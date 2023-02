Video Link hier

Der Erste Sekretär der Leninistischen Kommunistischen Jugendunion der Ukraine, Michail Kononowitsch , und sein Bruder Aleksander, ebenfalls ein Komsomol-Mitglied und antifaschistischer Aktivist, die im März 2022 in Kiew, Ukraine , festgenommen, gefoltert und inhaftiert wurden stehen jetzt per Gerichtsbeschluss unter Hausarrest.

Heute wurden die beiden Bruder an der verschlossenen Wohnungstür bedroht.

Hier ein Video des Vorfalls.

