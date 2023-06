https://thecradle.co/article-view/25742/taliban-successfully-eradicates-poppy-cultivation-report

Der afghanische Mohnanbau, der lange Zeit den größten Teil der weltweiten Heroinversorgung lieferte, blühte aufgrund der US-Intervention im Land jahrzehntelang auf.

Laut einer neuen Analyse von Alcis, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen für geografische Informationsdienste, das sich auf die Erfassung, statistische Analyse und Visualisierung von Geodaten spezialisiert hat, hat die afghanische Taliban-Regierung im Jahr 2023 „wirklich beispiellose Reduzierungen des Mohnanbaus“ durchgeführt .

Der Mohnreduzierung folgte ein Drogenverbot in Afghanistan, das im April 2022 vom Taliban-Führer Mullah Haibatullah erlassen wurde, nur sieben Monate nachdem die islamische Bewegung nach dem US-Militärabzug aus dem Land im August 2021 die Macht übernommen hatte.

Alcis berichtet, dass ein wirksames Verbot des Mohnanbaus in Kraft ist und dass die Opiumproduktion im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 vernachlässigbar sein wird. Von der Firma analysierte hochauflösende Bilder zeigen, dass in der Provinz Helmand der Mohnanbau von 120.000 Hektar im Jahr 2022 auf reduziert wurde weniger als 1.000 Hektar im Jahr 2023. Dies stellt den größten Rückgang des Mohnanbaus dar, der jemals im Land verzeichnet wurde, auch nachdem die Taliban im Jahr 2000 den Mohnanbau verboten hatten, ein Jahr bevor sie nach der US-Invasion 2001 die Macht verloren.

Dadurch dominiert heute der Weizenanbau in den Provinzen im Süden und Südwesten, wo zuvor rund 80 % der gesamten Mohnernte Afghanistans angebaut wurden.

Die Taliban kündigten das Verbot des Mohnanbaus im April 2022 an, erlaubten jedoch die Ernte der im Herbst 2021 gepflanzten Mohnpflanze, da sie befürchteten, dass das Verbot oder die Zerstörung des Mohnanbaus so kurz vor der Erntesaison und nachdem die Landwirte viel Zeit und Ressourcen investiert hatten Mohnfelder würden weitreichende Unruhen hervorrufen.

Die Taliban verbot daraufhin den Anbau neuer Mohnpflanzen und zerstörte alle nach diesem Zeitpunkt angelegten Mohnfelder unter Verstoß gegen das Verbot.

Im Laufe des Sommers 2022 griffen die Taliban auch die Methamphetaminindustrie an, indem sie landesweit die Ephedra-Ernte und Ephedrin-Labore zerstörten.

Diese Erkenntnisse wurden von Journalisten der BBC bestätigt, die diesen Monat nach Afghanistan reisten, während sie eingebettet in Taliban-Mitglieder die verbliebenen Mohnfelder mit Stöcken zerstörten.

Die BBC stellte fest, dass der Versorgungsverlust mit afghanischem Heroin zu einem Anstieg der „synthetischen Drogen, die weitaus schlimmer sein können als Opium“ bei US-amerikanischen und europäischen Drogenkonsumenten führen könnte.

Die BBC stellte weiter fest, dass „Opium auch in Gebieten, die vom von den USA unterstützten ehemaligen afghanischen Regime kontrolliert werden, frei angebaut wurde, was die BBC vor der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 beobachtete.“

Tatsächlich spielt der Heroinhandel seit den 1970er Jahren eine Rolle in den Konflikten, die das vom Krieg zerrüttete Land heimsuchen.

In den späten 1970er und 1980er Jahren stützte sich die CIA auf den pakistanischen Inter-Services Intelligence Agency (ISI) und seine afghanischen Mudschaheddin-Kunden, um Krieg gegen die von der Sowjetunion unterstützte afghanische Regierung und gegen sowjetische Truppen zu führen, die das Land zur Unterstützung besetzten Regierung.

Laut dem Historiker Alfred McCoy wurden der ISI und die Mudschaheddin bald zu Schlüsselakteuren im aufkeimenden grenzüberschreitenden Opiumhandel.

