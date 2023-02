Sa. 18. März – Nationaler Marsch auf Washington: Frieden in der Ukraine – Stoppt die NATO! Frieden in der Ukraine – NEIN zu endlosen Kriegen der USA und der NATO!

Weitere landesweite Aktionen werden vom 18. bis 19. März organisiert

Initiiert von ANSWER Coalition,

The People’s Forum und CodePink









Zeitgleich zum 20. Jahrestag der US-Invasion im Irak initiiert die ANSWER-Koalition eine große Reihe von Aktionen, darunter eine große Demonstration im Weißen Haus in Washington, DC



am Samstag, den 18. März



„Frieden in der Ukraine – Sag NEIN zu endlos US-Kriege“

„Die Bedürfnisse der Menschen finanzieren, nicht die Kriegsmaschinerie“.



Die Biden-Administration scheint entschlossen, den Ukraine-Krieg zu eskalieren. Die Gefahr eines katastrophalen globalen Krieges – einschließlich eines Atomkriegs – ist real.



Ein US-General, der 50.000 Soldaten im Pazifik befehligt, schickte in den letzten Tagen auch einen Brief an seine Unterkommandanten, in dem er ihnen mitteilte, dass er glaubt, dass die Vereinigten Staaten innerhalb von zwei Jahren Krieg mit China führen werden. Die Gefahr eines globalen Krieges wächst! Das Volk muss handeln!



Die Demonstrationen werden Verbindungen zwischen dem menschlichen und finanziellen Tribut des US-Militarismus im In- und Ausland herstellen.

Ein breites Spektrum von Antikriegsorganisationen schließt sich zu einem kraftvollen Aktionswochenende zusammen, das von einer Demonstration vor dem Weißen Haus geprägt wird, darunter:

ANSWER Coalition

The People’s Forum

CodePink

Black Alliance for Peace

United National Anti-War Coalition

World BEYOND War

Popular Resistance

Veterans for Peace

Party for Socialism and Liberation

Al-Awda, The Palestine Right to Return Coalition

U.S. Labor Against Racism and War

National Council of Eritrean-Americans

Leonard Peltier Defense Committee

Universal African Peoples Organization

International Action Center

East Bay Democratic Socialists of America

Women Against Military Madness

Nevada Green Party

Mobilization Against War and Occupation (Canada)

Green Party of Michigan

Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network

Ohio Peace Council

Committee of Anti-Imperialists in Solidarity with Iran

Green Party of Connecticut

Berekeley Fellowship of Unitarian Universalists Social Justice Committee

Environmentalists Against War

Pacific Green Party (OR), Linn-Benton Chapter

Lauren Faith Smith Ministry for Nonviolence

Maine Cumberland County Greens

Genesee Valley Citizens for Peace

San Jose Peace and Justice Center

Servicio Particular Alacran

Minnesota Peace Action Coalition

PeaceWorks of Greater Brunswick

UPWARD (Uniting Peace With Actions Respect and Dignity)

Socialist Party of America

North Country Peace Group

Green Party Elders

Students for a Democratic Society at USC

WilderUtopia

Capitol Area Greens (Michigan)

Zeitgleich zum 20. Jahrestag der kriminellen US-Invasion im Irak wird eine große Reihe von Aktionen stattfinden, darunter eine Demonstration vor dem Weißen Haus in Washington, DC

Seit 2003 haben die USA Sanktionen (Wirtschaftskrieg) gegen mehr als 40 Länder verhängt. Zu diesen Zielen der US-Wirtschaftskriegsführung gehören die Menschen in Kuba, Simbabwe, Venezuela, Äthiopien, Eritrea, Iran und vielen anderen Nationen. Sogar im Gefolge von den schlimmsten Katastrophen, wie dem jüngsten tödlichen Erdbeben, hält Washington seine grausamen Sanktionen gegen Syrien aufrecht.

US-Stützpunkte und „Kommandos“ bedecken den größten Teil der Welt.

Die Biden-Administration ist entschlossen, den Ukraine-Krieg zu eskalieren. Das eigentliche Ziel der massiven Bewaffnung und Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte hat nichts mit den Interessen des ukrainischen, russischen oder US-amerikanischen Volkes zu tun. Das Ziel ist stattdessen, „Russland zu schwächen“, wie der US-Verteidigungsminister selbst erklärt hat, selbst auf die Gefahr hin, dass ein katastrophaler Atomkrieg das Leben auf der Erde beenden könnte. Ein US-General, der 50.000 Soldaten im Pazifik befehligt, schickte in den letzten Tagen auch einen Brief an seine Unterkommandanten, in dem er ihnen mitteilte, dass er glaubt, dass die Vereinigten Staaten innerhalb von zwei Jahren Krieg mit China führen werden. Die Gefahr eines globalen Krieges wächst! Das Volk muss handeln!

Die Demonstration wird Verbindungen zwischen dem menschlichen und finanziellen Tribut des US-Militarismus im In- und Ausland herstellen.



Zu den wichtigsten Forderungen gehören:

Frieden in der Ukraine – Verhandlungen statt Eskalation!

NATO abschaffen – US-Militarismus & Sanktionen beenden!

Finanzieren Sie die Bedürfnisse der Menschen, nicht die Kriegsmaschinerie!

Kein Krieg mit China!

Beenden Sie die US-Hilfe für das rassistische Apartheid-Israel!

Bekämpfe Rassismus und Bigotterie zu Hause, nicht andere Völker!

USA Hände weg von Haiti!

Schluss mit AFRICOM!

www.answercoalition.org

Am 18. März veranstalten wir als Bündnis

„Frente Unido América Latina“

eine Kundgebung in Berlin.



In Solidarität mit den US-Protestaktionen anlässlich

des 20. Jahrestages der US-Invasion im Irak

Brandenburger Tor von 14 – 16.30 Uhr

http://haendewegvonvenezuela.net

Am Abend ab 20 Uhr

zeigen wir im Coop Anti-War Cafe

Dokumentarfilme zum Thema.

Anschliessende Diskussion.

