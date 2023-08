Der dreitägige Gipfel, der am Dienstag in Johannesburg begann, zeigt, wie Washington darum kämpft, Einfluss auf den riesigen, sich entwickelnden globalen Süden auszuüben, stellt „Newsweek“ fest.

„Die USA liegen im globalen Süden hinter Ländern wie Russland, Indien und China zurück“, sagte Akhil Ramesh, Senior Fellow beim Pacific Forum in Hawaii, gegenüber Newsweek. „Der globale Süden hat nicht diese besondere Solidarität wie mit Nationen wie China und Indien. Als Opfer des westlichen Imperialismus/Kolonialismus und angesichts ähnlicher Herausforderungen beim Wiederaufbau und der Entwicklung verfügen sie über eine einzigartige Solidarität.“

„Der Ansatz der USA besteht weiterhin darin, dass sie Nationen des globalen Südens als Schachfiguren in ihrem künftigen, größeren Kalt-/Heißkonflikt mit China oder Russland nutzen“, fügte Ramesh hinzu. „Das hat ihnen verständlicherweise nicht dabei geholfen, Freunde zu gewinnen.“

Diese Solidarität gilt weiterhin Putin, der in den letzten Jahren die Kontakte seines Landes zu Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika, beschleunigt hat. Moskaus Annäherungsversuche stießen auf anhaltendes Interesse, wie der jüngste Russland-Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg zeigte. An dem Gipfel nahmen 16 afrikanische Staatsoberhäupter und Vertreter von 25 weiteren afrikanischen Ländern teil, obwohl der Westen Putin Kriegsverbrechen vorgeworfen hat, was zu einem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs führte, und der Bewaffnung von Nahrungsmitteln durch die Bombardierung der Getreideinfrastruktur und der Ermöglichung eines Abkommens sorgte dafür, dass der weitere Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer zusammenbrach.

Ramesh argumentierte, dass die Nationen des globalen Südens „Peking und Moskau einfach nicht auf die gleiche Weise sehen wie der Westen“ und stattdessen neue Chancen sehen, wo traditionelle Mechanismen versagt haben. „Als es also eine Gruppe gab, die eine Alternative zur vom Westen geführten Weltordnung/Weltvision präsentierte“, fügte er hinzu, „sprangen die Nationen schnell auf den Zug auf.“

Die Koalition erwägt die Aufnahme neuer Mitglieder wie Iran und Saudi-Arabien. Weitere Bewerber sind Algerien, Argentinien, Bahrain, Bangladesch, Weißrussland, Bolivien, Kuba, Ägypten, Äthiopien, Honduras, Indonesien, Kasachstan, Kuwait, Marokko, Nigeria, die Palästinensische Autonomiebehörde, Senegal, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate und Venezuela und Vietnam, so die jüngste Zählung, die der südafrikanische Außenminister Naledi Pandor letzte Woche vorgelegt hat.

Südafrika, der derzeitige Vorsitz, ist die einzige Nation, die dem 2001 gegründeten informellen BRIC-Block hinzugefügt wurde. Russland leitete die Initiative, Brasilien, China und Indien zum ersten Gipfel im Jahr 2009 sowie Südafrika zusammenzubringen wurde im folgenden Jahr aufgenommen.

Mvemba Phezo Dizolele, Direktor des CSIS-Afrika-Programms, betonte die Bedeutung des Gastgeberlandes selbst und sagte, die BRICS-Mitgliedschaft habe „die Position Südafrikas unter den blockfreien Ländern gestärkt“ in einer Zeit der Polarisierung in der globalen Geopolitik. „Die blockfreien Länder waren zumindest mit den westlichen Ländern völlig uneins, vor allem ideologisch, weil sie sich weder mit den Russen noch mit den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten verbünden wollten“, sagte Dizolele.

Ein wichtiges Ziel für die Teilnehmer des Gipfels „wird darin bestehen, ihre Ernüchterung gegenüber der US-Führung oder zumindest der von den USA geführten Koalition auf der ganzen Welt zu besprechen und zu besprechen, wie sich diese Weltordnung nachteilig auf die Länder des globalen Südens auswirkt“, sagte Mvemba Phezo Dizolele und wies darauf hin „Dies wird eine Zeit sein, in der sie nach einer Alternative zu dieser Macht suchen werden.“

Mrityunjay Tripathi, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Public Policy Research Centre in Neu-Delhi, betont: „Das wachsende Interesse an BRICS deutet darauf hin, dass die Versuche der USA, Einfluss zu gewinnen, insbesondere im globalen Süden, nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen geführt haben … Der Aufstieg.“ Die Gründung der BRICS-Staaten ist ein Zeichen für eine Verschiebung der Machtdynamik von der traditionell westlich dominierten Weltordnung hin zu einem multipolareren globalen Szenario.“

Ein wesentlicher Teil dieses von Tripathi identifizierten Wandels war nicht nur die Expansion, sondern auch die Vision der „Einführung einer gemeinsamen Währung“, etwas, das „das Engagement der Gruppe für einen langfristigen nachhaltigen Fortschritt im globalen Süden weiter festigt“.

„Eine gemeinsame Währung wird nicht nur den Handel innerhalb der BRICS-Staaten ankurbeln“, fügte er hinzu, „sondern auch die hohen Dollar-Umrechnungskosten internationaler Transaktionen beseitigen.“

Shen Shiwei, ein Journalist und Analyst mit Erfahrung in chinesischen Geschäftsbeziehungen in Afrika und im Nahen Osten, argumentierte, dass der US-Dollar weiterhin einen erheblichen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz habe und etwa 59 Prozent der weltweiten Devisenreserven ausmache.

Dennoch haben eine Reihe von Ländern, insbesondere Mitglieder der BRICS-Staaten, dazu aufgerufen, den bilateralen Handel in ihren eigenen Landeswährungen abzuwickeln, und die Idee einer gemeinsamen Währung wird zunehmend vertreten. Im April hielt Lula im Hauptquartier der New Development Bank eine leidenschaftliche Rede, in der er sich gegen die Vorstellung aussprach, dass „alle Länder gezwungen sind, ihren Handel durch den Dollar abzuwickeln“.

Die Botschaft hat bei bestehenden und potenziellen BRICS-Mitgliedern weiterhin Anklang gefunden. „Noch wichtiger ist, dass BRICS nicht die westliche Hegemonie in Mentalität und Realität kopieren will, die zu viele Probleme in den globalen Süden gebracht hat.“

Im Gegensatz zur G7 „hat der BRICS-Mechanismus den Forderungen des globalen Südens, insbesondere der marginalisierten Länder, nachgekommen, eine gemeinsame Agenda voranzutreiben und den Aufbau einer integrativeren, repräsentativeren, gerechteren und gerechteren globalen Architektur voranzutreiben“, argumentierte Shen. „BRICS ist kein exklusiver Club oder kleiner Kreis, sondern eine große Familie guter Partner.“

