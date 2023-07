Die Entscheidung der USA, die Ukraine mit der M864 DPICM-Munition zu versorgen, hat nur einen einzigen Grund



Die Regierung Biden hat angekündigt, dass sie eine neue Tranche der militärischen Unterstützung für die Ukraine genehmigen wird

Sie beläuft sich auf rund 800 Millionen Dollar und umfasst auch Bradley- und Stryker-Kampffahrzeuge, Luftabwehrraketen und Minenabwehrausrüstung sowie Hunderttausende von 155-mm-Artilleriegeschossen mit verbesserter konventioneller Munition (DPICM), die M864.

Vor der jüngsten Ankündigung haben sich die Vereinigten Staaten aus einem einfachen Grund geweigert, Streumunition an die Ukraine zu liefern – ein Großteil der Welt, einschließlich vieler amerikanischer NATO-Verbündeter, sieht in Streumunition ein inakzeptables Risiko für die Zivilbevölkerung, da es häufig zu Blindgängern kommt (d. h. Munition, die beim Aufprall nicht detoniert). Dies hat zur Folge, dass Streumunition noch lange nach dem Ende der Schlacht, in der sie eingesetzt wurde, tötet. Die Opfer sind meist Zivilisten, die über diese Munition stolpern und sie versehentlich auslösen.

Die USA haben sich zwar geweigert, das Übereinkommen über Streumunition (CCM) zu unterzeichnen, einen internationalen Vertrag, der den Einsatz, die Weitergabe, die Herstellung und die Lagerung von Streumunition verbietet, aber sie haben die Notwendigkeit erkannt, Streumunition mit einer Blindgängerquote von weniger als 1 % zu entwickeln, um das Risiko für die Zivilbevölkerung nach einem Konflikt zu minimieren. Aus diesem Grund hat das US-Militär den Einsatz der M864 im Jahr 2016 eingestellt und sie durch eine verbesserte DPICM-Munition ersetzt.

Obwohl die M864-Patrone die vom US-Verteidigungsministerium für DPICM-Munition festgelegte Schwelle von 1 % „Blindgängern“ nicht erreicht, wirbt die Biden-Administration damit, dass die M864 eine „Blindgänger“-Rate von weniger als 2 % aufweist, was angesichts des dringenden Bedarfs der Ukraine an Artilleriegranaten als akzeptable Abweichung von der US-Norm angesehen wird. Die Behauptung, dass die an die Ukraine gelieferten M864 DPICM-Granaten nur aus Chargen bestehen, denen eine Blindgängerquote von weniger als 2 % „bescheinigt“ wurde, ist jedoch – wie praktisch alle Aussagen der USA zum Konflikt in der Ukraine – eine kalkulierte Lüge. Die zitierten Tests – fünf von ihnen wurden zwischen 1998 und 2020 durchgeführt – wurden auf dem KOFA-Schießplatz auf dem Yuma Testgelände der US-Armee in Arizona auf der Bereich für die Bewertung der Abschussballistik durchgeführt, die über einen für die Datenerfassung optimierten und instrumentierten Auftreffbereich verfügt. Die Oberfläche dieses Geländes besteht aus hartem, abgeflachtem Erdreich, das so beschaffen ist, dass punktförmige Zünder, wie sie in den 24 M46- und 48 M42-Zündern mit doppeltem Verwendungszweck zur Bekämpfung von Material und Personen, die in jeder M864-Munition enthalten sind, zum Einsatz kommen, optimal funktionieren.

Im realen Einsatz ist die Blindgängerquote der Submunition jedoch viel höher – oft bis zu 20 %. Unwegsames Gelände, Schlamm, weicher Boden, Bäume und Büsche verhindern die Detonation der Submunition. Angesichts der Tatsache, dass die Lebensdauer einer 155-mm-Artilleriegranate 20 Jahre beträgt und die Produktion des M864-Geschosses, die 1987 begann, 1996 eingestellt wurde, hat die überwiegende Mehrheit der an die Ukraine gelieferten M864-Granaten ihr Verfallsdatum erreicht oder überschritten, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass viele dieser Granaten nicht wie vorgesehen funktionieren.

