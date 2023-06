Der Richter des Obersten Gerichtshofs des Vereinigten Königreichs, Sir Jonathan Swift, hat die Berufung von Julian Assange gegen die Anordnung, ihn auszuliefern, in allen Punkten zurückgewiesen. Damit steht Assange gefährlich kurz vor seiner Auslieferung an die USA, wo ihm wegen der Veröffentlichung von Beweisen für US-Kriegsverbrechen bis zu 175 Jahre Gefängnis drohen.

