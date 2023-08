Fallstudien: US-Militärhilfe in Afrika funktioniert nicht. Autoren befürchten, dass Washington ihre Warnungen nicht beherzigen, sondern in einer Zeit des Großmachtwettbewerbs noch ausweiten wird. (responsiblestatecraft.org)

Case studies: US military assistance in Africa doesn’t work Die jüngste Serie von Militärputschen in der Sahelzone sollte zu einer grundlegenden Neubewertung der militärischen und sicherheitspolitischen Unterstützung der USA für fragile afrikanische Staaten führen, so ein neuer Bericht des Chicago Council on Global Affairs, der eine stärkere Konzentration auf die Verbesserung der Regierungsführung fordert.



„Militäraktionen mögen das Problem des Terrorismus unterdrücken, aber sie werden nicht die zugrunde liegenden Bedingungen beseitigen, die ihn nähren“, heißt es in dem Bericht. „Nur eine verbesserte Regierungsführung kann diese Missstände beseitigen, was bedeutet, dass eine gute Regierungsführung die Grundlage für langfristige Stabilität ist.



„Es ist an der Zeit, das Drehbuch umzudrehen“, argumentieren die Autoren des Berichts. „Die US-Politik in Afrika hat zu lange der kurzfristigen Sicherheit zum Nachteil der langfristigen Stabilität Vorrang eingeräumt, indem sie die Bereitstellung militärischer Sicherheitshilfe in den Vordergrund stellte. Diese Strategie hat jedoch weder für Sicherheit in Afrika gesorgt noch die Bedrohungen für die Vereinigten Staaten und ihre Interessen verringert.



Neben anderen Empfehlungen enthält der 67-seitige Bericht mit dem Titel „Less is More: A New Strategy for US Security Assistance to Africa“ (Eine neue Strategie für die US-Sicherheitshilfe in Afrika), der mehrere Fallstudien enthält, wird dazu aufgerufen, den Einsatz von Sicherheitshilfe bei Partnern einzuschränken, die sich nicht zu den für den Aufbau langfristiger Stabilität erforderlichen Reformen verpflichten. Und es wird befürchtet, dass das neue Paradigma des „Großmächtewettbewerbs“ zwischen den USA und Russland oder China zu einer noch stärkeren Abhängigkeit von militärischer Hilfe führen könnte.



„Die Zunahme des Großmächtewettbewerbs verschärft das Risiko, dass das nationale Sicherheitsestablishment der USA seine Strategie der Sicherheitskooperation in der Region verdoppelt, weil es befürchtet, dass andernfalls ein Vakuum entstehen würde, das Amerikas Konkurrenten füllen könnten“, heißt es in dem Bericht. „In Wirklichkeit ist das Argument für eine selektivere Verteilung der Sicherheitshilfe mit der Rückkehr des Großmächtewettbewerbs sogar noch stärker, da Werte und Ansehen immer wichtiger werden, wenn es darum geht, Unterstützung für die Vereinigten Staaten gegenüber anderen Großmächten zu gewinnen.“



Der Bericht, der von Elizabeth Shackelford, Ethan Kessler und Emma Sanderson verfasst wurde, erschien kurz nach einem Militärputsch gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten, der bei der Terrorismus- und Aufstandsbekämpfung sowohl in Niger als auch in der gesamten Sahelzone und in Westafrika besonders eng mit Paris und Washington zusammengearbeitet hatte. Niger, das eine Drohnenbasis mit rund 1100 US-Soldaten beherbergt, hat seit 2016 rund 500 Millionen US-Dollar an Sicherheits- und Militärhilfe aus den USA erhalten.



Der Coup war der sechste in den beiden Regionen seit 2020. Offiziere, die in den letzten drei Jahren zumindest eine gewisse US-Ausbildung erhalten haben, spielten eine Schlüsselrolle bei den Putschen in Mali (2020), Guinea (2021), Tschad (2021), Burkina Faso (2022) und jetzt Niger. Obwohl die US-Ausbildung normalerweise Kurse über Menschenrechte und die Achtung der zivilen Herrschaft umfasst, deutet die Bilanz darauf hin, dass diese Bemühungen bestenfalls begrenzte Auswirkungen hatten.

„Anstatt davon auszugehen, dass Sicherheitshilfe die Stabilität erhöht und unseren Einfluss vergrößert, sollte die US-Regierung erkennen, dass Sicherheitshilfe in den Händen von schwachen, fragilen oder illiberalen Staaten von Natur aus riskant ist“, heißt es in dem Bericht. „Dementsprechend sollte sie die Sicherheitshilfe sparsam einsetzen und erst dann, wenn sie zu dem Schluss gekommen ist, dass die Vorteile, sollten sie erreichbar sein, wahrscheinlich die langfristigen Kosten überwiegen.



Der Bericht enthält länderspezifische Fallstudien zu Burkina Faso, Kamerun und Äthiopien. In allen drei Ländern konnte die Unterstützung des Sicherheitssektors die terroristische Bedrohung, die mit der US-Hilfe bekämpft werden sollte, nicht verhindern oder beenden, erleichterte missbräuchliches Verhalten des Militärs des Partnerlandes und trug letztlich langfristig zu größerer Instabilität bei.



Neben anderen Empfehlungen drängt der Bericht darauf, dass das Außenministerium die militärischen Einheiten der Empfängerländer gründlicher überprüft und beaufsichtigt und dass die US-Geheimdienste Menschenrechtsverletzungen, die von den Militär- und Sicherheitskräften der Empfängerländer begangen werden, verfolgen und melden, um andere US-Behörden zu beraten und frühzeitig vor destabilisierendem Verhalten zu warnen, das zu Konflikten führen kann.



Alle neuen oder geplanten Sicherheitshilfeprogramme sollten einer „vollständigen und systematischen Risikobewertung“ unterzogen werden, „um mögliche Auswirkungen auf langfristige US-Interessen zu berücksichtigen, wie etwa Fragen der Staatsführung, die sich auf die politische Stabilität auswirken, einschließlich antidemokratischer Tendenzen, der Verschärfung ethnischer Konflikte, der ungleichen Verteilung von Ressourcen und staatlichen Dienstleistungen sowie der Rechenschaftspflicht der Sicherheitsdienste“.



Es wird auch eine viel stärkere und aggressivere Kontrolle der US-Sicherheitshilfeprogramme durch den Kongress und die Schließung von Schlupflöchern in den so genannten Leahy-Gesetzen, die die Unterstützung missbräuchlicher Einheiten verbieten.



Washington sollte nicht nur der nichtmilitärischen Hilfe und dem „Soft-Power-Engagement“ größere Priorität einräumen, sondern auch mehr Sicherheitshilfe über regionale Gremien wie die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten kanalisieren, anstatt die Länder direkt zu unterstützen, in denen die Führung schwach und der Schutz der Zivilbevölkerung fraglich ist.

