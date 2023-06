Robert F. Kennedy Jr.: Schlafschafe und liberale Fantasie – Von Margaret Kimberley (informationclearinghouse.info)

informationclearinghouse.info

08. Juni 2023: Information Clearing House – Im Jahr 2015 prägte Bruce Dixon, Mitbegründer des Black Agenda Report, den Begriff „Schäferhund“. um die Rolle zu beschreiben, die Bernie Sanders im Präsidentschaftswahlkampf 2016 spielen würde. Dixon sagte vorausschauend: „Bernies Aufgabe ist es, die Menge für Hillary zu begeistern und die Energie der Aktivisten und die unzufriedene Linke noch einmal zurück in die Reihen der Demokraten zu lenken.“ Bernie will die Energien und Ressourcen der Aktivisten bis zum Sommer 2016 binden, bis die einzige verbleibende Wahl das übliche kleinere von zwei Übeln sein wird.“ Das Wort blieb hängen, und seitdem wird zu Recht die Frage gestellt, ob ein bestimmter demokratischer Herausforderer es mit der Nominierung ernst meint oder nur ein Schäferhund ist, der seine Anhänger wieder in die Hände der Oligarchie seiner Partei treibt.

Diese Frage stellt sich erneut, nachdem Robert F. Kennedy Jr. seinen Präsidentschaftswahlkampf angekündigt hat. Kennedy hat offensichtlich den Vorteil, dass sein Name bekannt ist, und er scheut sich nicht, häufig auf „meinen Onkel“ und „meinen Vater“ zu verweisen. Dennoch ist er für Linke in der Partei attraktiv, weil er bereit ist, Positionen gegen die etablierte Orthodoxie der Partei einzunehmen. Er macht zwar die obligatorischen Hinweise auf Russlands „brutale Invasion“ in der Ukraine, weist aber auch darauf hin, was niemand in der Demokratischen Partei sagen würde, nämlich dass der Krieg provoziert wurde durch US-Maßnahmen und er bezeichnet die Milliardenzuweisungen an die ukrainische Regierung als „Geldwäscheoperation für den militärisch-industriellen Komplex“.

Aber auch Kennedy reiht sich ein, wenn er unter Druck gesetzt wird. Er sagte, die CIA habe seinen Onkel John F. Kennedy ermordet, und er weist darauf hin, dass die vielen CIA-Interventionen auf der ganzen Welt eine Praxis seien, die er als Präsident beenden würde, aber er macht einen Rückzieher, wenn er kritisiert wird, und macht seine Äußerungen zu einer Lüge. „Die Mehrheit der Leute, die bei der CIA arbeiten, sind gute, patriotische Menschen, die sich ihren Missionen und dem Gesetz verpflichtet fühlen. Meine eigene Schwiegertochter war Außendienstmitarbeiterin und gehört zu den mutigsten Menschen, die ich kenne.“

Er hat sicherlich die zionistische Botschaft über Israel verstanden. Kennedy lobte den Musiker Roger Waters für seinen Widerstand gegen den Krieg in der Ukraine, löschte dann aber seinen Kommentar auf Twitter, weil Waters auch gegen die israelische Apartheid ist. Zu guter Letzt fügte er bedeutungsloses Geschwätz über die „Bestrebungen des palästinensischen Volkes“ hinzu. Nachdem er gerufen wurde, als er in Deckung ging, löschte er seine Kommentare, wodurch sein erster Kommentar ungültig wurde.

Abgesehen von Kennedys Bereitschaft, einen Rückzieher zu machen, wenn er dafür kritisiert wird, dass er die Positionen einnimmt, gegen die er angeblich antritt, gibt es noch ein weiteres Problem. Werden seine Unterstützer am Ende so enden wie diejenigen, die für Jesse Jackson, Dennis Kucinich oder Bernie Sanders arbeiteten, die an ihren Kandidaten glaubten, nur um dann zu erfahren, dass sie Mondale oder Dukakis oder Kerry oder Clinton oder Biden unterstützen müssten? Man muss sich fragen: Welchen Sinn hat es, noch einmal auf die Nerven zu gehen, wenn die Geschichte deutliche Hinweise darauf gibt, wie dieser Wahlkampf enden wird?

Die selektive Amnesie vieler Kennedy-Anhänger weist auf ein weiteres Problem mit dem hin, was in diesem Land als linke Politik gilt. Die Menschen hier sind so gründlich über den Wert der Wahlpolitik informiert, dass sie glauben, dass dies der einzige Weg ist, die Veränderungen herbeizuführen, die sie sehen wollen. Das Endergebnis ist die Suche nach einem Retter, der Glaube, dass wir uns durch Abstimmungen aus einer Situation befreien können, die von der Oligarchie geschaffen wurde, die beide Flügel des Duopols kontrolliert. Es ist beruhigend zu glauben, dass der rechte Präsident die kapitalistische Ausbeutung und den Imperialismus beenden würde, aber ein solcher Glaube ist zwar verständlich, aber nicht stichhaltig.

Würde der militärisch-industrielle Komplex plötzlich verschwinden, wenn Kennedy Präsident wäre? Würden die Demokraten und Republikaner, die von großen Öl-, Pharma-, Landwirtschafts-, Gesundheits- und anderen mächtigen Interessen aufgekauft werden, plötzlich die Fesseln abwerfen, die sie gerne angenommen haben? Würden ihre Gönner es ihnen erlauben, selbst wenn sie dazu geneigt wären? Die Antwort auf all diese Fragen ist ein klares „Nein“. Beide Parteien werden von Kapitalisten geführt, die sich keine großen Mühen gemacht haben, das System im Griff zu behalten, nur um dann alles aufzugeben, weil einige Demokraten ihre Angewohnheit, sich auf Wunschdenken einzulassen, nicht aufgeben können.

Robert F. Kennedy Jr. vertritt Positionen, die gehört werden müssen. Es ist gut, dass sich ein Präsidentschaftskandidat gegen US-Interventionen auf der ganzen Welt ausspricht und verspricht, die Zensur, die der Staat und große Technologieunternehmen durchführen, zu beenden. Aber es gibt keinen Retter, nur die harte Arbeit, linke Bewegungen zu mobilisieren. Kennedy spricht von der Notwendigkeit einer „friedlichen Revolution“. Es ist nicht klar, dass Revolutionen friedlich sein können, aber sie werden sicherlich nicht aus der Politik des US-Präsidenten hervorgehen.

Die Frage ist dieselbe. Es ändert sich nicht alle vier Jahre. Wie mobilisieren wir gegen Interessen, die sich nicht besänftigen lassen und deren Imperative im Widerspruch zu den menschlichen Bedürfnissen stehen? Es ist ihnen egal, ob Linke glauben wollen, dass Robert F. Kennedy Jr. die Nominierung der Demokratischen Partei gewinnen und Präsident werden kann. Sie werden nicht weggewünscht.

Margaret Kimberley ist die Autorin von Prejudential: Black America and the Presidents . Sie können ihre Arbeit auf Patreon unterstützen und sie auch auf den Plattformen Twitter und Telegram finden. Sie ist per E-Mail unter margaret.kimberley(at)blackagendareport.com erreichbar.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Information Clearing House wieder.