McCoy schreibt: „Die CIA schaute weg, während die Opiumproduktion Afghanistans von etwa 100 Tonnen pro Jahr in den 1970er Jahren auf 2.000 Tonnen im Jahr 1991 anstieg. In den Jahren 1979 und 1980, gerade als die Bemühungen der CIA zu wachsen begannen, entstand ein Netzwerk von Heroinlabors.“ die entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze eröffnet wurden. Diese Region entwickelte sich bald zum weltweit größten Heroinproduzenten. Bis 1984 belieferte es unglaubliche 60 % des US-amerikanischen und 80 % des europäischen Marktes.“

McCoy schreibt weiter: „Karawanen, die CIA-Waffen für den Widerstand in diese Region trugen, kehrten oft mit Opium beladen nach Pakistan zurück – manchmal, berichtete die New York Times, ‚mit Zustimmung pakistanischer oder US-Geheimdienstoffiziere, die den Widerstand unterstützten‘.“

Wie der Bericht des Journalisten Gary Webb zeigte, transportierte die CIA im selben Zeitraum Waffen per Flugzeug zu ihrer Stellvertreterarmee in Nicaragua, den Contras, während die Flugzeuge mit Kokain beladen in die USA zurückkehrten. In freigegebenen Dokumenten der US-Regierung wurde später bestätigt, dass US-Beamte sich auf den Drogenhandel stützten, um Waffenkäufe für die Contras zu finanzieren.

Auf den sowjetischen Rückzug aus Afghanistan im Jahr 1989 folgten Jahre des Chaos, als Warlords um die Kontrolle über das Land konkurrierten. 1996 kamen die Taliban an die Macht und sorgten für ein gewisses Maß an Ordnung im Land. Im Jahr 2000 verbot die islamische Bewegung den Mohnanbau.

Allerdings marschierten US-Streitkräfte im Oktober 2001 in Afghanistan ein und stürzten die Taliban schnell. Der Mohnanbau und der Heroinhandel florierten.

Im Jahr 2004 berichtete Antonio Maria Costa, Exekutivdirektor des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, dass der Opiumanbau in diesem Jahr um zwei Drittel zugenommen und sich auf alle 32 Provinzen ausgeweitet habe, wodurch „Drogen zum Hauptmotor des Wirtschaftswachstums“ im Land geworden seien.

Im Jahr 2010 veranlasste ein wachsender Taliban-Aufstand Präsident Obama, seinen Afghanistan-Aufmarsch zu starten, der weitere 17.000 US-Soldaten in das Land entsandte. Der Aufschwung wurde in Marja, einer abgelegenen Marktstadt in der Provinz Helmand, gestartet.

Alfred McCoy schreibt: „Als Hubschrauber in den Außenbezirken landeten und Staubwolken aufwirbelten, rannten Hunderte von Marinesoldaten durch Felder mit blühendem Schlafmohn auf die von Lehmmauern umgebenen Anwesen des Dorfes zu. Obwohl ihre Ziele die lokalen Taliban-Guerillas waren, besetzten die Marines tatsächlich eine der Metropolen des globalen Heroinhandels.“

McCoy bemerkte weiter, dass die von den USA unterstützte „afghanische Armee offenbar einen Krieg zu verlieren schien, der nun – auf eine Art und Weise, die den meisten Beobachtern entging – von einem Kampf um die Kontrolle über die Opiumgewinne des Landes vorangetrieben wurde.“ In der Provinz Helmand kämpfen sowohl Taliban-Rebellen als auch Provinzbeamte um die Kontrolle des lukrativen Drogenhandels.“

Wie Simon Spedding von der University of South Australia feststellte: „Die einfachen Tatsachen sind, dass die Opiumproduktion unter der von den USA beeinflussten Regierung Afghanistans in den 1970er Jahren hoch war, bis 2001 unter den Taliban um das Zehnfache zurückging und dann um das Dreißigfache anstieg.“ Mehr unter den USA auf dem gleichen Niveau wie in den 1970er Jahren … Das sind Tatsachen, wohingegen die Idee, dass die CIA Opium aus Afghanistan betreibt, eine Verschwörungstheorie wäre – es sei denn, Sie denken an die Statistiken der Vereinten Nationen oder waren zufällig in Afghanistan. ”