Ebenso weiß die US-Regierung, dass die „Blindgänger“-Rate von laborähnlichen Testbedingungen abgeleitet ist und nicht von der realen Umgebung in der Ukraine. Tatsache ist, dass das an die Ukraine gelieferte M864 DPICM-Geschoss weder so zuverlässig noch so sicher ist, wie die Regierung Biden behauptet.

Das US-Militär geht davon aus, dass die M864 fünf- bis fünfzehnmal so tödlich ist wie herkömmliche hochexplosive 155-mm-Artilleriegranaten.

Diese Berechnung beruht jedoch auf Vergleichen mit massiven Infanterie- und leichten Panzerfahrzeugen, die im Freien eingesetzt wurden – eine Situation, die 1991 während der Operation Wüstensturm, bei der etwa 25.000 M864-Granaten gegen den Irak abgefeuert wurden, gegeben sein mag. Das Schlachtfeld, auf dem die Ukraine heute gegen Russland kämpft, ist jedoch weit entfernt vom Irak. Die russischen Verteidigungsanlagen, die die Ukraine zu durchbrechen versucht, sind auf unebenem Gelände errichtet und verfügen über natürliche und künstliche Deckung. Die tatsächlichen Bedingungen auf dem Gefechtsfeld werden die tödliche Wirkung der DPICM-Geschosse erheblich beeinträchtigen, so dass sie bestenfalls einen dreifachen Vorteil haben und in vielen Fällen einer konventionellen Sprengmunition unterlegen sind. Kurz gesagt, die M864 ist kein „game changer“. Die ukrainischen Streitkräfte werden durch den Einsatz der M864 nur einen begrenzten taktischen Vorteil erzielen und in vielen Fällen eine geringere Trefferwahrscheinlichkeit verzeichnen.

Die Entscheidung der USA, die Ukraine mit dem M864 DPICM-Geschoss zu beliefern, hat nur einen Grund: Der Ukraine gehen die 155-mm-Artilleriegeschosse aus, und die USA haben der Ukraine außer dem M864 nichts mehr zu bieten. Der Abzug aus Afghanistan hat dazu geführt, dass das Verteidigungsministerium sein Budget für die Beschaffung von Artillerie im Jahr 2021 gekürzt hat, wodurch ein Produktionsdefizit entstanden ist, das erst jetzt im Verteidigungshaushalt 2023-24 berücksichtigt wird. Die ehrgeizige Gegenoffensive der Ukraine basiert auf Planungsfaktoren, die auf der erwarteten Verfügbarkeit von 155-mm-Artilleriegeschossen basieren.

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge wird die Ukraine ihren Vorrat an 155-mm-Artilleriegeschossen aufbrauchen, bevor eines der für die Gegenoffensive gesetzten Ziele erreicht ist. Die Biden-Administration hat beschlossen, die M864 DPICM-Granate als Notmaßnahme bereitzustellen, die es der Ukraine ermöglichen soll, ihre geplante Feuerrate aufrechtzuerhalten, bis die US-amerikanische und europäische Produktion von 155-mm-Artillerie auf den operativen Bedarf der Ukraine ausgeweitet werden kann, was frühestens Mitte 2024 der Fall sein dürfte.

Die Bereitstellung von Artilleriegeschossen, ob konventionell oder DPICM, kann jedoch nichts an der Tatsache ändern, dass das ukrainische Militär nicht über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, um die derzeit gegen sie eingesetzten russischen Verteidigungsanlagen erfolgreich zu besiegen. Die M864-Munition kann die zehnfache Überlegenheit Russlands im Artilleriefeuer und die unangefochtene Lufthoheit nicht wettmachen, wo russische Starrflügler und Hubschrauber ohne nennenswerten Widerstand operieren und ukrainische Angriffe mit Präzisionsfeuer zerstören.

Die Entscheidung der Biden-Administration, die Ukraine mit dem M864-Geschoss zu beliefern, ist einfach nur die gefühllose Fortsetzung einer Politik, die darauf abzielt, einen Konflikt zu verlängern, den die Ukraine nicht gewinnen kann und der ihr täglich Hunderte von Toten beschert. Sie ändert nichts am derzeitigen Verlauf des russisch-ukrainischen Konflikts, der nach dem derzeitigen Stand der Dinge auf einen entscheidenden russischen Sieg hindeutet, ein Ergebnis, das die Regierung Biden nur ungern akzeptieren will.

