletzung des Kriegsrechts an sich. Okinawa ist nicht nur neutral, es ist in keiner Weise, Gestalt oder Gestalt Partei dieses Krieges. Okinawa hat keinen Streit mit China. Viele sehen dies als Wiederholung der Schlacht von Okinawa und fragen: Sollen wir wieder die Opferfiguren (sute-ishi auf Japanisch) sein?

In Okinawa bildet sich jetzt eine neue Bewegung, die auf die groteske Absurdität hinweist, diesen Krieg in Okinawa zu führen, und einen Verhandlungsfrieden fordert. Bitte verstehen Sie: Dies ist eine Bewegung, die Menschen umfassen kann, die die Notwendigkeit einiger Kriege akzeptieren, aber nicht diesen. (Sogar engagierte Soldaten können mit vollkommener Konsequenz einen Verhandlungsfrieden fordern.)

Für den 26. Februar, Okinawa-Zeit, ist eine große Versammlung geplant, um gegen die erneute Verwandlung Okinawas in ein Kriegsgebiet zu protestieren und Verhandlungen zu fordern. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie diese Aktion entweder als Organisation oder als Einzelpersonen unterstützen könnten – und dies entweder durch eine einfache Aktion am selben Tag oder durch das Senden von Unterstützungsbotschaften.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen … Related